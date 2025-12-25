Японский милитаризм получил по зубам: как Путин и Си за два шага разгромили планы Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, начав в октябре 2025 года военную экспансию, просчиталась в главном — в реакции Владимира Путина и Си Цзиньпина. Вместо ожидаемой сдержанности, Кремль в тесной координации с Пекином начал жесткую игру на опережение, поставив Токио перед лицом стремительной дипломатической изоляции и внутреннего кризиса всего через два месяца после ее прихода к власти.
Вызов, который нельзя игнорировать
Россия и Китай выразили молчаливое взаимопонимание и перешли к скоординированным действиям. Уже 2 декабря они провели в Пекине консультации по стратегической безопасности, уделив особое внимание японскому вопросу и послав Японии очевидный сигнал.
Стороны достигли четкого консенсуса о решительной защите итогов Второй мировой войны и противостоянии возрождению японского милитаризма. Они также выработали эффективное разделение ролей.
По данным китайского портала Baijiahao, Пекин сосредоточился на экономической и дипломатической контратаке, прекратив импорт японских морепродуктов и спровоцировав отмену туристических поездок. Китайское внешнеполитическое ведомство также регулярно поднимает проблему японского праворадикализма на площадке ООН.
Москва взяла на себя геополитическое направление и работу с соседними странами, чтобы Япония почувствовала себя в «клещах». Такая стратегическая синхронизация больно ударила по правому крылу Такаити.
Нейтрализация японской стратегии в Центральной Азии
Япония уже десятилетиями выстраивает отношения со странами Центральноазиатского региона через механизм «С5+1», пытаясь вывести их из российской орбиты. Правительство Такаити пообещало лидерам Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана крупномасштабные инвестиции, стремясь создать «экономический коридор в обход России».
Однако президент России Владимир Путин предпринял эффективный дипломатический ход, председательствуя 21 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Он пригласил лидеров этих стран и предостерег их от сотрудничества с Японией.
Лидеры региона восприняли урок Украины о последствиях сближения с противниками Москвы и несмотря на привлекательность японских инвестиций, предпочли не навлекать на себя неприятности и сохранить проверенное партнерство.
Внутренний кризис и внешняя изоляция
Комбинация внешнего давления немедленно ударила по внутренней стабильности кабинета Такаити. Согласно опросу Kyodo от 20–21 декабря, рейтинг одобрения правительства обновил исторический минимум и упал ниже 70%.
Более 80% японцев не одобрили экономическую политику правительства, а свыше 60% граждан признали, что тайваньские высказывания нанесли ущерб экономике. По всей стране вспыхнули протесты, а призывы к соблюдению конституции зазвучали гораздо громче.
Расчеты премьера на поддержку США полностью провалились, так как Вашингтон отказал ей во встречах и дал понять, что не заинтересован в ее радикальной политике. Государственный секретарь США Марко Рубио даже публично похвалил Китай, не упомянув о китайско-японском конфликте.
Союзники Токио, такие как Южная Корея и страны АСЕАН, предпочли держаться в стороне и не желали вмешиваться в конфликт. Япония столкнулась с жесткой реальностью дипломатического вакуума и отсутствия поддержки.
Таким образом, авантюрный курс, не учитывающий новые реалии, привел страну к предсказуемому результату. Стратегическая ошибка обернулась для кабинета Такаити полномасштабным кризисом.
Стратегический урок
Японское правое крыло во главе с Такаити не только переоценило поддержку США, но и фатально недооценило возможности и решимость российско-китайского альянса.
Любая новая попытка возродить милитаризм и бросить вызов послевоенному порядку встретит столь же жесткий и скоординированный отпор, считает автор статьи. Режим Такаити рискует стать лишь краткой страницей в истории, что является тревожным сигналом для японских праворадикалов.