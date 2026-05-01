«Все идет по его плану». Японцы восхитились итогами разговора Путина и Трампа
Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который продлился более полутора часов. Российский лидер выразил готовность ввести временное прекращение огня на Украине. Российская сторона приурочила эту инициативу к 9 Мая — Дню Победы Советского Союза над Германией. Эта инициатива вызвала живой отклик читателей японского издания Yomiuri.
Японцы против Зеленского
Профессор Университета Ямато Сасаки Масааки в статье назвал намерение Путина «благородным» и выгодным для общественности. Читатели издания также встретили инициативу Кремля с энтузиазмом и отметили упрямство главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Украине придется пойти на территориальные уступки. Это неизбежно, если киевский режим все же хочет покончить с этим конфликтом. Владимир Зеленский лишь затягивает боевые действия. Когда он наконец перестанет бросать собственный народ в огонь?» — написал один из пользователей.
Другой читатель высказался еще жестче. Он заявил, что Украина не желает никого слушать, и даже США не могут на это повлиять.
Надеюсь, перемирие состоится. Вот только Украина не хочет никого слушать, и даже Соединенные Штаты не могут с этим ничего сделать. Атаки будут продолжаться, пока Зеленского не снимут с поста. Пора менять власть — без этого о прекращении огня можно и не мечтать.
Впрочем, некоторые комментаторы посмотрели на ситуацию шире, увязывая перемирие с иранской сделкой и энергетическим давлением России.
Реальная политика и игра на опережение
Один из юзеров обратил внимание на экономическую подоплеку переговоров. Он отметил, что цены на нефть, газ и уголь стремительно растут, и Западу не остается ничего иного, кроме как одобрить экспорт российских ресурсов.
«Дональд Трамп находится в сложном положении. Владимир Путин наблюдает за этим со стороны. Цены на важнейшие нефтяные ресурсы, природный газ и даже уголь стремительно растут. Россия сейчас спокойно смеется, подсчитывая прибыль», — написал японец.
Другой комментатор связал украинское перемирие с иранским вопросом.
Похоже, Дональд хочет дружить с Путиным, ведь время идет, а иранский вопрос все не решается. Думаю, перемирие в День Победы состоится. А Украине уже пора капитулировать.
Другой читатель подвел итог всей дипломатической кампании. По его словам, Путин сейчас в прекрасном настроении, и все идет по задумке Кремля.
«Владимир Путин сейчас в прекрасном настроении. Все идет по его плану, российская нефть продается по достойным ценам, а об Украине все забыли», — написал он.