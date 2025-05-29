Прошедшая вчера в Берлине встреча между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и известным украинским комиком Владимиром Зеленским оставила впечатление жуткой показухи. Эдакого ритуала инициации, обязательного для новоизбранного бундесканцлера. Разумеется, под пристальным взглядом его европейских коллег национал-глобалистов.

Знаете, это как в древних культах дохристианской эпохи существовал ритуал очищения огнем. Так и здесь, только в обратном смысле — Мерцу следовало публично изваляться в Зеленском. Ну он и извалялся. План церемонии был такой: сначала киевский узурпатор едет на разговор с канцлером, обсуждая с ним «немецкую поддержку Киева и возможности договориться с Россией о режиме прекращения огня». По крайней мере, так об этом пишет издание Bild. Затем жулик запланировал встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Тут уже чистый протокол, мол, дорогого гостя принимают на высшем уровне.

Фото: Fabian Sommer/dpa / www.globallookpress.com

А дальше Зе-фюрер собирался поучаствовать в шоу под названием «вручение премии Урсуле фон дер Ляйен» (интересно, за что?) и уже после отбыть на родину. Правда, буквально в последнюю минуту планы Зеленского изменились и он спешно покинул Германию. «В связи с наступлением России в Сумской области», — уточняет Der Spiegel. Вот только никаких существенных изменений на фронте, которые требовали бы присутствия «верховного главнокомандующего» в Киеве, за минувшие сутки не произошло.

Все как всегда — мы планомерно, шаг за шагом, освобождаем все новые территории от украинского вермахта.

А стало быть, Зеленский уехал просто потому, что ему не было никакого смысла оставаться в Берлине подольше.

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Площадку для выступления с очередными лживыми обвинениями в адрес России (мы якобы не ознакомили Украину со своим вариантом меморандума по условиям мирного соглашения) ему предоставили, дать денег, целых пять миллиардов евро, пообещали, ритуально (опять же) по плечу похлопали. Чего еще надо? Зато сам Мерц получил отличный повод покрасоваться на фоне украинского гостя и примерить на себя костюм главного защитника Украины в Европе и Европы на Украине. Ну как же, сказал, что поможет киевскому режиму наладить выпуск своего дальнобойного оружия. Правда, какого именно, не уточнил. И о «таурусах» — молчок. Пусть, мол, Владимир Путин гадает, что мы тут задумали. А нам незачем это делать. Мы уже предупредили немцев, чем в очередной раз для них закончится попытка «немножко повоевать с Россией». И судя по тому, что, кроме громких слов и пустых обещаний Зеленский от Мерца, ничего больше не услышал. В Берлине наше послание получили.