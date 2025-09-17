Сегодня 19:35 Израиль вне Евровидения? Лицемерная ухмылка фашизма 0 0 0 Фото: Израильская певица Юваль Рафаэль на Евровидении-2025. MANDOGA MEDIA / www.globallookpress.com Эксклюзив

Евровидение еще до его начала сотряс мощный скандал. Нет, на этот раз на конкурс не привезли бородатых карлиц и семью румынских трансвеститов*-вампиров — все по-настоящему. Скандал политический, а Евровидение и придумали для того, чтобы стабилизировать геополитическую обстановку в Старом Свете. Возможно, когда-то так оно и было — до всех этих кончит вурст и «диких танцев» с Украины, но не сейчас. На этот раз несколько стран отказались участвовать в Евровидении, если туда допустят Израиль.

Сначала свою резкую позицию высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Не самые побеждающие на Евровидении страны, прямо-таки скажем, и уж точно не великие политические игроки. Однако позднее к бойкотирующим добавилась Испания. Телерадиокомпания RTVE отказалась от участия в Евровидении, если там будет конкурсант от Тель-Авива. Дальше — больше. Отказом от поездки пригрозили Германия и Италия. Тут, конечно, есть особый скрытый смысл, если вспомнить эти страны времен Муссолини и Гитлера. Ну да ладно.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В общем, антиизраильская коалиция организовалась серьезная. На первый, самый беглый взгляд, это ожидаемо и логично.

Потому что какие тут песни, танцевальные номера, когда израильские военные убивают людей по всему миру, когда в секторе Газа происходят массовые убийства и геноцид?

Можно практиковать разные точки зрения, но сотни и тысячи женщин, стариков и детей были убиты ЦАХАЛ без какой-либо попытки сберечь человеческие жизни. Это факт. Но разве тут вопрос только лишь Евровидения? Я далек от мнения, что в зоне СВО военных убивают сугубо военные — будто лазером. Потому что был в Мариуполе. Но вот помню кадры из сектора Газа с запредельными разрушениями. И был комментарий американского военного: «Разве Россия применяет такие же меры к Украине? Нет, конечно».

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Речь идет о том, что Израиль не пытается никого пощадить — они просто уничтожают все и всех подряд. Мирные люди погибают, потому что становятся не случайными, а намеренными жертвами. Это приведет по итогу лишь к одному — Израиль получит еще большую террористическую ответку. Но мы сейчас о другом. Кто-то говорит об участии России на Евровидении в принципе? Есть ли такая возможность? Или в футбольных соревнованиях, например? А Израиль вполне себе везде участвует, и заметьте — бойкотируют далеко не все. То есть творить адский беспредел в Палестине — это нормально. Убивать стариков и детей — это нормально. Ну, в крайнем случае не допустят песенки исполнять. Так получается? А где же девятнадцатый или хотя бы первый пакет антиизраильских санкций? Где он затерялся?

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вся эта ситуация с Евровидением, нелепая, на самом деле, в очередной раз высветила лицемерие и глупость так называемой международной системы безопасности. Или даже так — международной системы как таковой. Она построена на оруэлловском принципе, когда «все животные равны, но одни равнее других» и сильный пожирает слабого по праву сильного. Ну и раз уж я о литературных цитатах, то добавлю еще одну — из Альбера Камю: «Фашизм — это всегда презрение».

Те представители Израиля, которые убивают женщин, стариков и детей, разрешили себе это делать. Они не стараются избегать пролития мирной крови, потому что изначально презирают своих жертв.

Отсюда рождается подлинная трагедия. Чудовищно, что это делают соотечественники тех, кого мерзавцы и сволочи сжигали в нацистских печах. Разве мало настрадались евреи? Так для чего так мучить других? Ну а вся эта история с Евровидением — глупость и лицемерие от и до. Давно уже пора отменить его как таковой и повременить с проведением ему подобных. Во всяком случае, в наши мрачные дни, когда в мире повсеместно льется кровь. Какие тут танцы? Какие тут пляски? А бородатых женщин* и так повсюду полно. * Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.