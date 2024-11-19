Непримиримые соседи. Почему поссорились Южная и Северная Корея

Конфликт двух Корей насчитывает более полувека. Единая страна, захваченная когда-то Японией, разделилась и не смогла объединиться. Сейчас это едва ли возможно: накануне Ким Чен Ын пообещал без ограничений наращивать ядерную мощь своей страны, поскольку сотрудничество соседей с американцами и японцами продолжает угрожать миру на Корейском полуострове. Как все начиналось и почему Корея раскололась на два лагеря, разбирался 360.ru.

Как разделилась Корея В 1910 году Корея стала японской колонией. Как всегда бывает в таких историях, поначалу новые власти жестко вели себя с местным населением и откровенно принижали корейцев по национальному и культурному признакам. Хотя экономика развивалась высокими темпами, этого не отнять. Однако в 1945-м стало очевидно, что Японии некогда думать о захваченных территориях — свои бы сохранить. По условиям капитуляции японцы в числе прочего отказались от Кореи, последний ее генерал-губернатор Абэ Нобуюки 8 сентября подписал акт о капитуляции. На этом завершился 35-летний период японского господства.

Что такое 38-я параллель Корею, почти как Германию, поделили на советскую и американскую зоны. Межа приходилась по 38-й параллели. Дальше начались форменные «игры престолов»: и США, и СССР не хотели терять возможного друга и союзника, а главное — уступать его другой стороне.

В феврале 1946-го сформировали просоветский Временный народный комитет Северной Кореи во главе с Ким Ир Сеном, дедушкой нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. Американцы тоже посуетились: 15 августа 1948 года была провозглашена Республика Южная Корея. Ее первым президентом стал Ли Сын Ман.

Интересно Ким Ир Сен разработал собственную национал-коммунистическую государственную идеологию. Это чучхе — «мировоззрение, в центре которого — человек и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс». Не то чтобы там было что-то принципиально новое, но власти нужно было подчеркнуть уникальность и независимость КНДР, а заодно дать обоснование личной власти вождя и его потомков. С 8 июля 1997 года в Северной Корее даже принято новое «летоисчисление чучхе», началом которого считают 1912 год — год рождения Ким Ир Сена. Ким Ир Сен разработал собственную национал-коммунистическую государственную идеологию. Это чучхе — «мировоззрение, в центре которого — человек и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс». Не то чтобы там было что-то принципиально новое, но власти нужно было подчеркнуть уникальность и независимость КНДР, а заодно дать обоснование личной власти вождя и его потомков. С 8 июля 1997 года в Северной Корее даже принято новое «летоисчисление чучхе», началом которого считают 1912 год — год рождения Ким Ир Сена.

Корейская война Этот трехлетний конфликт обычно называют Корейской войной. В Республике Корея распространено название Инцидент 25 июня, или Смута 6-2-5, у КНДР это Отечественная освободительная война, а для китайцев — Война против Америки для поддержки корейского народа. Утром, еще затемно, 25 июня 1950 года северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с Южной Кореей. При этом правительство КНДР заявило, что именно противоположная сторона «под руководством изменника Ли Сын Мана вероломно вторглась на территорию Северной Кореи».

Фото: Пулеметный расчет для защиты южнокорейского аэродрома, 1952 год. Keystone Pictures USA / Global Look Press

В активе нападавших было полторы сотни танков Т-34, 172 боевых самолета, 79 из них — истребители Як-9. Плюс 175 тысяч человек личного состава, обученного советскими военными. У южан солдат было поменьше, зато имелось около 700 орудий и минометов. Кроме того, американцы передали 30 танков и САУ, 40 боевых самолетов и 71 корабль. Так что на суше и в воздухе преимущество было у КНДР, на море — у Южной Кореи. Но и с той, и с другой стороны выступал один народ — корейцы, которых натравливали друг на друга. Хотя война не принесла выгоды никому, она зарядила население обеих частей некогда единой страны ненавистью и желанием отомстить за потерю близких.

Фото: Измученная войной корейская девушка с братом на спине идет мимо американского танка М-26. IMAGE / Global Look Press

Соревнование в резне Доказано, что обе стороны часто прибегали к пыткам и казням военнопленных, добивали раненых, не кормили их и не оказывали медпомощи. Так относились не только к корейцам, но и к союзникам. К примеру, солдаты КНДР десятками расстреливали захваченных американцев. Мирным жителям тоже приходилось несладко. Южнокорейцы при поддержке войск Соединенных Штатов не отставали: только в одном городе Синчон за 52 дня уничтожили примерно 35 тысяч человек — четверть местного населения. Способы, которыми убивали мирных, были настолько страшными, что заживо сожженные младенцы — не самый чудовищный эпизод этой истории. Противники словно соревновались друг с другом в жестокости. Но вот что интересно: при равной доказательной базе истории о зверствах, учиненных северокорейцами, принимаются в мире беспрекословно. Свидетельства об аналогичных или еще более жутких преступлениях южан до сих пор упоминают с оговоркой: «предположительно» или «по их версии».

