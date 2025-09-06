Сегодня 18:20 Израиль открыл «врата ада»: зачем ЦАХАЛ громит жилые дома в Газе и что ждет анклав Политолог Семибратов: сектор Газа останется одной из самых горячих точек мира 0 0 0 Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Армия обороны Израиля вечером 5 сентября начала атаковать жилые дома в городе Газа. ЦАХАЛ полностью уничтожил одно многоэтажное здание. В секторе открываются «врата ада», заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. Чего добивается Израиль и что ждет палестинский анклав — в материале 360.ru.

Атака ЦАХАЛ на жилую застройку в Газе 5 сентября Накануне вечером жилые дома в городе Газа подверглись атакам со стороны Израиля. Одно из зданий оказалось полностью разрушено, сообщил РИА «Новости» представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль. «Израильская армия сегодня (нанесла удар — прим. ред.) по многоэтажному зданию „Муштаха“ в западном районе города Газа (административный центр сектора — прим. ред.), здание полностью разрушено», — сказал он. По его словам, это означает начало операции по уничтожению многоэтажных жилых зданий в городе Газа, в которых проживают десятки тысяч палестинцев. В результате они останутся без крыши над головой.

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages / www.globallookpress.com

Израиль открыл врата ада Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил об открытии «врат ада», сообщило издание Al Jazeera. В ЦАХАЛ отметили, что военные будут атаковать и другие многоэтажки, а также усиливать свою кампанию по установлению контроля над столицей сектора Газа. «В ближайшие дни ЦАХАЛ нанесет удары по объектам, которые были преобразованы в террористическую инфраструктуру в городе Газа: камеры, наблюдательные командные центры, снайперские и противотанковые огневые позиции, комплексы управления и контроля», — подчеркнули представители армии. Разрушенная накануне многоэтажка использовалась палестинским движением ХАМАС в качестве военной инфраструктуры, заявили в ЦАХАЛ.

В здании ХАМАС создал инфраструктуру, которая использовалась для продвижения и совершения нападений на военнослужащих Армии обороны Израиля в этом районе. пресс-служба ЦАХАЛ

Израильские военные утверждают, что ХАМАС оборудовал подземный объект инфраструктуры под зданием, откуда боевики должны были руководить террористическими атаками против ЦАХАЛ. Объект также якобы предназначался для организации засад на военных и в качестве путей отхода боевиков.

Фото: РИА «Новости»

Перед нанесением удара израильские военные «приняли меры предосторожности», чтобы сократить ущерб гражданскому населению, включая заблаговременное оповещение, использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные. «С врат ада в Газе сейчас снимают засов. Как только дверь откроется, она уже не закроется, и операции ЦАХАЛа будут усиливаться — до тех пор, пока убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля для прекращения войны, в первую очередь освобождение всех заложников и разоружение, — или будут уничтожены», — прокомментировал удар министр обороны Израиля в соцсети Х. Кац опубликовал заявление в то время, как ЦАХАЛ расширил наземное наступление на Газу. Политики охарактеризовали эту кампанию как решительный маневр, направленный на разрушение оставшихся опорных пунктов ХАМАС.

Фото: РИА «Новости»

Реакция ООН на атаки Израиля по Газе Израильские атаки на сектор Газа принуждают все больше людей к переселению, но население региона уже изнурено постоянными перемещениями, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на ежедневном брифинге, передает информационное агентство «Анадолу». «Мы обеспокоены также их заявлениями о намерении атаковать новые многоэтажки», — сказал Дюжаррик. Он обратил внимание на то, что почти все население сектора Газа неоднократно подвергалось принудительному переселению, официально подтвержденный голод лишь усугубляет ситуацию. «Они больше не в состоянии продолжать путь на юг — не только из-за переполненности районов, куда переселяются люди, но и из-за того, что транспортные расходы могут достигать до тысячи долларов», — объяснил представитель генсека ООН. По его словам, лишь за последние два дня зафиксировали три тысячи новых переселений из северной части Газы на юг. При этом Израиль продолжает ограничивать и блокировать поставки гуманитарной помощи в регион.

Фото: РИА «Новости»

Что затеял Нетаньяху в секторе Газа Бомбардировки сектора Газа со стороны ЦАХАЛ могут быть связаны с падением рейтингов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху внутри страны, рассказал 360.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат исторических наук, политолог Евгений Семибратов. «Некоторые политические силы начинают задавать вопросы: зачем все это нужно было начинать? Поэтому в интересах действующего политического режима в Израиле работает сценарий, связанный с эскалацией, для укрепления своей личной власти», — подчеркнул специалист. Он напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа.

Чего бы хотел добиться Нетаньяху в идеале? В принципе, мы можем посмотреть на некоторые заявления Трампа, где он в полушутейной манере говорил, что готов переселить всех жителей Газы и создать для них новые условия жизни в новой точке мира. Понятно, что это нереализуемо. Евгений Семибратов политолог

Израильские власти будут пытаться зачистить Газу от местного населения, считает эксперт. «Еще раз подчеркну: как показали последние два года, эта задача является нереализуемой, если, конечно, не использовать самые тяжелые виды вооружений. Но в таком случае мир получит гуманитарную катастрофу, в которой число погибших будет исчисляться сотнями тысяч человек», — предупредил Семибратов. Он напомнил, что боевые действия в Газе не прекращались, несмотря на связанные с деэскалацией попытки.

В настоящий момент возникла политическая необходимость эскалации, Тель-Авив намерен ее максимально использовать. Если вам угодно назвать это новым этапом войны после некоторого очень относительного затишья, — может быть, и да, но делить войны на какие-то категории стоит уже постфактум. Евгений Семибратов политолог

Действия некоторых стран и политиков зачастую непредсказуемы, добавил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Что ждет сектор Газа В ближайшее время сектор Газа останется одной из самых горячих точек мира, заявил Семибратов. «Я не вижу сценарий, при котором будет найден некий план мирного урегулирования, потому что интересы израильского руководства и местного палестинского населения диаметрально противоположны, но все-таки полагаю, что население сектора Газа будет уходить, уезжать, по возможности бежать», — отметил политолог. Но у населения анклава немного таких возможностей даже с чисто географической точки зрения. Люди могут выехать только в Египет, который тоже не горит желанием принимать беженцев из Газы в силу политических, экономических и социально-общественных причин. «Газа граничит с египетским Синаем, а египетский Синай — это и безопасность Суэцкого канала, плюс курорты Шарм-эль-Шейха. Поэтому для Египта подобная точка напряжения в непосредственной близости от двух важных объектов — тоже весьма нежелательный сценарий», — добавил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Если Египет и будет кого-то впускать, то исключительно с целью транзита и очень порционно. «Израиль на самом деле очень хотел бы, чтобы все выехали, встали и уехали, что позволило бы ему занять сектор Газа полностью. Но тут мы видим уже противоречие между Израилем и Египтом в какой-то степени», — заключил Семибратов.