Качели Трампа. Стоит ли обращать внимание на перемены настроения в Белом доме?
Во время ужина в Белом доме гостивший у президента США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Как отметили присутствовавшие на мероприятии журналисты, глава израильского правительства похвалил стремление американского лидера к миру и безопасности, которое он «демонстрирует во многих странах, но сейчас особенно на Ближнем Востоке».
«Вы заключаете мир в одном регионе за другим, вы заслужили ее, и вы должны ее получить», — заявил Нетаньяху, вручая Трампу копию послания, которое он уже отправил в Нобелевский комитет.
«Вау. Особенно от вас это очень значимо», — любезно ответил растроганный Трамп.
Если вам на минуту показалось, что это новости из параллельной Вселенной, где премии мира вручают за бомбежки и убийства ни в чем не повинных людей, то увы, вынужден вас разочаровать — это наша с вами реальность.
В этой реальности номинант на Нобелевскую премию может позволить себе заявления в духе «я хочу, чтобы на Украине как можно быстрее установился мир, поэтому принял решение послать Киеву еще больше оружия».
«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается. <…> Мы собираемся отправить дополнительное оружие Украине. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия», — заявил, возможно, будущий нобелевский лауреат.
Рассуждать в сложившейся ситуации об этике, морали, нравственности и прочих почти забытых вещах не вижу никакого смысла. Тем не менее даже в действиях законченного лицемера должна быть хоть какая-то логика.
Должна быть, но ее нет. Вместо этого мы наблюдаем эмоциональные качели конкретного индивида на уровне практически биполярного расстройства.
Вчера (условно) он дает согласие на прекращение поставок оружия киевскому режиму и западные СМИ наперебой пишут о кризисе в украинском руководстве и близости краха ВСУ на фронте, то есть о признаках скорого завершения военного конфликта. А сегодня, видимо, окончательно потеряв голову от номинации на премию мира, Трамп решает возобновить поставки и тем самым продлить военные действия, дав Киеву еще какое-то время на сопротивление.
Где здесь логика? По крайней мере, если верить заверениям президента США о его искреннем желании закончить украинский конфликт.
Судя по всему, верить не стоит. И тысячу раз прав замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря, что относиться к заявлениям Трампа нужно так же, как и раньше, — пропускать мимо ушей и не отвлекаться от каждодневной работы, прежде всего ратной, приближающей победу России над западным лицемерием, воплощение которого — Дональд Трамп.