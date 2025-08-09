Встреча вместо санкций и вопреки обострению. Как западные СМИ предвкушают переговоры Путина и Трампа
Мировые СМИ активно смакуют предстоящую встречу президентов России и США на Аляске. Западные издания заранее предрекают «победу» Владимиру Путину и посыпают голову пеплом.
Американцы в ужасе из-за встречи Путина и Трампа
Агентство Bloomberg в панике, сообщило издание «ИноСМИ». По мнению американских журналистов, Трамп рискует, встречаясь с Путиным. Кроме того, саммит опасен для Украины и Европы. Нетрудно понять, кто, по версии журналистов, выйдет победителем.
«Личная встреча с Путиным представляет собой своего рода авантюру для президента США, который в ходе предвыборной кампании обещал быстро положить конец войне, однако его усилия неоднократно сходили на нет», — указано в публикации.
Приглашение Путина в США спустя почти 10 лет повысит ставки для Трампа, уверены журналисты. Он стремится к соглашению, которое предполагает «некоторый обмен территориями» между странами.
«Очевидное исключение президента Украины Владимира Зеленского из переговоров, вероятно, усилило опасения, что Белый дом и Кремль будут вести переговоры на условиях, основанных на уступках, на которые Украина не готова идти. Трамп заявил в пятницу, что, по его мнению, „мы очень близки“ к мирному соглашению», — добавили авторы публикации.
Европейские чиновники испугались
CNN высоко оценило подготовительную работу к встрече Владимира Путина и Стива Уиткоффа. На встрече в Москве в среду Путин представил ему план, по которому Украина должна уступить России восточный регион Донбасса, а также Крым.
«Это встревожило некоторых европейских чиновников, которые выразили обеспокоенность тем, что Путин пытается избежать санкций Трампа, которые должны были вступить в силу в пятницу, не предложив при этом ничего взамен», — написали авторы материала.
Похоже, именно это вдохновило Трампа на встречу с Путиным, рассуждали журналисты. Российский лидер не бывал в США почти 10 лет. Последний раз он встречался с Обамой на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года.
Украина не в том положении, чтобы диктовать свои условия
Планы российского президента, по словам киевских официальных лиц, не сильно отличаются от максималистских требований к Украине, которые он выдвигал еще в 2022 году, обратило внимание британское издание Financial Times.
Киев отклонит сделку, но может согласиться с фактическим контролем Москвы над этими территориями. Недавний опрос Института Гэллапа показал, что поддержка украинцами дальнейшей борьбы до победного конца достигла нового минимума.
Financial Times
Редакция британской газеты The Times считает, что место встречи было выбрано не случайно. Президент Трамп анонсировал встречу с президентом Путиным на Аляске на следующей неделе, предложив Украине подготовиться к возможному «обмену» территориями, написали аналитики. Аляска была частью Российской империи до 1867 года, когда Соединенные Штаты приобрели ее у России за 7,2 миллиона долларов при Эндрю Джонсоне.
«Согласно предложению Путина, Зеленский полностью выведет свои войска из ДНР, отрекшись от эшелонированной обороны ВСУ и потенциально оставив Киев уязвимым для дальнейших атак», — отметили они.
Украина все еще пытается удерживать контроль над примерно частью ДНР. Этот регион богат углем.