Кая Каллас против Урсулы фон дер Ляйен. Подоплека склоки еврочиновниц

Глава евродипломатии Кая Каллас вступила в открытую конфронтацию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Официальным поводом стала дележка власти. Но политолог Евгений Семибратов рассказал 360.ru, что это, весьма возможно, лишь спектакль для европейцев: на самом деле эстонку хотят подвинуть ради переговоров с Россией.

Конфликт в ЕС Евросоюз разрывает острый конфликт между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Противостояние двух высокопоставленных чиновниц переросло в открытое соперничество за контроль над внешнеполитической повесткой ЕС. Эту борьбу уже окрестили «Игрой престолов». Вся эта кабинетная евровойна происходит на фоне споров о перестройке Европейской службы внешних связей. Одни предлагают расширить ее мандат на сферы торговли и развития, другие — просто передать функции ЕСВС в Евросовет. Третий вариант, который продвигает сама фон дер Ляйен, — передача ей любимой всех ключевых полномочий. Однако Клаас тоже имеет амбиции: всплыл некий неформальный документ, где глава евродипломатии предлагала реорганизовать свою должности и сильно расширить полномочия. Злые языки утверждают, что слив подстроила сама фон дер Ляйен.

Фото: Patrick Pleul / www.globallookpress.com

Претензии к Каллас и фон дер Ляйен При этом в Евросоюзе многие недовольны работой обеих дам. Каллас ставят в вину зацикленность на России, недостаточный интерес и осведомленность в вопросах Ближнего Востока. К тому же она родом из маленькой Эстонии и ведет себя как премьер-министр небольшой страны, а не как еврочиновник. То ли дело ее предшественник — испанец (читай — европеец) Жозеп Боррель. Также в адрес Каллас звучит критика из-за ее эпатажной манеры ведения переговоров и продвижения интересов прибалтийских государств и Польши. Это уже настроило против нее ключевых игроков ЕС: Франция и Германией пытаются урезать полномочия главы евродипломатии и ее ведомства. К фон дер Ляйен тоже накопились претензии. Ее упрекают в стремлении сосредоточить в своих руках максимум власти и постоянно расширять сферу полномочий. Та же Каллас в частных разговорах называла старшую подругу «диктатором» и жаловалась на ее авторитарный стиль руководства.

Фото: Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен. Zhao Dingzhe / www.globallookpress.com

Театр для европейского избирателя Нынешняя европейская политика изобилует не политиками, а аватарами чьего-то влияния. Поэтому в реальность склоки между Каллас и фон дер Ляйен верится с трудом, сказал 360.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат исторических наук и политолог Евгений Семибратов.

Каллас, как и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, — «ястреб», выражающий самую оголтелую русофобию: говорит, что в конфликте с Россией нужно идти до конца, нанести Москве стратегическое поражение и так далее. Фон дер Ляйен все-таки более умеренна, хотя ее уровень русофобии тоже, нужно признать, зашкаливает. Евгений Семибратов

Конфликт двух дам стоит воспринимать как некую публичную драму для зрителя — простого избирателя. Представление устроили в европейском информационном пространстве на фоне того, как лидеры ЕС периодически говорят, что с Москвой все-таки нужно договариваться, отметил политолог. Он напомнил, что зарубежная пресса даже подготовила список кандидатур для потенциальных переговоров с Москвой. Вполне возможно, что фон дер Ляйен сейчас пытается оказаться в авангарде этого нарратива. Поэтому ей история про конфликт с непримиримой Каллас может быть весьма на руку.

Фото: Урсула фон дер Ляйен. Dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

«При этом мы не должны забывать, что европейская политика сейчас больше напоминает театр или даже цирк, причем откровенно постановочный. И в примирение с Россией фон дер Ляйен, думаю, верить особо то не стоит», — предупредил Семибратов. Не исключено, что в итоге Каллас как отпетого «ястреба» отправят в отставку. Ведь при нормализации отношений с Москвой страны Прибалтики окажутся большой проблемой. Они наверняка будут стараться заблокировать подобные инициативы, уточнил политолог.

Фото: Кая Каллас. Igor Zadecki/Arena Akcjiji / www.globallookpress.com

Нужно же показать людям, на какие жертвы идет руководство ЕС ради того, чтобы поддержать мир. Но это будет исключительно тактическим решением для создания нужного информационного фона, заверил политолог. Он признался, что ставит на фон дер Ляйен: победа прибалтов — это было бы уже слишком даже для Европы. «Но пока нет реальных (не медийных или публичных) сигналов, что в ЕС нацелены на возвращение конструктива в отношениях с нами», — заключил Семибратов.