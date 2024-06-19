Забытая война. Израиль собрался напасть на Ливан?
Востоковед Тарасов: в возможной войне Израиля и Ливана ставки очень высоки
Северное командование ЦАХАЛ утвердило оперативные планы войны с Ливаном в ответ на публикацию «Хезболлой» видеоролика, снятого с дрона у израильского города Хайфа. Намек, что силы «Хезболлы» в состоянии достать Израиль на его территории, сработали с точностью до наоборот. 360.ru спросил у экспертов по Ближнему Востоку, чего ждать от режима Нетаньяху.
Далее — прямая речь.
Востоковед Станислав Тарасов — об истоках желания Нетаньяху продлить войну
Боевые столкновения на границе между Ливаном и Израилем продолжаются буквально с начала конфликта 7 октября. Израиль опасался, что ХАМАС и «Хезболла» объединят усилия, но пока этого не произошло. Восемь месяцев идет война, но ЦАХАЛ так и не одержал над ХАМАС победу.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в угрожающем положении: американцы пытаются продавить свой сценарий, у них имеются свои скрытые договоренности по Палестинскому государству, они проводили операцию по устранению Нетаньяху посредством создания правительственного кризиса.
Нетаньяху трудно выдержать этот удар. Его военный кабинет распущен после ухода одного из министров в отставку. Сейчас создалось многовластие нескольких силовых структур во главе с Нетаньяху, которые проводят операцию по дальнейшей эскалации. Задача у них одна — выиграть время.
Правительство Израиля создает все условия, чтобы максимально втянуть в конфликт США, всех союзников. А за «Хезболлой» стоит Иран. Ставки очень высоки, но есть элемент большого блефа.
востоковед
Заявление о войне с Ливаном не значит, что ее начнут. Но оно подняло на дыбы всю Европу, в особенности Францию. Там уверены, что это приведет к расколу Ливана и упразднению его как государства: «Хезболла» будет вынуждена отвечать на действия Израиля, находясь на территории Ливана, а даст ли на это согласие правительство Ливана? Как оно отнесется к факту агрессии?
Востоковед Олег Гущин — об истории Израиля и Ливана
Ливан — маленькая страна, разорванная давным-давно на две части, об этом многие забыли и все привыкли. Есть Ливанская Республика с президентом, премьером, всеми полагающимися атрибутами. А есть «Хезболла». Она позиционирует себя как внутриливанская партия, хотя ею не является.
Это самодостаточная организация, которая в основном базируется на юге Ливана, у границы с Израилем. Располагает она вооруженными силами, вполне сопоставимыми с армией Ливана (а Ливан страна маленькая, четверть Москвы по населению). Это шиитское движение, живущее за счет Ирана. Я буду немного циничен, это форма бизнеса — некоторые производят ботинки, а некоторые содержат силы, поддерживающие страх в Израиле.
Израиль всегда имел планы по зачистке Южного Ливана, Генштаб Израиля всегда это имеет в виду. Противников такого масштаба с другой стороны у Израиля практически нет. План этот время от времени обновляется, в него вносятся изменения, ведь жизнь идет вперед.
Израиль много раз вторгался на юг Ливана, зачищая эту территорию, но туда стекаются шииты не только из Ливана, приходят новые и новые люди, которым воевать ближе, чем вспахивать землю. Если «Хезболла» выкинет что-то особо выдающееся, их побомбят, потом войдет пехота, момент предугадать трудно. Для Ливана ничем хорошим это не кончится.
Вторжение в Ливан потребует от Израиля сил, потери будут. Всеобщую мобилизацию в случае начала вторжения вряд ли объявят, но нужно иметь под ружьем гораздо больше народу, чем есть сейчас.