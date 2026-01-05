Смех сквозь слезы. Как пляски Мадуро под электронный бит стриггерили Трампа против Венесуэлы

«Публичные танцы» президента Венесуэлы Николаса Мадуро сподвигли Соединенные Штаты на военную операцию. Что именно стало триггером для американского лидера Дональда Трампа и его команды и при чем здесь Россия — в материале 360.ru.

Мадуро доплясался В декабре прошлого года Мадуро отверг ультиматум Трампа, требовавшего от главы Венесуэлы ухода в отставку с последующим изгнанием в Турцию. Президент также отмахнулся от удара США по портовому объекту в конце декабря, который использовался якобы для хранения наркотиков. Накануне американской военной операции Мадуро в прямом смысле станцевал под музыку с лозунгами на английском языке: «Никакой безумной войны» и «Нет войне, да — миру». Пляски главы государства под электронный бит транслировали по национальному телевидению Венесуэлы, сообщили источники The New York Times.

Фото: Jeampier Arguinzones/dpa / www.globallookpress.com

Поведение Мадуро возмутило членов команды Трампа. Они решили, что венесуэльский лидер насмехается над ними, а угрозы со стороны США воспринимает как блеф. Этом могло стать триггером для американского президента. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru заявил, что Мадуро и Трамп несовместимы на территории западного полушария, которое США признали своей сферой влияния — это прямо зафиксировали в новой американской стратегии безопасности. «Там прямо провозгласили, что все, мы возрождаем доктрину Монро, западное полушарие наше, мы тут хозяева и для нас нет никаких препятствий, установленных какими-либо законами отдельных стран, мы наводим порядок так, как считаем правильным. В связи с этой позицией США очевидно, что они не могли терпеть, когда кто-то, в частности Николас Мадуро, бросает вызов США как гегемону западного полушария», — объяснил эксперт.

Фото: Li Muzi/XinHua / www.globallookpress.com

Своими танцами Мадуро откровенно дразнил и пародировал Трампа.

Дразнил американского хищного орла, и, с учетом психологии Трампа, добавил ему психологической мотивации. Конечно, это не личная разборка двух поссорившихся мужиков. Ни в коем случае, нет. Это реализация новой государственной стратегии Соединенных Штатов. И это только начало новой империалистической политики США. Я думаю, что мы еще увидим продолжение. Сергей Станкевич политолог

По его словам, венесуэльский лидер предполагал, что Трамп блефует. «Он недооценил не столько Трампа, сколько работу американской империалистической машины. Кроме того, давайте скажем откровенно: Венесуэла слаба экономически. Она в состоянии многократного финансового дефолта. Страна достигла его по всем государственным долговым бумагам, она насквозь коррумпирована. Для Соединенных Штатов в бедной коррумпированной стране скупить половину элиты не составляло большого труда», — подчеркнул Станкевич. Мадуро фатально недооценил это обстоятельство.

Он мог лучше или хуже оценивать Трампа, но основная его ошибка не с Трампом связана. Он недооценил слабость собственного режима. И у тех, кто сейчас остался во главе Венесуэлы в этот критический период, есть все основания обернуться вглубь страны и подумать, что с этим делать. Сергей Станкевич политолог

Россия и военная операция США в Венесуэле Ночью 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли из страны. Операция получила название «Абсолютная решимость», она продлилась два часа 20 минут. Президента Венесуэлы и первую леди будут судить по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде запрещенных веществ. Мадуро и его супруга предстанут перед судом 5 января в 20:00 по московскому времени в Нью-Йорке.

Фото: Marcos Salgado/XinHua / www.globallookpress.com

В Венесуэле действия США назвали военной агрессией, в стране ввели режим ЧП. Глава Минобороны Владимир Падрино Лопес обвинил американский спецназ в убийстве охранников президента. Ранее газета The Guardian выпустила статью под названием «В Венесуэлу пришла „путинизация“ международной политики США». Авторы материала утверждали, что Трамп — империалист, но во всем виновато сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн удивился, как западные СМИ умудрились связать Россию с операцией Соединенных Штатов в Венесуэле. «Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией», — заявил он в социальной сети Х.

Фото: Daniel Torok/US White House via Global Look P / www.globallookpress.com

Станкевич отметил, что Трампа пытаются уподобить Путину. «Я рискну сказать, что для этого могут быть некоторые основания. Какого рода? Достаточно очевидно для серьезного наблюдателя, что на историческую арену вернулась политика великих держав. А великие державы, которых немного на мировой арене, устанавливают свои сферы влияния и необходимой безопасности», — сказал политолог. Он напомнил, что Россия этим и занималась последние почти 20 лет после мюнхенской речи Владимира Путина. «Россия занималась установлением своей сферы миротворческого влияния и необходимой безопасности. США при Байдене пытались по-прежнему утверждаться повсюду в мире. А вот особенность Трампа — он делает примерно то же самое, пытается западное полушарие сделать своей сферой безопасности. И в этом смысле аналогия есть. То есть и там, и там речь идет о новой политике великих держав. Новой для США и той, которую Россия проводит после 2007 года», — заключил эксперт.