Сегодня 22:04 Смертельный подарок для врага. Как Израиль молчал, что создал ядерную триаду 0 0 0 Фото: IMAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com Мир

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Израильтяне никогда не подтверждали наличие или отсутствие у себя ядерного оружия. Однако есть немало свидетельств из первых рук, что у них припрятана целая ядерная триада. И ближайший союзник, США, отлично об этом знают и даже вместе с Францией по мере сил помогали в создании арсенала. Словом, Ирану было у кого учиться. Все тайны Тель-Авива — в материале 360.ru.

Мирный атом Израиля Поводом для удара США по Ирану стала, как известно, уверенность в том, что физики-атомщики Тегерана вот-вот изобретут свою ядерную бомбу. При этом с самого начала ядерных разработок иранцев регулярно навещали комиссии Международного агентства по атомной энергии — их пускали совершенно спокойно. Оружие никто так в глаза и не увидел: ни целиком, ни частями. При этом Израиль как минимум последние 10 лет настаивает, что противник вот-вот его сделает. На прямой вопрос: «А есть ли у вас самих ядерная бомба?» израильтяне никогда не отвечали. Но и Договор о нераспространении ядерного оружия не подписывали. А всех настойчивых обзывали антисемитами. Однако практически весь мир убежден: «мирный атом Израиля» далеко не мирный с конца 60-х — начала 70-х годов. Там давно уже есть не просто ядерное оружие, а полноценная триада. Но прямых и железобетонных доказательств пока ни у кого нет.

Фото: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказывает, что может доказать секретную разработку Ираном ядерного оружия, Тель-Авив, 30 апреля 2018 года. Jinipix / www.globallookpress.com

Ядерная программа Израиля Однажды премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион решил, что ядерное оружие может быть хорошей страховкой от соседей и весомым аргументом против нападения арабских стран. Так в 1952 году по его инициативе была создана комиссия по ядерной энергии, контролируемая Министерством обороны. Главой программы назначили Шимона Переса — будущего премьер-министра и президента страны. Уже в октябре 1957-го израильтяне и французы подписали тайное соглашение о строительстве ядерных реакторов на территории государства, а также о создании завода по выделению плутония. То есть реактор собрались использовать в военных целях.

Фото: Подземный бункер. Arno Burgi / www.globallookpress.com

От Франции проектом руководил известный физик Франсис Перрен. Он в 1986 году признал, что тогда его родина вовсю помогала Израилю с его первой ядерной бомбой. Соединенные Штаты знали об этом и не возражали против участия французских ученых, ранее работавших над Манхэттенским проектом. С одной оговоркой — чтобы все проходило секретно. Плутониевый реактор строили в пустыне Негев, неподалеку от города Димона. На площади более 36 гектаров полторы тысячи израильских и французских рабочих создали надземные и подземные сооружения, а также завод по выделению плутония. Французские пилоты тайно доставили из Норвегии купленные там 20 тонн тяжелой воды — ключевой компонент.

Фото: Вид с высоты птичьего полета на ядерный исследовательский центр в Негеве, 1968 год / Публичное достояние

Участие США Параллельно возле городка Явне без всякой секретности строился ядерный исследовательский центр «Нахаль Сорек». В рамках программы «Атом во имя мира» президент США того времени Дуайт Эйзенхауэр даже вручил презент в виде небольшого ядерного реактора. Позже для обеспечения его работы американцы поставили 50 килограммов высокообогащенного урана. Автор монографии «Израиль и бомба» Авнер Коэн рассказывал, что в ходе периодических проверок со стороны США израильтяне ловко прятали подземный радиохимический завод: они попросту построили фальш-стену, за которой скрывались лифты для спуска на подземные этажи, где обрабатывали плутоний и производили компоненты ядерных бомб.

Фото: Премьер-министр Израиля Голда Меир с президентом США Ричардом Никсоном, Вашингтон, 1974 год. IMAGO / United Archives / WHA / www.globallookpress.com

Однако высокопоставленные лица и так были в курсе происходящего. Президент США Ричард Никсон и израильский премьер-министр Голда Меир заключили молчаливый «пакт о ненападении». Американские инспекции прекратились, а евреи обещали не афишировать свою ядерную программу и не проводить открытых ядерных испытаний. Кстати, о них: 22 сентября 1979 года в Южной Атлантике, вблизи островов Принс-Эдуард американский спутник Vela-6911 зафиксировал серию световых всплесков. Такое сияние характерно для ядерного взрыва мощностью две-три килотонны. Считается, что это было последствие ядерного испытания Израиля, возможно, совместно с ЮАР.