Фото: Расстрелянные северокорейские беженцы / Википедия

Последствия Корейской войны Выстрелы наконец-то смолкли в 1953 году. Южная Корея, считавшая себя жертвой агрессии, ратовала за продолжение боев и отказалась визировать мирный договор. Так что документ, который формально завершал войну, до сих пор не подписали. Благо ООН тогда еще не носила нынешних декоративных функций, и мнение южан никого не волновало: странам восстановили границы в районе 38-й параллели. Вокруг кордонов устроили демилитаризованную зону.

Фото: Демилитаризованная зона между Южной и Северной Кореей. Soeren Stache / Global Look Press

Обе Кореи были обескровлены в экономическом плане, союзникам пришлось помогать деньгами, продуктами. Вот только силы были неравны: разоренный Второй мировой войной СССР сам еще не полностью восстановился. США в то же время практически не понесли ущерба на своей территории и были откровенно богаче. Как следствие, еще недавно бедная аграрная Южная Корея стала страной с одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Сегодня трудно найти человека, который не знает такие бренды, как Samsung, Daewoo, Hyundai, Kia, Doosan. При этом многие южнокорейцы не в восторге от чрезмерно плотного сотрудничества с американцами. КНДР так и не смогла построить свой экономический рай, да что там рай — не вышло даже выбраться из рейтинга беднейших государств. До своего развала страну еще худо-бедно поддерживал СССР, но после того как эта помощь кончилась, в Северной Корее разразился страшный голод, унесший множество жизней.

Фото: Северная Корея сегодня. Michal Huniewicz /Exclusivepix M / Global Look Press

Чем Северная Корея отличается от Южной Хотя культурные корни и нация у обеих стран едины, сегодня корейские Север и Юг имеют довольно много различий. Численность населения Южной Кореи с 50-х годов прошлого века стабильно в два раза выше, чем Северной. При этом у южан один из самых низких в мире уровней рождаемости. Северяне держат первенство по смертности и низкой продолжительности жизни.

Судя по хроникам, в КНДР только один упитанный человек — Ким Чен Ын. Скудность рисовых полей и искусственное мясо из переработанной сои привели к тому, что дети и взрослые из Северной Кореи ниже и легче южных соседей.

Южная Корея считается самой пьющей в Азии. Местная водка крепостью в 20–30 градусов имеет в стране культовый статус. В то время как в КНДР из-за бедности практически не пьют алкоголь и не курят.

Фото: Michal Huniewicz /Exclusivepix M / Global Look Press

Пусть в Северной Корее и едят не досыта, их вооруженные силы в двое больше, чем у южан. А также есть собственный ядерный арсенал.

Чтобы накопить на жилье, южанам нужно около 14 лет жить в строгой экономии. В КНДР квартиры распределяют бесплатно. Но вот качество этого жилья так себе: в показательных небоскребах часто нет воды, не работают лифты, а иногда такие дома просто рушатся из-за плохого качества строительства.

Северная Корея довольно часто проводит смертные казни. По некоторым данным, в особых случаях практикуется даже расстрел из зенитных пушек.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Южане свободно пользуются гаджетами и интернетом. На севере дела обстоят иначе: те, кто может позволить себе компьютер, получают доступ только к внутренней интернет-системе Kwangmyong. Там лишь тщательно отобранный политически и морально правильный контент нескольких тысяч сайтов. И никаких новостей из внешнего мира.

Но даже это работает только в Пхеньяне и с перебоями. Отключение электричества — обычное явление в КНДР: более половины населения вообще живут без него. Говорят, особенно эта разница между двумя Кореями видна из космоса: половина полуострова в огнях, половина — во тьме.

Фото: Сеул. Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Южнокорейцы часто прибегают к пластическим операциям — это частый подарок на совершеннолетие. В КНДР законом запрещены пирсинг, синие и зауженные джинсы, стрижка «маллет». К слову, там вообще разрешены лишь 28 видов причесок — 14 для женщин и столько же для мужчин.

Даже язык у двух Корей разный! Изменения начались с 1954 года, когда издали новые северокорейские правила орфографии. Различия касаются не только произношения и написания, но и расстановки пробелов.

Южная Корея заняла первое место в рейтинге 30 стран, входящих в Организацию сотрудничества и экономического развития, по уровню самоубийств. За первые пять месяцев 2024 года число суицидов в Республике Корея подскочило приблизительно на 10% по сравнению с 2023-м и достигло 6375 (зарегистрированные смерти).