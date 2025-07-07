Сегодня 17:18 Русофобия — это диагноз. Как пропаганда превращается в болезнь 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Телеканал France 24 сообщил, что Шведская полиция безопасности (SAPO) подозревает существующие в стране приходы Русской православной церкви в шпионаже в пользу Москвы.

«В Швеции россияне могут использовать церковь для слежки над военным аэродромом. В шведском городе Вестерос есть русская церковь, огражденная забором, а в 300 метрах от нее — аэропорт Стокгольм-Вестерос, который после вступления Швеции в НАТО стал военным аэродромом», — заявили журналисты. По данным SAPO, священники этой церкви якобы контактировали с российскими спецслужбами, поощряли поддержку СВО, а сам приход «несколько раз получал значительное финансирование от российского государства». Вот на этом основании шведские спецслужбы выдвинули целую теорию о том, как Россия использует Московский патриархат в качестве «платформы для сбора разведданных и другой деятельности, угрожающей национальной безопасности Швеции».

Фото: Christoph Reichwein/dpa / www.globallookpress.com

Ситуация на грани абсурда, но такие уж нынче времена. Заметьте, небольшая русская церквушка, о которой идет речь, стоит в Вестеросе десятки, быть может сотни лет и никакого отношения ни к внешней, ни к внутренней политике Шведского королевства не имеет.

Ведь это же не наш храм внезапно появился возле военного объекта новоиспеченной страны НАТО, а сам альянс решил использовать распложенный неподалеку гражданский аэропорт под военные нужды. Грубо говоря, кто ж им доктор, что они подставили натовский аэродром под неусыпное наблюдение российских шпионов?

Как видите, я даже не пытаюсь спорить с выводами шведских спецслужб — это и бесполезно, и безнадежно, — но размышляя в контексте предложенной ими же теории заговора, не нахожу объяснения столь ярко выраженной безалаберности натовских военных. Все это только лишний раз демонстрирует абсурдность используемых нынче на Западе нарративов о «российской угрозе», которая, по их мнению, исходит как от православного прихода, так и от китов, приплывших в шведские воды с российской стороны. Помните историю знаменитой белухи по имени Хвалдимир, наводившей ужас на разведки скандинавских стран, на полном серьезе считавших кита российским шпионом?

Фото: Медиасток.рф

Год назад Хвалдимир, к сожалению, этот мир покинул, но страх перед Россией ни в Швеции, ни в прочих западных странах меньше не стал. Страх, иррациональный и порожденный их собственной антироссийской пропагандой, в которую, похоже, начали верить и сами пропагандисты. Активно раздуваемая на Западе русофобия давно перешла рамки приемов политической борьбы и нарративов когнитивной войны. Незаметно для ее апологетов она вышла из-под контроля и превратилась в болезнь, которая поражает мозг даже тех, кто, казалось бы, по долгу службы обязан оставаться в здравом уме и трезвой памяти. Среди пораженных этой болезнью могут оказаться и те руководители западных государств, от кого зависит принятие решений, означающих переход от холодного мира к горячей войне. Вот это уже действительно страшно.