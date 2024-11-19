Непримиримые соседи. Почему поссорились Южная и Северная Корея

Военнослужащие КНДР смотря на солдата со стороны Южной Кореи. Park Jin-Hee/ZUMAPRESS.com
Фото: Военнослужащие КНДР смотря на солдата со стороны Южной Кореи. Park Jin-Hee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт двух Корей насчитывает более полувека. Единая страна, захваченная когда-то Японией, разделилась и не смогла объединиться. Сейчас это едва ли возможно: накануне Ким Чен Ын пообещал без ограничений наращивать ядерную мощь своей страны, поскольку сотрудничество соседей с американцами и японцами продолжает угрожать миру на Корейском полуострове. Как все начиналось и почему Корея раскололась на два лагеря, разбирался 360.ru.

Как разделилась Корея

В 1910 году Корея стала японской колонией. Как всегда бывает в таких историях, поначалу новые власти жестко вели себя с местным населением и откровенно принижали корейцев по национальному и культурному признакам. Хотя экономика развивалась высокими темпами, этого не отнять.

Однако в 1945-м стало очевидно, что Японии некогда думать о захваченных территориях — свои бы сохранить. По условиям капитуляции японцы в числе прочего отказались от Кореи, последний ее генерал-губернатор Абэ Нобуюки 8 сентября подписал акт о капитуляции. На этом завершился 35-летний период японского господства.

Что такое 38-я параллель

Корею, почти как Германию, поделили на советскую и американскую зоны. Межа приходилась по 38-й параллели. Дальше начались форменные «игры престолов»: и США, и СССР не хотели терять возможного друга и союзника, а главное — уступать его другой стороне.

В феврале 1946-го сформировали просоветский Временный народный комитет Северной Кореи во главе с Ким Ир Сеном, дедушкой нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.

Американцы тоже посуетились: 15 августа 1948 года была провозглашена Республика Южная Корея. Ее первым президентом стал Ли Сын Ман.

Интересно

Ким Ир Сен разработал собственную национал-коммунистическую государственную идеологию. Это чучхе — «мировоззрение, в центре которого — человек и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс». Не то чтобы там было что-то принципиально новое, но власти нужно было подчеркнуть уникальность и независимость КНДР, а заодно дать обоснование личной власти вождя и его потомков. С 8 июля 1997 года в Северной Корее даже принято новое «летоисчисление чучхе», началом которого считают 1912 год — год рождения Ким Ир Сена.

Корейская война

Этот трехлетний конфликт обычно называют Корейской войной. В Республике Корея распространено название Инцидент 25 июня, или Смута 6-2-5, у КНДР это Отечественная освободительная война, а для китайцев — Война против Америки для поддержки корейского народа.

Утром, еще затемно, 25 июня 1950 года северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с Южной Кореей. При этом правительство КНДР заявило, что именно противоположная сторона «под руководством изменника Ли Сын Мана вероломно вторглась на территорию Северной Кореи».

Пулеметный расчет для защиты южнокорейского аэродрома, 1952 год. Keystone Pictures USA
Фото: Пулеметный расчет для защиты южнокорейского аэродрома, 1952 год. Keystone Pictures USA/Global Look Press

В активе нападавших было полторы сотни танков Т-34, 172 боевых самолета, 79 из них — истребители Як-9. Плюс 175 тысяч человек личного состава, обученного советскими военными.

У южан солдат было поменьше, зато имелось около 700 орудий и минометов. Кроме того, американцы передали 30 танков и САУ, 40 боевых самолетов и 71 корабль.

Так что на суше и в воздухе преимущество было у КНДР, на море — у Южной Кореи. Но и с той, и с другой стороны выступал один народ — корейцы, которых натравливали друг на друга. Хотя война не принесла выгоды никому, она зарядила население обеих частей некогда единой страны ненавистью и желанием отомстить за потерю близких.

Измученная войной корейская девушка с братом на спине идет мимо американского танка М-26. IMAGE
Фото: Измученная войной корейская девушка с братом на спине идет мимо американского танка М-26. IMAGE/Global Look Press

Соревнование в резне

Доказано, что обе стороны часто прибегали к пыткам и казням военнопленных, добивали раненых, не кормили их и не оказывали медпомощи. Так относились не только к корейцам, но и к союзникам. К примеру, солдаты КНДР десятками расстреливали захваченных американцев. Мирным жителям тоже приходилось несладко.

Южнокорейцы при поддержке войск Соединенных Штатов не отставали: только в одном городе Синчон за 52 дня уничтожили примерно 35 тысяч человек — четверть местного населения. Способы, которыми убивали мирных, были настолько страшными, что заживо сожженные младенцы — не самый чудовищный эпизод этой истории.

Противники словно соревновались друг с другом в жестокости. Но вот что интересно: при равной доказательной базе истории о зверствах, учиненных северокорейцами, принимаются в мире беспрекословно. Свидетельства об аналогичных или еще более жутких преступлениях южан до сих пор упоминают с оговоркой: «предположительно» или «по их версии».

Расстрелянные северокорейские беженцы
Фото: Расстрелянные северокорейские беженцы/Википедия

Последствия Корейской войны

Выстрелы наконец-то смолкли в 1953 году. Южная Корея, считавшая себя жертвой агрессии, ратовала за продолжение боев и отказалась визировать мирный договор. Так что документ, который формально завершал войну, до сих пор не подписали.

Благо ООН тогда еще не носила нынешних декоративных функций, и мнение южан никого не волновало: странам восстановили границы в районе 38-й параллели. Вокруг кордонов устроили демилитаризованную зону.

Демилитаризованная зона между Южной и Северной Кореей. Soeren Stache
Фото: Демилитаризованная зона между Южной и Северной Кореей. Soeren Stache/Global Look Press

Обе Кореи были обескровлены в экономическом плане, союзникам пришлось помогать деньгами, продуктами. Вот только силы были неравны: разоренный Второй мировой войной СССР сам еще не полностью восстановился. США в то же время практически не понесли ущерба на своей территории и были откровенно богаче.

Как следствие, еще недавно бедная аграрная Южная Корея стала страной с одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Сегодня трудно найти человека, который не знает такие бренды, как Samsung, Daewoo, Hyundai, Kia, Doosan. При этом многие южнокорейцы не в восторге от чрезмерно плотного сотрудничества с американцами.

КНДР так и не смогла построить свой экономический рай, да что там рай — не вышло даже выбраться из рейтинга беднейших государств. До своего развала страну еще худо-бедно поддерживал СССР, но после того как эта помощь кончилась, в Северной Корее разразился страшный голод, унесший множество жизней.

Северная Корея сегодня. Michal Huniewicz /Exclusivepix M
Фото: Северная Корея сегодня. Michal Huniewicz /Exclusivepix M/Global Look Press

Чем Северная Корея отличается от Южной

Хотя культурные корни и нация у обеих стран едины, сегодня корейские Север и Юг имеют довольно много различий.

Michal Huniewicz /Exclusivepix M
Фото: Michal Huniewicz /Exclusivepix M/Global Look Press
Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency
Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сеул. Aleksey Smyshlyaev
Фото: Сеул. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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