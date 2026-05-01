Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который продлился более полутора часов. Российский лидер выразил готовность ввести временное прекращение огня на Украине. Российская сторона приурочила эту инициативу к 9 Мая — Дню Победы Советского Союза над Германией. Эта инициатива вызвала живой отклик читателей японского издания Yomiuri .

Японцы против Зеленского

Профессор Университета Ямато Сасаки Масааки в статье назвал намерение Путина «благородным» и выгодным для общественности. Читатели издания также встретили инициативу Кремля с энтузиазмом и отметили упрямство главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Украине придется пойти на территориальные уступки. Это неизбежно, если киевский режим все же хочет покончить с этим конфликтом. Владимир Зеленский лишь затягивает боевые действия. Когда он наконец перестанет бросать собственный народ в огонь?» — написал один из пользователей.

Другой читатель высказался еще жестче. Он заявил, что Украина не желает никого слушать, и даже США не могут на это повлиять.