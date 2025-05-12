Британские СМИ сообщили, что впервые в истории пост главы внешней разведки Соединенного Королевства может занять женщина — Барбара Вудворд, бывшая некогда послом Великобритании в Китае. Есть еще два кандидата на эту важнейшую для местных спецслужб должность, и оба, точнее обе, офицеры МИ-6, чьи имена журналисты не разглашают.

Ричард Мур, возглавлявший внешнюю разведку Великобритании последние пять лет, вроде бы должен уйти в отставку будущей осенью. Это само по себе событие знаковое. И дело вовсе не в гендерной принадлежности его потенциального сменщика или даже сменщицы, скорее в геополитическом векторе интересов почти уже бывшего и потенциально будущего руководства МИ-6. В то время как Вудворд, получившая среди коллег прозвище Пекинская Барбара за чрезмерные, как кому-то кажется, симпатии к Китаю, специализируется на «азиатском театре геополитических действий», Мур, служивший до работы в разведке послом Британии в Турции, был специалистом по Средиземноморскому региону. Его часть — Черное море и прилегающие к нему страны, в том числе Украина. Именно при Муре британские спецслужбы взяли в свои цепкие руки фактическое управление политическими элитами как в Киеве, так и в Кишиневе, поставив своей целью во чтобы то ни стало оторвать регион от России.

Фото: Ричард Мур. GOV.UK

Скажу больше — многие считают (и вполне справедливо) именно Мура главным архитектором украино-российского конфликта, который был задуман, а после и спровоцирован Лондоном еще пять лет тому назад. Достаточно сказать, что при Ричарде Муре состоялся знаковый визит Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в лондонскую штаб-квартиру МИ-6. После этого ни у кого не осталось сомнений, в чьих интересах и по чьей указке киевский режим собирается проводить свою политику — как внешнюю, так и внутреннюю. Означает ли грядущая отставка Мура смену геополитических приоритетов британской разведки? И да, и нет.

Разумеется, никто забрасывать Украину не собирается. Другое дело, что основную задачу — фактически полное прекращение конструктивного диалога между Россией и Европой и создание условий для возможного прямого военного столкновения между ними — британцы уже решили. Дальше ситуация может развиваться по инерции, причем в нужном Лондону ключе.

Раз так, можно немного изменить фокус и вслед за США переключиться на Китай, против которого, при должном умении, можно провернуть ровно тот же трюк, что и против России, спровоцировав военный конфликт Пекина с Тайбэем. Уверен, что именно решением этой задачи будет заниматься новая глава МИ-6.

Фото: Здание МИ-6 в Лондоне. Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Тем не менее существует возможность разрушить британские планы как в Европе, так и в Азии. Но для этого необходимо полностью разгромить киевский режим, с одной стороны, остудив горячие головы в ЕС, все еще мечтающие нанести России «поражение на поле боя», а с другой — показав бесперспективность развязывания новой локальной войны, итогом которой станет деконструкция очередного прозападного режима. В этом смысле Китаю стоит не только внимательно изучить наш опыт СВО, но и быть крайне заинтересованным в полном достижении всех целей, поставленных Россией в начале спецоперации. Ибо иного способа отучить «англичанку гадить», увы, не существует.