Поджоги, мародерство и баррикады: как празднование победы ПСЖ переросло в беспорядки в центре Парижа Президент «Невского фронта» Алеханов призвал уважать фанатскую культуру

После победы клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов толпы болельщиков вышли на улицы Парижа праздновать триумф. Часть акций вылилась в беспорядки — болельщики начали взрывать петарды, баррикадировать улицы и переворачивать мусорные баки. Не обошлось без жертв и пострадавших. Подробности — в материале 360.ru.

Хронология событий Сразу после финального свистка тысячи фанатов начали собираться на центральных улицах Парижа, особенно возле стадиона «Парк де Пренс», площади Республики и Елисейских Полей. Люди пели гимны клуба, запускали фейерверки, размахивали флагами ПСЖ и национальной символикой, когда в толпе появились группы агрессивно настроенных фанатов. В толпе появились группы агрессивно настроенных фанатов, которые начали бросать петарды и бутылки в сторону полиции, переворачивать мусорные баки и баррикадировать улицы, повреждать витрины магазинов и остановки общественного транспорта. Некоторые болельщики пытались проникнуть в закрытые кафе и магазины.

Начались стычки с полицией — правоохранители применили слезоточивый газ и водометы для разгона наиболее агрессивных групп. Полиция перекрыла движение на нескольких ключевых улицах и ограничила доступ к станциям метро в центре города. Вслед за Парижем беспорядки распространились и на другие города Франции. «Примерно в 15 городах зафиксированы нападения на торговые точки. Речь идет где-то об одном-двух магазинах на город», — заявил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

Материальный ущерб Из-за агрессивных действий фанатов фасады нескольких магазинов на Елисейских Полях получили повреждения. Вандалы разбили остановки общественного транспорта и светофоры и сожгли несколько автомобилей, припаркованных вдоль маршрутов следования толпы. Ущерб оценили в несколько сотен тысяч евро.

Жертвы и пострадавшие Несколько полицейских получили легкие травмы при столкновениях с болельщиками. Среди гражданских зафиксировали ушибы и отравления слезоточивым газом. Издание Franceinfo сообщило, что один человек погиб во время беспорядков в Париже. По всей стране пострадали 219 человек, а число задержаний достигло 780.

Реакция на беспорядки Мэр Парижа осудил акты вандализма, но призвал различать мирных болельщиков и хулиганов. Руководство ПСЖ попросило фанатов праздновать без насилия и выразило сожаление по поводу происшествий. Социальные сети разделились: одни пользователи поддерживали «дух праздника», другие резко критиковали разрушительные действия. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал беспорядки в соцсети Х. По его словам, бесконтрольная иммиграция стала одной из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить.

С чем связаны беспорядки во Франции В первую, беспорядки с вызваны неправильно выстроенной политикой взаимодействия между клубом и фанатами, считает президент региональной общественной организации поддержки Санкт-Петербургского спорта «Невский Фронт» Александр Алеханов (Шумахер). По его словам, роль также играют воспитание и менталитет. Когда в стране проживает много иностранцев, любой повод может стать триггером. «Страна пожинает свои плоды: работа с населением, с жителями. Видимо, там не так сильно слышат то, что им говорят в той или иной части политических прогнозов. <… > Спорт, политика, культура, патриотическое воспитание — все должно быть воедино. Люди должны получать с детства правильное направление», — подчеркнул эксперт. Однако такие меры, как введение Fan ID, это тоже неправильно, отметил Алеханов.

Мы должны уважать культуру и воспитывать молодежь, чтобы она равнялась на кого-то. Александр Алеханов

За рубежом разжигателями подобных историй могут быть чужеземцы, которые находятся там в больших количествах. Для фанатов, наоборот, такое поведение нетипично. «Люди искали просто повод, и под видом болельщиков, фанатов, радости устраивали такую вакханалию. У них это сплошь и рядом на любом мероприятии. Это внутренние проблемы страны, руководства, правления и работы с населением», — добавил специалист.

Большую роль в эскалации играют мессенджеры и соцсети — за этим должны следить органы, ответственные за внутреннюю безопасность. Предотвратить подобные беспорядки помогут очные встречи болельщиков.

Круглые столы, общение с фанатами, с болельщиками. Чем больше мы мероприятий проводим со стороны фанатских организаций, тем больше мы понимаем проблемную сторону ребят, круг наших знакомств, людей и так далее. Ведь когда люди вместе собираются на мероприятия — футбольные турниры, турниры памяти — видно сразу же, какой настрой в тот или иной момент, что нам нужно ожидать. Александр Алеханов

Такие меры, как Fan ID, могут лишь усугубить ситуацию. «Если мы бьем по рукам, ставим в угол или выгоняем, ставим стенку, чтобы у нас не было общения — это серьезный вопрос. <… > Это же не театр. Люди приходят и выкидывают свои эмоции — так умейте с ними работать, взаимодействовать, умейте наладить контакт, чтобы не было такого, как в Париже», — заявил Алеханов. Он добавил, что это не единственный пример в истории и люди просто нашли повод. «Еще раз говорю: заселение иностранных граждан в своей стране в большом количестве может привести к любым беспорядкам, если не будут контактировать непосредственно в своих направлениях», — заключил он.

Социальный аспект С социологической точки зрения фанатские беспорядки — это поведение толпы. «Действо людей объединяет, возбуждает, но это объединение не имеет некой созидательной цели. Они наблюдают за футбольным матчем, кто-то проиграл, кто-то выиграл. Возбуждение огромное, а целей для этого объединения нет. Поэтому из любой искры может разразиться пожар, огромные скандалы», — рассказала 360.ru социолог Анна Очкина. Фанаты — специфическая социальная субкультура, которая объединяет людей с низким порогом толерантности. Когда у человека есть предмет преданности, то есть и предмет отторжения и ненависти. По словам Очкиной, соцсети подогревают эскалацию — но они лишь инструмент. Такое поведение является следствием отсутствия у значительной группы чего-то содержательного в жизни.

Главное — это пустота жизни. Испокон веков люди создавали идолов, предметы поклонения, фанатизма, в том числе и для заполнения пустоты жизни. <…> Если это явление есть, оно все равно будет себя проявлять. Анна Очкина

По словам социолога, в долгосрочной перспективе для предотвращения таких ситуаций нужно улучшать образование, культуру и оживлять гражданское общество.