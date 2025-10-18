Заискивания и лесть не сработали. Как западные СМИ оценили визит Зеленского в Вашингтон

Закончилась эпическая встреча в Вашингтоне. Зеленский приехал за Tomahawk, но уехал ни с чем. Западные СМИ отреагировали довольно вяло — третья встреча Трампа и Зеленского не стала сенсацией. Что писали в американских и европейских газетах — в материале 360.ru.

Заискивает и льстит Трампу Газета The New York Times указала на слова президента США Дональда Трампа, что тот хочет положить конец войне на Украине. Издание отметило, что Трамп двусмысленно относится к запросу Украины о ракетах большой дальности. Журналисты отметили, что президент Украины Владимир Зеленский не теряет надежды получить Tomahawk, якобы его просьба о крылатых ракетах все еще обсуждается. Издание Би-би-си News отметило, что Зеленский заискивает и льстит Трампу, но будет ли этого достаточно для достижения его целей? Такое поведение главы киевского режима — часть стратегии по продвижению идеи, что единственным препятствием к прекращению конфликта является Владимир Путин.

Разговор Путина и Трампа подорвал импульс Зеленского Британская леволиберальная The Guardian отметила сомнительный тон Трампа относительно поставки ракет Украине. Он заявил: «Надеюсь, они им не понадобятся». Колебания американского президента связали с неожиданным звонком Путину накануне встречи с Зеленским. Российский лидер донес до американского коллеги, что поставки Tomahawk не изменят ситуацию на фронте, но нанесут ущерб отношениям России и США. Последний разговор глав России и США подорвал импульс, который Зеленский наладил с Трампом, и теперь американский лидер вряд ли продемонстрирует серьезную поддержку Украине до встречи с Путиным в Будапеште, отметили в материале. Трамп намекнул, что переговоры между Путиным и Зеленским придется провести косвенно из-за их взаимной неприязни.

Зеленский, должно быть, рвет на себе волосы. Сегодняшняя встреча с Трампом теперь полностью омрачена и затмевается встречей в Будапеште. Джон Форман бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве

Трамп вел себя очень осторожно Телекомпания ABC News в своем материале написала, что после телефонного разговора с Путиным глава Белого дома «стал более осторожным и начал выражать обеспокоенность по поводу истощения американских запасов» Tomahawk. «Они должны остановиться там, где находятся. Пусть обе стороны заявляют о своей победе, пусть история рассудит! Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат», — отметил Трамп. После встречи Зеленский заявил, что, по его мнению, Путин опасается поставок Tomahawk на Украину. Однако глава киевского режима признал, что, возможно, он их не получит, и добавил: «Я реалист». Зеленский согласился с Трампом, что необходимо остановиться. При этом всю вину он свалил на Путина. «Обе стороны должны остановиться, но, между нами, это касается Путина, потому что… не мы начали это», — заявил Зеленский.

Тень Путина нависла над Зеленским Испанская газета La Razon выпустила материал под заголовком: «Украина настаивает на вооружении, а Трамп тормозит из-за тени Путина: таким был третий визит Зеленского». По данным издания, Трамп уклонился от ответа на вопрос о Tomahawk, осознавая символический и военный вес этого решения. «Американский президент находится в сложном равновесии: с одной стороны, он хвастается достижением прекращения огня на Ближнем Востоке; с другой стороны, он не хочет враждовать с Путиным, которого, несмотря на то, что в последние недели его называли „бумажным тигром“, он по-прежнему считает центральным элементом мира», — отметили в материале.

Le Figaro отметила, что не было сделано никаких заявлений о ракетах, Трамп не хочет эскалации. Американский и украинский лидеры не достигли соглашения, тогда как с Путиным Трамп договорился о новом саммите, который пройдет в Будапеште. Британское издание The Independent отметило, что Зеленский лоббирует идею о поставках Tomahawk на Украину, заявляя, что только крылатые ракеты способны решить исход конфликта. Однако Трамп предупредил, что это может привести к «еще большей эскалации» конфликта, до четвертой годовщины которого осталось несколько месяцев. The Washington Post указала, что Трамп призывает обе стороны конфликта к перемирию. Зеленский дал понять, что готов к такому прекращению огня в качестве отправной точки для переговоров.

Трамп полон решимости выполнить свое предвыборное обещание и положить конец войне на Украине. Он на подъеме после заключения перемирия в секторе Газа. The Washington Post

Телеканал CNN на своем сайте разместил материал с заголовком «Последние новости от администрации Трампа: США пока не будут поставлять Украине ракеты большой дальности после встречи с Зеленским». В статье отметили, что Трамп и Зеленский «не пришли к единому мнению о будущем войны на Украине». Зеленский приехал в Вашингтон за ракетами, но в результате «неловкого» обсуждения получил лишь увещевание и требование прекратить боевые действия и принять нынешние линии фронта.

Tomahawk Украине не видать Агентство Bloomberg заявило, что Трамп отказался поставлять ракеты Tomahawk Киеву, а призвал Россию и Украину договориться. «Зеленский надеялся, что эта встреча даст ему возможность усилить давление на президента Владимира Путина и добиться от США обещания предоставить современные ракеты, а также двусторонних гарантий безопасности. Вместо этого Трамп <…> занял двусмысленную позицию как в отношении военной помощи, так и в отношении угрозы новых санкций против России, заявив, что обе стороны должны „остановиться прямо сейчас на линии фронта“», — написали авторы материала. По мнению агентства, эта встреча «станет разочарованием» для Зеленского, который хотел извлечь выгоду из недовольства Трампа упрямством Путина, не желающего прекратить боевые действия. Вместо этого американский президент снова отмахнулся от Зеленского.

Reuters заявило, что Трамп не отказался от возможных поставок Tomahawk на Украину, однако решил повременить с новой военной поддержкой, отнесясь к этой перспективе прохладно. Зеленский назвал встречу с Трампом продуктивной, но говорить о ракетах не захотел, «реалистично» оценивая шансы их получить.