Фото: Ядерный взрыв. McPHOTO/M. Gann via www.imago-im / www.globallookpress.com

Техник-информатор Большинство сведений о ядерной программе Израиля мир узнал от бывшего техника научно-исследовательского ядерного центра в Димоне, некоего Мордехая Вануну. В 1985 году он увидел свою фамилию в списке на скорое увольнение. Не теряя времени, пронес на работу фотокамеру и тайком отснял 57 кадров с секретными отсеками. Получив выходное пособие, Вануну улетел за границу: побывал в Непале, Австрии и наконец прибыл в Сидней, где и свел знакомство с колумбийским журналистом Оскаром Герреро. Он-то и уговорил бывшего техника рассказать о подробностях его службы лондонской газете Sunday Times и передать туда свои фотографии. Израильтянин так и поступил.

Фото: Она из фотографий из Центра ядерных исследований в Негев. Мордехай Ванун / Википедия

Пока материал готовили к печати, Вануну познакомился с эффектной дамой Сэлли Краун, по совместительству — одним из лучших агентов «Моссада» Шерил Бентов. Она уболтала его по-быстрому скататься в Италию. Однако вместо этого горе-любовник оказался в Израиле. Там на закрытом судебном процессе техника признали виновным в государственной измене. Вануну получил 18 лет заключения, которые отсидел от звонка до звонка (11 из них — в строгой изоляции). Ему до сих пор нельзя покидать Израиль, приближаться к иностранным посольствам и общаться с зарубежными журналистами, пользоваться интернетом и мобильной связью. И он обязан докладывать о запланированных передвижениях.

Фото: Мордехай Вануну / Публичное достояние

Ядерная триада Израиля Статья в Sunday Times все же увидела свет. Согласно данным Вануну, Израиль располагал тактическим ядерным оружием уже к 1967 году. А к моменту публикации «почти наверняка начал работу над термоядерным оружием, которое может уничтожать целые города». По мнению экспертов, до 2004-го Израиль ежегодно выдавал по 2—3 новых ядерных боезаряда. После производство заморозили. Сегодня на балансе у военных может быть до 400 единиц ядерного оружия. Причем евреи способны бить ими с земли, воздуха и воды. Наземный компонент Скорее всего, тут основную роль играют баллистические ракеты средней дальности «Иерихон-3», которые окончательно доделали в нынешнем году. Они базируются в подземных укрытиях, способных выдержать ядерный удар, имеют три ступени и твердое топливо. Могут поражать цель на расстоянии 2000—4800 километров. Также способны выводить на орбиту спутники.

Фото: Подлодка Dolphin. imago stock&people / www.globallookpress.com

Воздушный компонент Сюда подходят американские истребители-бомбардировщики F-15I. Специально для ВВС Израиля создали модификацию F-15E Strike Eagle с двумя крылатыми ракетами Gabriel. Также могут использовать американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F- 16I Sufa с подвесными топливными баками.

Интересно Израильская Gabriel поступила на вооружение в конце 1960-х годов. Она стала третьей в мире противокорабельной ракетой. Первой была советская П-15 «Термит» в 1960 году, второй — шведская Robot 08 в 1965-м. Израильская Gabriel поступила на вооружение в конце 1960-х годов. Она стала третьей в мире противокорабельной ракетой. Первой была советская П-15 «Термит» в 1960 году, второй — шведская Robot 08 в 1965-м.

Морской компонент Сказать свое слово в ядерной схватке способны и немецкие дизель-электрические подводные лодки типа Dolphin, стоящие на вооружении ВМС Израиля. Эти суда оснащены специальными контейнерами для запуска крылатых ракет. Вероятно, они представляют собой модернизированый вариант американской противокорабельной крылатой ракеты «Гарпун». Также есть сведения, что это собственная израильская разработка.