Встреча вместо санкций и вопреки обострению. Как западные СМИ предвкушают переговоры Путина и Трампа

Американцы в ужасе из-за встречи Путина и Трампа

Агентство Bloomberg в панике, сообщило издание «ИноСМИ». По мнению американских журналистов, Трамп рискует, встречаясь с Путиным. Кроме того, саммит опасен для Украины и Европы. Нетрудно понять, кто, по версии журналистов, выйдет победителем.

«Личная встреча с Путиным представляет собой своего рода авантюру для президента США, который в ходе предвыборной кампании обещал быстро положить конец войне, однако его усилия неоднократно сходили на нет», — указано в публикации.

Приглашение Путина в США спустя почти 10 лет повысит ставки для Трампа, уверены журналисты. Он стремится к соглашению, которое предполагает «некоторый обмен территориями» между странами.

«Очевидное исключение президента Украины Владимира Зеленского из переговоров, вероятно, усилило опасения, что Белый дом и Кремль будут вести переговоры на условиях, основанных на уступках, на которые Украина не готова идти. Трамп заявил в пятницу, что, по его мнению, „мы очень близки“ к мирному соглашению», — добавили авторы публикации.