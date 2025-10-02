Сегодня 16:20 Болота вместо танков: как Европа планирует защитить свои границы от «русской угрозы»? 0 0 0 Фото: Xu Bingjie/XinHua / www.globallookpress.com Мир

Граничащие с Россией и Белоруссией европейские страны всерьез задумались о заболачивании территорий ради защиты от русских танков. Абсурдная идея уже становится реальностью: от Польше до Финляндии хотят создать непроходимые торфяники. Вдохновителем выступила Венеция, некогда спасавшаяся таким образом от варваров, и защищенный Гиблыми Болотами Мордор.

Оборонительные меры или политические игры? Варшава и Хельсинки надеются, что восстановление болот создаст дополнительные препятствия для военной техники Вооруженных сил России. Таким образом европейские государства якобы собираются укрепить свою обороноспособность, сообщило РИА «Новости». Латвия уже объявила возрождение болот национальным приоритетом, включив этот проект в государственный план милитаризации. Литва же заявила о нехватке 100 миллионов евро для заболачивания своих границ с Белоруссией и Россией. Политические интересы за «болотным проектом» Сейчас становится очевидным тот факт, что инициатива по созданию болот нужна не столько для укрепления обороны, сколько для реализации политических интересов местных властей.

Фото: Медиасток.рф

Заболачивание лесов и полей не остановит танки, которые все равно будут двигаться по дорогам. На самом деле, это лишь способ получить финансирование от Евросоюза, замаскированный под защиту от «русской угрозы». Польша, Финляндия и страны Балтии уже обратились за софинансированием из структурных фондов ЕС, предназначенных для поддержки отстающих стран Восточной Европы. «Историческая справедливость» Мелиорация земель в Прибалтике проводилась в советское время. Если в Латвии осушили 80% сельхозугодий, то в соседней Псковской области — всего 3%. Согласно официальной идеологии Прибалтики, осушенные земли — это «наследие оккупации», что дает им право возвращать исконно независимые болота. Также регион избавлялся и от советских фабрик, заводов, НИИ, конструкторских бюро и атомной станции.

Фото: Медиасток.рф

Новый взгляд на отношения с Европой Для России происходящие на западных границах события становятся поводом задуматься не о взаимоотношениях с соседями, а о своем отношении к Европе. Проблема заключается не только в абсурдных финансовых заявках на заболачивание почв, но и в том, что прибалты находят нужные слова для получения софинансирования от евробюрократии. То, что в других странах называется деградацией, в Европе именуется развитием. Примером служит ликвидация атомной энергетики не только в Литве, но и в Германии. «Русская угроза» стала универсальным приемом отвлечения внимания населения от внутренних проблем и используется не только в Прибалтике, но и в Скандинавии и Франции. Россия должна привыкнуть к мысли, что к западу от границы она будет иметь дело с увядающим, дряхлеющим и впадающим в боевой маразм регионом. От такого соседа небесполезно иметь ограждение, которое он сам же и строит — хотя бы даже из болот.