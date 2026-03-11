Сегодня 15:51 Ядерный рейх завиральной Урсулы. Как сливать провалы в энергетике, если ты евроглобалист 0 0 0 Фото: Herbert Kehrer, РИА Новости / www.globallookpress.com Мир

Вчера в Европе, точнее во Франции, состоялся «ядерный саммит». Несмотря на весьма зловещее название, на этот раз речь шла не о безумном желании отдельных стран ЕС присоединиться к мировому клубу обладателей ядерного оружия. И даже не о тех европейских политиканах вроде лидера социал-демократов Швеции Магдалены Андерссон, что позволяют себе провокационные высказывания о готовности и даже стремлении сбросить на Россию атомную бомбу.

«У нас в Европе есть ядерное оружие, так что это явный сдерживающий фактор для России. Даже сегодня у Европы есть ядерное оружие, поэтому мы можем разбомбить Россию на части», — заявила эта полоумная в интервью одному из шведских телеканалов. Нет, на этот раз разговор был об атоме мирном — бесконечном практически источнике энергии, которой странам Евросоюза нынче ой как не хватает. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на мероприятии, сделала по-своему сенсационное заявление, сказав, что отказ от использования АЭС был стратегической ошибкой европейцев.

Фото: Danylo Antoniuk / www.globallookpress.com

«Если в 1990 году треть электроэнергии в Европе производилась за счет атомной энергии, то сегодня этот показатель составляет всего около 15%. Снижение доли атомной энергии было сознательным решением. Оглядываясь назад, можно сказать, что отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов оказался стратегической ошибкой». Конец цитаты. Желая восстановить утраченное, фон дер Ляйен высказала готовность выдать частным инвесторам, вкладывающимся в новые ядерные технологии, европейские гарантии на сумму около 200 миллионов евро. При этом сами средства планируется изыскать в «доходах системы торговли выбросами».

Фото: Lilly / www.globallookpress.com

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон на правах принимающей стороны тоже воспользовался возможностью блеснуть красноречием, призвав собравшихся расширить финансирование атомной энергетики и поставить ее в один ряд с возобновляемыми источниками. «Мы должны обеспечить поддержку новых ядерных проектов так же, как поддерживаем возобновляемую энергетику», — заявил он.

Выходом из сложившейся в Европе ситуации жесткого дефицита сравнительно недорогой энергии лидер Пятой республики видит в ускоренном развитии малых модульных реакторов по примеру США, Канады и Китая, а также в более тесном энергетическом сотрудничестве внутри Европы с выходом на создание единого рынка электроэнергии без выбросов.

Читая все это, начинаешь ощущать себя в эдакой параллельной реальности. Неужели в Европе кто-то посмел усомниться в правильности так называемого «зеленого перехода», когда в угоду повестке глобалисты систематически и настойчиво лишали страны ЕС наиболее экономически оправданных и эффективных источников энергии.

И я уже молчу о том, что никто в Европе не обладает необходимой технологией для строительства малых модульных реакторов. Эта технология сравнительно новая и наибольший запас знаний в этой области накопили Китай и Россия, а не Штаты или Канада, как вещает Макрон. Я даже не будут говорить о том, сколько лет понадобится европейцам для строительства необходимого количества реакторов (малых, больших — неважно) достаточной мощности, чтобы покрыть дефицит природного газа, образовавшийся в результате откровенно идиотской санкционной политики европейских русофобов.

Фото: РИА «Новости»

А между тем еще каких-то лет 10 тому назад именно газ официально именовался в Европе единственным допустимым источником энергии на период перехода к полностью возобновляемым. Промолчу я и об угольных ТЭЦ, которые с недавних пор начали массово расконсервировать в Германии, не далее как в прошлом году похоронившей свою последнюю АЭС.

Меня больше всего смущает та невозмутимость, с которой фон дер Ляйен и присные объявляют о провале их прежней стратегии и тут же предлагают новую, не менее завиральную.

Фото: РИА «Новости»

И ведь никто не спросит с них за прошлые ошибки, никто не взыщет убытки, понесенные европейской экономикой в процессе пресловутого «зеленого перехода», никто не призовет к ответственности, в том числе и уголовной, эту клику национал-либералов, поработивших всю Европу. Нужны ли после этого вам еще какие-то доказательства того, что Европа давно уже превратилась в четвертый рейх? В тоталитарную диктатуру, со всеми ее омерзительными признаками, так хорошо знакомыми, в том числе и гражданам бывшего СССР. И пусть вас не обманывают формальные выборы и прочие «демократические процедуры». Осмелюсь напомнить, что Гитлер тоже пришел к власти в результате свободного волеизъявления германского народа. А что в итоге?