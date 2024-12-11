Хуцпа как она есть. Израиль продолжает уничтожать Сирию

Сирийского флота больше нет. Пользуясь падением прошлой власти и фактическим отсутствием новой, Израиль посчитал себя вправе бомбить сирийскую территорию и ее военные объекты без зазрения совести.

«Армия обороны Израиля уничтожила флот Сирии», — с гордостью за своих подчиненных заявил глава Министерства обороны страны Исраэль Кац, выступая на военно-морской базе в Хайфе. Невелика доблесть добивать поверженного врага, который уже ничем не может тебе ответить. Но Кацу этого, видимо, не понять. «За последние дни Армия обороны Израиля приняла ряд мер для уничтожения стратегических объектов, угрожающих государству Израиль. Кто пойдет по стопам Асада, закончит, как Асад. Мы не позволим экстремистскому исламскому террористическому образованию угрожать Израилю с территории за его пределами», — продолжил бахвалиться министр, угрожая некоему невидимому противнику, которого в реальности просто не существует.

Фото: Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац. GIL COHEN-MAGEN/Xinhua / Global Look Press

Ну да, известная тактика, объявить войну тому, кого нет, а потом гордо отрапортовать о ее победном завершении. Похоже, кроме как на это, а еще на убийство десятков тысяч безоружных стариков, женщин и детей, израильская армия в принципе не способна. Не меньше чем Кац возможностью раздуть свою пиар-кампанию пользуется и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщивший накануне, что лично одобрил удары по стратегическим военным объектам Сирии. На этом фоне израильская армия продолжает оккупировать все новые и новые сирийские территории на том лишь основании, что Сирии, с которой у Израиля было соглашение по границе от 1974 года, больше нет. Раз так, то Тель-Авиву теперь можно все.

Фото: Jamal Awad/XinHua / Global Look Press

Более того, даже американский Госдепартамент, строго следящий за тем, кому и что дозволено в этом мире, назвал оккупацию Сирии израильскими войсками — «оправданным захватом». Каково, а?! Как известно в израильской и вообще еврейской культуре существует термин «хуцпа», означающий наглость, хамство, дерзость и напористость, причем не просто так, а в их запредельной форме.

То, что сегодня творит режим Нетаньяху, да что там — то, что он вытворяет как минимум последний год, — иначе как хуцпой назвать нельзя. Этим же определением можно охарактеризовать действия США, а равно и всего прочего коллективного Запада, зашедшего в своей беспредельной наглости настолько далеко, что он уже не просто навязывает всему остальному миру пресловутый порядок, основанный на западных правилах, но даже называет откровенную оккупацию «оправданным захватом».

Вообще, конечно, интересная мысль. По такой логике получается, что после государственного переворота 2014 года, приведшего к свержению законного правительства Януковича, Москва не только имела право вернуть себе Крым и Новороссию, но и в некотором смысле была обязана это сделать. Ведь это было более оправдано как с исторической точки зрения, так и с позиции безопасности России. Интересно, а как на такой аргумент отреагируют теперь наши бывшие западные партнеры? Впрочем, ответ на этот вопрос и так ясен: никак. Будут говорить, что «это другое», как было с Косовым. Это же хуцпа. Чего от них еще ожидать?