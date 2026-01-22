22 января 2026 18:46 Ядерный покер: ЕС блефует? Почему планы Европы по созданию ЯО обречены на провал Военный эксперт Литовкин: страны ЕС не смогут создать свое ядерное оружие 0 0 0 Фото: IMAGO/Ales Utouka/Daniel Kalker/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Ядерное оружие

США

Европа

Оружие

НАТО

Франция

Страны Европейского союза обсуждают целесообразность укрепления оборонного потенциала, но без участия США. Также европейцы собираются распространить ядерные технологии между государствами — участниками объединения. Скорее всего, идея провалится — 360.ru выяснил почему.

Ядерное оружие Европы О планах ЕС по созданию собственного ядерного арсенала сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. «Мы обсуждаем, как защитить Европу с помощью ядерного сдерживания, с участием США или без него», — заявил один из собеседников. Стремление некоторых союзников США построить будущее своей безопасности без ключевого принципа поддержки с американской стороны подчеркивает, насколько европейских лидеров встревожила враждебная позиция Трампа по отношению к континенту. В ЕС обсуждается, в том числе, возможность предоставления технологий для приобретения ЯО странам, у которых нет программ по его созданию.

Фото: РИА «Новости»

У кого в Европе уже есть ядерное оружие В европейском регионе есть два государства, которые обладают ядерным оружием, — Франция и Великобритания, напомнил в беседе с 360.ru военный эксперт Виктор Литовкин. «Есть НАТО, комитет ядерного планирования, в который входят все страны — члены НАТО, кроме Франции. Франция не входит в комитет ядерного планирования, она не доверяет свое ядерное оружие никому. А то, что они обсуждают, — могут обсуждать все что угодно. В том числе они же много лет обсуждают возможности создания европейской армии, так что это все блеф», — подчеркнул он.

Фото: IMAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com

На территории Европы находится американское ядерное оружие — 150 бомб свободного падения в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции.

Летчики этих стран подготовлены к применению ядерного оружия. И самолеты их тоже приспособлены к применению ядерного оружия. Поэтому американцы в первую очередь не позволят европейцам обладать ЯО, потому что так европейцы выйдут из-под американского влияния и контроля. Виктор Литовкин военный эксперт

Соединенным Штатам, в том числе лично Дональду Трампу, это не нужно. «Поэтом идут разговоры в пользу бедных, чтобы повысить свою значимость, надувать щеки и показывать, что они могут создать ядерное оружие. Не создадут. У них нет для этого соответствующего оборудования, соответствующих технологий. Ничего этого в Европе нет», — заверил эксперт. По его словам, Франция ни за что и ни с кем не поделится своим ядерным оружием.

Фото: РИА «Новости»

Как Россия отреагирует на потенциальное ЯО в Европе Россия не будет воевать с Европой из-за ядерного оружия, но отреагирует на его появление совершенно отрицательно, считает Литовкин. «Но я думаю, что никакого ядерного оружия в Европе не будет. Это, в первую очередь, не допустят американцы. Им не нужна ядерная Европа», — заключил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Какие страны ЕС могут быстро создать ЯО Распространение ядерного оружия на большее количество европейских стран возможно, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Александр Храмчихин. «Я думаю, для Германии, да даже и для Польши тоже, это небольшая проблема — создать ядерное оружие», — сказал он. Однако на практике такие шаги негативно воспримут в США и американцы без восторга отнесутся к распространению ЯО.