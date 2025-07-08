Качели Трампа. Стоит ли обращать внимание на перемены настроения в Белом доме?

Во время ужина в Белом доме гостивший у президента США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Как отметили присутствовавшие на мероприятии журналисты, глава израильского правительства похвалил стремление американского лидера к миру и безопасности, которое он «демонстрирует во многих странах, но сейчас особенно на Ближнем Востоке».

«Вы заключаете мир в одном регионе за другим, вы заслужили ее, и вы должны ее получить», — заявил Нетаньяху, вручая Трампу копию послания, которое он уже отправил в Нобелевский комитет.

«Вау. Особенно от вас это очень значимо», — любезно ответил растроганный Трамп.

Если вам на минуту показалось, что это новости из параллельной Вселенной, где премии мира вручают за бомбежки и убийства ни в чем не повинных людей, то увы, вынужден вас разочаровать — это наша с вами реальность.

В этой реальности номинант на Нобелевскую премию может позволить себе заявления в духе «я хочу, чтобы на Украине как можно быстрее установился мир, поэтому принял решение послать Киеву еще больше оружия».