Сегодня 14:31 Обыкновенный нацизм. Израильский режим, не стесняясь, делит людей на сорта Публицист Белов: то, как Израиль объяснил свои действия, — обыкновенный нацизм 0 0 0 Фото: Акция в Дюссельдорфе / Global Look Press Эксклюзив

Мир

Израиль

Оружие

Ближний Восток

Конфликт Ирана и Израиля

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. И это, поверьте, не газетный штамп. Похоже, руководство Израиля в этот раз намерено-таки довести дело до регионального конфликта, в который, по задумке Тель-Авива, будут вовлечены и западные покровители израильского режима.

На прошедшем на днях заседании кабинета безопасности Израиля министр обороны страны Йоав Галант пообещал нанести по Ирану «смертоносный, точный и неожиданный» удар. «Любой, кто попытается навредить государству Израиль, заплатит свою цену. Наша атака на Иран будет смертоносной, точной и неожиданной», — процитировало главу Минобороны Израиля издание Axios. Кроме того, отмечается, что накануне заседания Нетаньяху впервые за последние два месяца провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого, по всей видимости, речь шла как раз как об ответном ударе Израиля по Ирану.

Фото: Пропалестинская акция в Мадриде. Miguel Candela/Keystone Press Agency / Global Look Press

Пытаясь втянуть в свою кровавую авантюру западных союзников, израильское руководство не гнушается никакими, даже самыми подлыми методами, отчетливо напоминающими действия киевского режима, тоже заинтересованного в том, чтобы Запад принял непосредственное участие в конфликте с Россией. Вот только, если в Киеве обожают рассуждать об Украине как о форпосте мировой демократии, защищающей Европу и весь Запад от «орды с Востока», то в Тель-Авиве пошли еще дальше и без тени стеснения заявили, что «Израиль — это сила цивилизации, ведущая войну против варварства». Об этом в интервью германской BILD заявил министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Комментируя отказ французских властей поставлять оружие Израилю Дермер, в частности, сказал: «К счастью, мы не покупаем оружие у Франции. Мы считаем, что со стороны французского президента было серьезным просчетом призывать к какому-либо эмбарго на поставки оружия. Мы ведем войну против варварства, а Израиль — это сила цивилизации». Конец цитаты.

Что ж, сказать, что представление о странах и народах, существующих за пределами так называемой европейской цивилизации, как о дикарях и варварах, — что-то новое для Европы, увы, нельзя. Все мы прекрасно помним заявление Бореля о дивном европейском «саде», окруженном «дикими джунглями».

Столь откровенно делить людей на сорта в Европе не решались уже очень давно — по крайней мере, последние 80 лет. И особенно удивительно, что Дермер произнес свою сентенцию, отдающую чистейшим расизмом и даже нацизмом, в интервью именно немецкой газете. Видимо, полагал, что уж кто-кто, а немцы его поймут. Не поняли. Берлин вслед за Парижем фактически объявил эмбарго на поставки оружия Израилю. Правда, сделал это явочным порядком, без сопутствующих громких заявлений. Но что интересно: оказалось, главными противниками помощи Тель-Авиву выступили представители партии «Зеленых» — министр экономики ФРГ Роберт Хабек и глава МИД Германии Анналена Бербок, обычно придерживающиеся максимально милитаристских позиций. Как, например, в ситуации с Украиной.

Фото: Бомбардировки сектора Газа. Ashraf Amra/Keystone Press Agency / Global Look Press

Видимо, Вашингтон, волю которого немецкие зеленые выполняют беспрекословно, мягко намекнул, что большая война на Ближнем Востоке ему не нужна. Стало быть, помогать Израилю ее начать точно не стоит. Такие у них нынче на Западе расклады. Что касается той самой «варварской» и «нецивилизованной» части человечества, войну с которой коллективной Запад ведет сегодня по всем фронтам, то, послушав израильского министра, мы имеем возможность еще раз убедиться, что германский нацизм вовсе не был историческим эксцессом. Он, увы, плоть от плоти ментальности европейских колонизаторов, к которым израильское государство имеет сегодня непосредственное отношение.