Последний рывок: капитуляция Берлина 81 год назад. Как рухнул Третий рейх

Ключевой датой в истории Второй мировой войны стало 2 мая 1945 года. В этот день командующий обороной Берлина генерал от артиллерии Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции берлинского гарнизона, что фактически предрешило окончание великого противостояния. Как это было, вспомнил 360.ru.

Штурм города-крепости Штурм Берлина советскими войсками стал кульминацией Берлинской наступательной операции 1945 года. Эта битва развивалась с 16 апреля по 2 мая с участием СССР против остатков сил вермахта. Красная армия подготовила мощную группировку для финального удара. Ставка Верховного главнокомандования задействовала три фронта: 1-й Белорусский, 1-й Украинский и 2-й Белорусский, а также Днепровскую военную флотилию и части Войска польского. Общая численность советских войск превышала два миллиона штыков, 6250 танков и САУ, 7500 самолетов. Им противостояла группировка противника численностью около 200 тысяч человек. Немецкая оборона опиралась на разнородные подразделения: 48 пехотных, девять моторизованных дивизий на Берлинском направлении в целом, но непосредственно в городе — ослабленные полки, фольксштурм и гитлерюгенд.

Гарнизон включал солдат 56-го и 18-го моторизованных корпусов, а также французскую дивизию СС «Шарлемань», рассказал 360.ru военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад. «Приказ капитуляции был вынужденный. Советские войска окружили Берлин еще 30 апреля и приступили к его штурму. Он велся очень интенсивно, может быть, даже где-то не совсем грамотно, с использованием большого количества танков», — отметил он. Стоит учитывать, что у немцев была мощная противовоздушная оборона.

Эти 800 орудий среднего и большого калибра были использованы как противотанковые. Но в основном все было удачно. Использовались чуть ли не впервые 160-миллиметровые минометы. В основном, кроме использования танков, все было сделано грамотно. Александр Широкорад

Советские войска захватили наиболее важные угловые части района Берлина, и у немцев не осталось ни одного шанса на продолжение борьбы. «Хотя, кстати, интересно обратить внимание, что с нами в Берлине сражались не только немцы, но и вся Европа. Там были бельгийские части, правда, несколько сот или десятков бельгийцев, но где-то около двух тысяч французов из дивизии „Шарлемань“», — добавил историк. Немцы оказались в полностью безвыходном положении. «Немцы отчасти рассчитывали на преференцию при капитуляции, но особых преференций они не получили», — подчеркнул эксперт.

Влияние капитуляции Берлина на ход войны Взятие Берлина имело крайне важное политическое значение. Англо-американцы тоже это понимали, в связи с чем разработали план захвата города с помощью воздушно-десантной операции. «Должны были выброситься две американских воздушно-исследовательских дивизии и одна британская. Даже какие-то самолеты собрали. Но американцы поняли, что это авантюра, потери были бы огромные, а немцы за Берлин бы все равно дрались, тем более что в чем-то их поддерживало наличие руководителей рейха в самом городе», — рассказал Широкорад. По его словам, американцы разумно отказались от взятия Берлина. Но кто взял столицу — тот и победитель.

Действительно, главным победителем, основным победителем был Советский Союз, Красная армия. Вклад союзников в сухопутной войне в Европе был в целом незначительный. Чуть ли не до 70% немецких войск сражались именно на Восточном фронте. И знамя Победы над Берлином играло огромную политическую роль. Александр Широкорад

В 1945 году порядка 75% опрошенных французов указали, что СССР внес основной вклад в победу во Второй мировой войне. В 2019-м сложилась иная картина — за ключевую роль Красной армии выступили всего 12% жителей Франции. «Оцените действия западной пропаганды, как они сумели промыть мозги за это время тем же французам, с 75% до 12%. Ряд историков считали, что Берлинская операция была не нужна, можно было просто окружить Берлин и ждать, пока они капитулируют», — сказал Широкорад.

Но с немецкой столицей этого нельзя было сделать, так как город считался символом сопротивления. В Берлине находился Адольф Гитлер, немцы рассчитывали на конфликт между союзниками и неизвестно, каким бы был ход событий, если бы Красная армия не взяла город. «Еще в начале апреля началась проработка операции „Немыслимая“, то есть войны англичан и американцев против Советского Союза с использованием немецких дивизий пленных. Причем интересно, что у нас пленных немцев отправляли гуртом в лагеря для военнопленных. А англичане, например, тоже отправляли военнопленных, но не гуртом, а отдельно, по частям. Военнопленных одной и той же дивизии вместе со своими офицерами содержали отдельно. И недалеко складировалось германское вооружение», — напомнил публицист.

Буквально за день-два немецкие дивизии пленных могли стать боеспособными. К тому же в конце войны военные массово сдавались в плен на Западном фронте.

В случае, если бы произошла какая-то заминка в продолжении войны, у англичан и американцев появился бы соблазн провести операцию «Немыслимая» и начать войну против Советского Союза. Александр Широкорад

Последствия капитуляции Берлина для мирного населения и военных Капитуляция спасла десятки тысяч немцев. Боевые действия продолжались ожесточенно, шло эффективное разрушение домов, так как гитлеровцы применяли фаустпатроны и зенитную артиллерию, а советское командование — тяжелые 160-миллиметровые минометы, гаубицы Б-4 и разрушали дома. «Какие-то части немцев прятались в подвалах, а разобрать, где мирное население, а где части вермахта, невозможно. Поэтому, действительно, капитуляция спасла жизнь, на мой взгляд, десяткам тысяч людей. И, соответственно, военнопленным немцам», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он назвал падение Берлина символом крушения Третьего рейха.

Огромное психологическое значение имел для солдат Германии, для их союзников конец фашизму. Погибли Гитлер, Геббельс, неизвестно, куда делся Борман. Германия была обезглавлена. Александр Широкорад

Удалось уничтожить все руководство и центр связи. «Ведь в бункере Гитлера были мощные системы связи, все руководство уничтожено. Это конец войны. Взятие Берлина — это блестящие операции Красной армии, хотя, повторяю, были агрессии, в частности, с танками. И не только блестящая, но необходимая для завершения достойная точка в Великой войне», — сказал Широкорад.

Он напомнил, что многие фанатики кончали жизнь самоубийством после новостей о гибели фюрера. Немецкая пропаганда, которой подыгрывали американцы, тиражировала ужасные планы. «Круги в Америке, в том числе еврейские круги, политические деятели, даже военные распространяли идею, что надо стерилизовать все население Германии после окончания войны. Это все проникало в печать, и уровень поддержки Гитлера, желания воевать до конца апреля был довольно высок», — добавил эксперт. Падение Берлина и ликвидация фашистской верхушки резко изменили настроение немцев. «Это был шок, психологический перелом в конце апреля, точнее, после 2 мая, после взятия Берлина и гибели нацистской верхушки. И эсэсовцы, и в вермахте приносили присягу на верность фюреру, а его гибель освободила их от присяги», — заключил Широкорад. С завершением Берлинской операции создались благоприятные условия для окружения и уничтожения последних крупных группировок немецких войск на территории Австрии и Чехословакии. Но именно 2 мая 1945-го Третий рейх получил последний, смертельный удар.