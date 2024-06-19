Забытая война. Израиль собрался напасть на Ливан?

Северное командование ЦАХАЛ утвердило оперативные планы войны с Ливаном в ответ на публикацию «Хезболлой» видеоролика, снятого с дрона у израильского города Хайфа. Намек, что силы «Хезболлы» в состоянии достать Израиль на его территории, сработали с точностью до наоборот. 360.ru спросил у экспертов по Ближнему Востоку, чего ждать от режима Нетаньяху.

Заявление о войне с Ливаном не значит, что ее начнут. Но оно подняло на дыбы всю Европу, в особенности Францию. Там уверены, что это приведет к расколу Ливана и упразднению его как государства: «Хезболла» будет вынуждена отвечать на действия Израиля, находясь на территории Ливана, а даст ли на это согласие правительство Ливана? Как оно отнесется к факту агрессии?

Правительство Израиля создает все условия, чтобы максимально втянуть в конфликт США, всех союзников. А за «Хезболлой» стоит Иран. Ставки очень высоки, но есть элемент большого блефа.

Нетаньяху трудно выдержать этот удар. Его военный кабинет распущен после ухода одного из министров в отставку. Сейчас создалось многовластие нескольких силовых структур во главе с Нетаньяху, которые проводят операцию по дальнейшей эскалации. Задача у них одна — выиграть время.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху оказался в угрожающем положении: американцы пытаются продавить свой сценарий, у них имеются свои скрытые договоренности по Палестинскому государству, они проводили операцию по устранению Нетаньяху посредством создания правительственного кризиса.

Боевые столкновения на границе между Ливаном и Израилем продолжаются буквально с начала конфликта 7 октября. Израиль опасался, что ХАМАС и «Хезболла» объединят усилия, но пока этого не произошло. Восемь месяцев идет война, но ЦАХАЛ так и не одержал над ХАМАС победу.

Востоковед Олег Гущин — об истории Израиля и Ливана

Ливан — маленькая страна, разорванная давным-давно на две части, об этом многие забыли и все привыкли. Есть Ливанская Республика с президентом, премьером, всеми полагающимися атрибутами. А есть «Хезболла». Она позиционирует себя как внутриливанская партия, хотя ею не является.

Фото: Жители Ливана скорбят о десятилетней девочке, погибшей при ударе Израиля / Global Look Press

Это самодостаточная организация, которая в основном базируется на юге Ливана, у границы с Израилем. Располагает она вооруженными силами, вполне сопоставимыми с армией Ливана (а Ливан страна маленькая, четверть Москвы по населению). Это шиитское движение, живущее за счет Ирана. Я буду немного циничен, это форма бизнеса — некоторые производят ботинки, а некоторые содержат силы, поддерживающие страх в Израиле.

Израиль всегда имел планы по зачистке Южного Ливана, Генштаб Израиля всегда это имеет в виду. Противников такого масштаба с другой стороны у Израиля практически нет. План этот время от времени обновляется, в него вносятся изменения, ведь жизнь идет вперед.

Фото: Результат ракетного удара Израиля по Ливану / Global Look Press

Израиль много раз вторгался на юг Ливана, зачищая эту территорию, но туда стекаются шииты не только из Ливана, приходят новые и новые люди, которым воевать ближе, чем вспахивать землю. Если «Хезболла» выкинет что-то особо выдающееся, их побомбят, потом войдет пехота, момент предугадать трудно. Для Ливана ничем хорошим это не кончится.