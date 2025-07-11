США недовольны, Россия непреклонна. Итоги переговоров Лаврова и Рубио

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США — Сергея Лаврова и Марко Рубио — как и ожидалось, никаких сенсаций не принесла. Разве что если не считать таковой некий «новый подход» к решению украинского кризиса, о котором российский министр рассказал американскому госсекретарю, а тот, в свою очередь, собирается не позднее сегодняшнего дня поведать президенту Дональду Трампу.

В чем суть этого подхода, впрочем, неясно. Что российская, что американская стороны предпочли оставить все вопросы по этому поводу без комментариев. «Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов», — пародируя Трампа, сперва ответил журналистам Сергей Лавров. «Не знаю насчет больших сюрпризов, но есть вещи, которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом. Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть или нет — про бомбежки Москвы и Пекина — мы все-таки серьезные вещи обсуждали», — сказал глава МИД уже более развернуто. Тем не менее кое-что о сути вчерашней беседы и настроении сторон понять удалось.

Фото: Сергей Лавров и Марко Рубио в Куала-Лумпуре. Татьяна Кукушкина / РИА «Новости»

Так, по словам Лаврова, участники переговоров «подтвердили обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, а также отметили заинтересованность в восстановлении российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, возобновлении прямого авиасообщения и нормализации работы дипмиссий». Руководитель Госдепа был менее благодушен, отметив, что Белый дом разочарован отсутствием большей гибкости со стороны России, США хотят наработать четкую дорожную карту завершения военного конфликта на Украине. И выразил неудовлетворение тем, насколько медленно идет прогресс и все дается с большим трудом. Что касается новых российских предложений, того самого «подхода», то Рубио не стал называть его «гарантией мира», при этом выразив готовность обсудить эту «концепцию» с президентом США.

Фото: Марко Рубио. Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

О чем это говорит? Прежде всего о том, что, несмотря на все попытки Штатов продавить нас на принятие американских условий мира, которые заключаются в заморозке конфликта по ЛБС при отсутствии ясных перспектив его урегулирования, Россия осталась непреклонна и от заявленных ранее позиций, отражающих известные цели и задачи СВО, не отступила. Разумеется, все это не могло не вызвать откровенного недовольства Вашингтона. Впрочем, нам на их рефлексии по большому счету наплевать.

Никаких новых «Минсков» Россия с Западом подписывать не собирается — хватит, плавали, знаем. Если США не захотят принять наши условия по-хорошему и урегулировать конфликт дипломатическим путем, мы добьемся своего силой и придем к тому же итогу, но уже явочным порядком.

Нужно ли это Трампу? Не факт. Украина — по сути, его единственный аргумент в споре за российский нейтралитет в американо-китайских разборках. Пока что решимости поступиться малым, чтобы выиграть в большом, в действиях США не наблюдается. Напротив, они по-прежнему исходят из того, что благосклонность Америки — сама по себе есть достаточная награда для любого. Что ж, возможно, в отношениях с их европейскими союзниками так и есть. Но мы, слава богу, не Европа и на подобную, извините, туфту не покупаемся. Хотите серьезный разговор — вот вам новый подход, рассматривайте. Не хотите или не готовы — тем хуже для вас. Мы от своей цели не оступимся.