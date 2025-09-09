Сегодня 18:05 Кабмин пал, Франция в идеальном шторме: на что готов Макрон ради 3-го срока? 0 0 0 Фото: Piero Nigro, Kay Nietfeld / www.globallookpress.com Мир

Франция снова осталась без правительства. Нынешний кабинет смел вотум недоверия. Таким образом, Франсуа Байру стал уже четвертым премьером, ушедшим при Эммануэле Макроне с 2022 года. Сильно, да? Теперь перед президентом Пятой республики открылись три пути. И один из них — досрочные выборы главы государства.

«У вас нет власти отвернуться от реальности» Правительство Франсуа Байру просуществовало меньше девяти месяцев и все это время висело на волоске с учетом разногласий по проекту бюджета на 2026 год и роста госдолга. Все это, мягко говоря, очень неуютная ситуация, так что неудивительно, что инициатором постановки вопроса о доверии правительству выступил сам премьер, констатировал в беседе с 360.ru политолог, специалист по новейшей истории и политике Франции Юрий Рубинский. Перед голосованием Байру обратился с речью к парламентариям, назвав принимаемое ими решение историческим. «Историческое — это когда мы думаем о будущих поколениях, а политическое — только о будущих выборах», — пояснил он и призвал действовать без промедлений.

«Вы обладаете властью свергнуть правительство, но у вас нет власти отвернуться от реальности. Расходы будут продолжать расти, а бремя долга, уже невыносимое, станет все тяжелее и дороже!» — предупредил Байру, обращаясь оппозиции.

Фото: Sebastien Toubon / www.globallookpress.com

Причем этот премьер еще оказался «долгожителем» — пересидел двух прошлых. В Матиньонский дворец он пришел в декабре 2024-го как «объединяющая фигура», напомнил политолог Никита Подгорнов. Но за неполные девять месяцев не объединил никого. «Но все. Оревуар! Теперь правая оппозиция требует досрочных выборов, а левые — отставки Макрона. В итоге страна второй раз за год оказывается в ситуации политического вакуума», — констатировал специалист. Почему Макрону выгодна смена премьеров Причем отчасти и нарастающий внутриполитический кризис, и чехарда с премьерами президенту, как ни странно, могут быть выгодны. Все потому, что пока СМИ и парламент активно обсуждают судьбу новых руководителей правительства, Макрон может задвигать подальше вопрос о том, что его собственные рейтинги продолжают падать. Очень удобно.

Помимо этого, продолжил Подгорнов, каждый новый кризис на уровне правительства превращает Елисейский дворец в «последний якорь стабильности». И Макрон, по его прогнозу, обязательно не сегодня, так завтра всем об этом расскажет — продемонстрирует, что система рушится, но сам он остается под любым давлением.

Фото: РИА «Новости»

Но такое трюкачество все же имеет предел. И когда буквально подряд идет смена уже четвертого премьера, у народа начинают возникать справедливые вопросы: а что если дело все-таки в хозяине Елисейского дворца? Три пути президента Франции Так как быть Макрону? Возможных вариантов может быть три. Первый — держаться изо всех до конца своего второго срока, меняя премьеров, которые при нынешнем раскладе без устойчивого большинства превращаются, по сути, в расходный материал.

Такой вариант, по мнению Рубинского, безусловно, самый вероятный. Тут же эксперт обратил внимание и на реальную опасность крупных протестных выступлений по всей стране. С чем Макрону тоже надо считаться, однако в отставку раньше срока он все равно ни за что не уйдет.

Так что самый ожидаемый сценарий — назначение чисто «технического» премьера с «техническим» же составом кабмина. Отдельные заготовки у президента, по мнению Рубинского, для этого есть.

Фото: A UrelienMorissardgaojing / www.globallookpress.com

«Это будет временное правительство. Крайне левая оппозиция требует досрочной отставки президента, а он уже неоднократно говорил, что не хочет уходить раньше времени, ведь, по сути, это означает расписаться в собственном банкротстве», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Второй вариант для Макрона — распускать парламент и идти на досрочные выборы. Что, конечно же, маловероятно. На эту тему высказывался сегодня в том числе Вячеслав Володин. Спикер Госдумы выразил уверенность, что политик будет стремиться цепляться за власть любыми способами. «Вмешиваясь во внутренние дела других государств, борясь за личную власть в Евросоюзе, будучи тщеславным и некомпетентным, Макрон окончательно потерял доверие граждан и довел страну до кризиса во всех сферах», — указал он.

И наконец, третий вариант (еще более маловероятный) — пытаться создать правительство «национального единства», пригласив оппозицию к власти. По оценке Подгорнова, это был бы лучший план действий для Макрона, но в реальности исполнить его почти невозможно.

Фото: David Cordova / www.globallookpress.com

«Слишком тонкая политическая игра, на которую у Макрона уже нет политических ресурсов: ни правые, ни левые не горят желанием спасать чужую репутацию. По сути, Франция продолжит жить в режиме идеального шторма. Как и жила с 2022 года», — добавил эксперт. Принципиальная разница сейчас в том, что бюджет страны трещит по швам. Госдолг достиг 3,4 триллиона евро — около 114% ВВП — и продолжает увеличиваться. Экономика на грани стагнации — рост в 2025 году прогнозируется на 0,6%. Это ниже, чем в среднем в еврозоне (0,9%). Тут уже и не до политических компромиссов. Причем и правые, и левые с радостью бы усугубили ситуацию, навесив на президента все проблемы. А логика в этом простая: чем хуже сейчас, тем проще будет тому, кто придет на его место. «Цикл или два уже они смогут говорить, что чистят всем известные конюшни после месье президента. Франция коллапсирует. Вопрос сроков и масштабов, а не факта», — заключил Подгорнов.

Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам. Вячеслав Володин

Аналитик Клод Жанвье вместе с тем не исключает и четвертый вариант с выдвижением Макрона на третий срок, хотя по действующему законодательству президент этой страны может баллотироваться только на два срока. В правительстве, по его словам, уже идут разговоры о возможном изменении Конституции. «Он весьма предусмотрительно поставил во главе Конституционного совета своего давнего друга Ришара Феррана, который некоторое время назад заявил, мол, почему бы не позволить президенту баллотироваться на третий срок. Сейчас уже ничего нельзя исключать», — сказал Жанвье в беседе с RT.

Жители Франции в миноре А что же сами французы? Судя по комментариям читателей Le Figaro к материалам о вотуме недоверия Байру, они полны уныния и особых изменений не ждут.

Фото: Sebastien Toubon / www.globallookpress.com

«Кто вытащит нас из этой спирали тревоги и усталости? Король Франции», «Происходящее — настоящая катастрофа, но Франция не осознает, что на протяжении десятилетий эффекты кризисов сглаживались. <…> Однако на этот раз подушки безопасности не сработают, пассажиры вылетят через ветровое стекло», — писали участники обсуждения. По мнению подписчика с ником Axolotl, единственным решением для Макрона сейчас видится лишь отставка. Однако вероятность этого мала. «Макрон будет как ни в чем не бывало продолжать свои „макронады“», — предрек Anonyme. «Страна тонет и разваливается под тяжестью долгов во многом из-за него, но Юпитер далек от таких низменных соображений…», «Мы дважды отдали свои голоса за Макрона. И в 2024 году снова позволили себя обмануть „республиканскому фронту“. Когда становишься взрослым, признаешь свои ошибки!» — констатировали другие комментаторы.