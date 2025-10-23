Сегодня 19:00 Синдром «Северных потоков». Как Европа превратилась в объект для диверсий 0 0 0 Эксклюзив

Европейские сторонники войны с Россией до последнего наверняка потирают руки от удовольствия. Как же, американский барин изволили разгневаться и отменить встречу с российским визави. Еще лучше для ЕС то, что Штаты впервые при Дональде Трампе включились в санкционную войну, решив нанести удар по главным нефтяным российским компаниям — «Роснефти» и «Лукойлу».

«И в воздух чепчики бросали» — так можно описать воодушевление, царящее сегодня в Брюсселе и некоторых прочих европейских столицах. Между тем на месте европейцев я бы радоваться не спешил, поскольку незаметно для них уже не Украина, а сама Европа стала полем боя глобалистов с Россией. Именно такой вывод можно сделать после нескольких подряд диверсий на нефтеперерабатывающих предприятиях, расположенных в странах ЕС и имеющих отношение к России или работающих на ее нефти. Довольно сложно отказаться от соблазна увязать в одно целое решение Трампа ввести санкции против российских нефтяных гигантов с позавчерашним взрывом на принадлежащем тому же «Лукойлу» НПЗ Petrotel в Румынии, пожаром на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте (Венгрия), получающем нефть по трубопроводу «Дружба», и заявлением главы МИД Польши Радослава Сикорского, прямо предложившего уничтожить этот трубопровод.

Фото: Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Петер, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что вашему смелому соотечественнику, майору Мадьяру, наконец‑то удастся вывести из строя нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — заявил он главе МИД Венгрии Петеру Сияйрто. Полагаю, ссылка на отказ польского «правосудия» выдать прокуратуре Германии украинца, подозреваемого во взрывах на «Северных потоках», отнюдь не случайна и весьма симптоматична.

Именно диверсия на газопроводах в Балтийском море, а еще больше — позорная реакция на этот акт международного терроризма со стороны Европы, словно страус попытавшейся сунуть голову в песок, стали той отправной точкой, когда европейцы допустили возможность устроить на своей территории диверсионную войну.

Совершенно неважно, кто именно эту войну проводит — украинские спецслужбы, Ми-6, ЦРУ, да хоть «Моссад». Важен сам факт войны против интересов Москвы и то поразительное благодушие, с которым Европа взирает на происходящее. Сикорский, в силу зашкаливающей у него русофобии откровенно радующийся бедам соседей, конечно, дурак. Он просто не в состоянии понять, что, если завтра «борцам против российской агрессии» понадобится взорвать что-нибудь в Польше или подставить под удар жизни поляков, они не замешкаются ни на секунду. Это в прошлом страха ради в Польшу прилетели боевые дроны без боевой части. В следующий раз, когда целью будет создать провокацию уровня Бучи, они будут заряжены под завязку.

Фото: Attila Volgyi/XinHua / www.globallookpress.com

И что, тогда он продолжит ерничать в социальных сетях или, как безголовая курица, начнет носиться по округе в ужасе от происходящего? Вопрос, разумеется, риторический, конкретный ответ не так уж важен. Важно другое: хватит ли у нынешних европейских властей ума понять, к чему привела их бесхребетность в расследовании теракта против «Потоков», а также нелепое потакание любым выходкам украинских диверсантов? Понять и начать хоть как-то противодействовать этому безумию? Ответ, боюсь, мы узнаем совсем скоро.