27 февраля 2026 21:20 Из окопов в джунгли. Почему латиноамериканские наемники бегут с Украины

После убийства мексиканского наркобарона Эль Менчо иностранные бойцы начали массово менять украинский фронт на родные улицы. Там — знакомая территория, большие деньги и назревающая новая война. Похоже, выбор для многих оказался очевидным.

Новая война Латиноамериканские наемники — в первую очередь из Мексики, Колумбии и Бразилии — все чаще сворачивают свое участие в боевых действиях на Украине и возвращаются домой. Переломным моментом называют убийство наркобарона Эль Менчо: после этого мексиканские картели начали активно переманивать людей с боевым опытом. Причина проста — деньги. За участие в войне с мексиканскими силовиками им готовы платить в разы больше. По информации СМИ, сегодня рекрутам — даже без серьезной военной подготовки — предлагают до 15 тысячдолларов. На этом фоне украинские выплаты выглядят скромно: минимальная ставка для иностранцев держится примерно на уровне 3 тысяч долларов. При этом спрос внутри Латинской Америки огромный. В структурах мексиканских картелей уже насчитываются десятки тысяч бывших военных и людей с опытом участия в конфликтах за рубежом. Впрочем, дело не только в финансах. Многие бойцы банально выгорели. Колумбийцы, например, еще раньше пытались через свое правительство добиться возвращения домой — жаловались на тяжелые условия службы и постоянную ротацию на самых напряженных участках украинского фронта. Некоторых удалось эвакуировать через третьи страны, включая Мали, но часть осталась в зоне интенсивных боев — под Сумами и в районе Купянска.

Сейчас процесс возвращения идет уже стихийно. Южноамериканцы добираются до Румынии или Польши, а оттуда улетают прямыми рейсами в Мексику и другие страны региона. По той же логистике домой возвращаются и те, кто ранее воевал по контрактам в Африке — рынок «солдат удачи» снова меняет направление. 22 февраля была проведена операция по задержанию Эль Менчо. После этого в ряде городов Мексики началась ответная волна насилия: жгли автомобили, перекрывали дороги, происходили нападения на силовиков. Ситуация оказалась настолько напряженной, что пришлось даже перенести несколько матчей мужского и женского футбольных чемпионатов страны.

Картелям нужны солдаты Теперь ситуация в Латинской Америке нестабильна. Собственно, штат Халиско, где был ликвидирован Эль Менчор, — место, где находится самый авторитетный и богатый наркокартель. Наемникам без разницы на кого работать. Их связывают с работодателем чисто профессиональные отношения, Украина не в состоянии столько платить, отметил 360.ru участник СВО, публицист Танай Чолханов. «ЦРУ прекрасно понимало, что это организованная преступность, прогматики, которые владеют целыми регионами. Уничтожив лидера картеля, они спровоцировали внутри мексиканскую войну мафиозных кланов. Кланов безжалостных и опасных. По сути, это может перерасти в полный хаос. Тогда Мексика будет вынуждена сама просить помощи у США. А вот картелям для этой войны нужны солдаты. Картели выложат любые деньги за услуги профессионалов», — пояснил Чолханов. По его словам, картели предоставят лучшее оружие, лучшее снаряжение. Более того, там эти наемники будут на своей территории, она им знакома. Они будут в привычных условиях ведения войны. А там назревает именно война. «Поэтому здесь нужно смотреть на вопрос гораздо шире. План американцев, можно сказать, удался. Но смогут ли они погасить то, что подожгли? Эти преступные организации имеют и свою бронетехнику, свой москитные флот, свои вертолеты, а главное — огромный опыт партизанской войны. Горящая Мексика, впрочем, вполне выгодна Трампу, но что будет внутри США, где в южных штатах (и не только) орудуют солдаты мексиканской мафии?» — добавил Чолханов. Что касается Украины, этих наемников не будет на фронтах СВО, уверен Чолханов. В Мексике больше платят и привычнее климат. Такая вот ирония, своеобразная плата Украины за беспринципность наемников.

Война стала жестче Изначально у многих наемников была иллюзия, что участие в украинском конфликте станет легкой прогулкой. Они думали, что все будет, как в Сирии или Африке, где они воевали на территориях со слабо оснащенным противником. Но здесь совершенно другая война, другой уровень. Средств поражения здесь много — и у нас, и у противника. Но у нас, конечно, неизмеримо больше. Поэтому там происходит конкретное уничтожение, и мы никому не собираемся давать шансов. Об этом 360.ru рассказал член Совета мужества и отваги общероссийской организации «Офицеры России», участник спецоперации в Сирии и СВО, кавалер Ордена Мужества Иван Кажурин. — То есть опыт предыдущих конфликтов здесь не работает? — Абсолютно. В той же Сирии или Африке можно было действовать малыми группами, аккуратно. Те же, кто побывал у нас на передовой однажды в зоне СВО, больше туда возвращаться не хотят. Это первая и главная причина, почему они оттуда «ломятся» обратно. Война стала намного жестче, такой раньше не было. Мы учитываем свой опыт, и я в этом уверен. — Но ведь, наверное, дело не только в тактике, но и в финансах? Им ведь платят? — Верно. Во-первых, если в начале третьего года им еще как-то платили, то сейчас эти выплаты толком не отслеживаются. Во-вторых, в их рядах коррупция выросла в разы. Командование начинает «кидать» своих же: не проводить по спискам, класть деньги в карман. Поначалу люди не понимали, как это работает, а сейчас уже раскусили схемы. Каждый, кто может, начинает там зарабатывать. Украина просто захлебнулась коррупцией, и в этом плане у них все очень печально. — Получается, что простые наемники остаются и без денег, и без перспектив? — Именно так. Те, кто едет туда заработать, чаще всего либо не могут этого сделать, либо очень быстро погибают. А кому повезло получить ранение или каким-то чудом выскочить, те, естественно, просятся обратно домой. Плюс ко всему, денежное «удовольствие» у них сейчас в разы меньше, чем в Латинской Америке. — То есть идейных среди них практически не осталось? — Их становится все меньше и меньше. Мы надеемся, что скоро до всех дойдет простое понимание: не надо сюда лезть. Нужно дать нашим подразделениям возможность спокойно выполнять свои боевые задачи.