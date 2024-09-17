Недавно в статье для издания Der Spiegel беглый российский иноагент заявил, что президент России Владимир Путин советуется с монгольскими шаманами. Корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» Вадим Авва рассказал 360.ru, кому выгодны подобные сказки, кто их распространяет и при чем тут Запад.

Далее — прямая речь журналиста.

Ядерный взрыв по версии Запада Отношения России и Запада находятся в той точке, когда на следующей неделе, в следующем месяце, в эту среду возможен обмен ядерными ударами. Запад, понимая эту ситуацию, пытается убедить обывателей, что к возможному ядерному конфликту нужно относиться так же, как к конвенциональной, то есть обычной войне.

Статья иноагента Михаила Зыгаря* в немецком журнале Der Spiegel, о том, что Владимир Путин ездил в Монголию советоваться с шаманами на тему использования ядерного оружия — абсолютная ахинея. Но она приземляет возможность ужасных последствий ядерного конфликта для всей цивилизации.

На самом деле сегодня значительная часть политического истеблишмента Запада хочет смоделировать эту ситуацию и старается посеять в своем обществе уверенность в том, что Россия никогда не применит свое ядерное оружие. Поэтому Запад легитимизирует популярную идею, особенно в таких приграничных странах, как Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша, о массовом нападении сил НАТО по всей линии потенциального театра боевых действий.

Фото: President Of Russia Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

То есть атака на Калининградскую область, одновременно — в район Пскова со стороны, например, Латвии, а Эстонии и Финляндии — где-то в направлении Санкт-Петербурга. Удар по базе стратегических бомбардировщиков России в районе Мурманска со стороны той же Финляндии и Норвегии. Они уверены, что это будет то решающее действо, которое позволит им разгромить Россию. А потом за счет наших богатств жить припеваючи еще 10-15 лет, пока они до конца доглодают русский скелет.

Испытания ядерного оружия: какая цель? Невозможно объяснить логически и рационально, почему политический Запад верит в то, что лидер Северной Кореи применит ядерное оружие, а Москва не даст оnпор самым жестким и устрашающим способом в ответ на фронтальное нападение, вторжение натовских контингентов через Украину или удары вглубь российской территории западным оружием.

Статья иноагента Зыгаря*, как и он сам, — пустышка и довольно жалкая иллюстрация того, во что превращаются люди, предавшие Родину. Это просто игра на самых низменных чувствах западной аудитории. Игра на отупление, на то, чтобы сделать саму тему ядерного удара некой комедией.

Поэтому если России и проводить ядерные испытания, то в самое ближайшее время. При этом нужно широко транслировать для мировой аудитории, как происходит ядерный взрыв, чтобы они смогли эту картинку примерить на себя лично и заставили свой истеблишмент отказаться от акта агрессии.

Полагаю, превентивные удары по Румынии или Польше — главным логистическим центрам войны Соединенных Штатов против России — не вызовут никакого ответа со стороны США. Американцы готовы пожертвовать всей Европой, но сами не желают сами становиться ядерным пеплом.

* СМИ, выполняющее функции иноагента