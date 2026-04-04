Кровная месть, убийства, деньги. Итальянского главаря мафии поймали благодаря глупой ошибке
Желание отпраздновать Пасху в кругу семьи стало роковой ошибкой одного из самых опасных людей в Италии. Главу влиятельнейшего клана Каморры Роберто Маццареллу выследили на роскошном курорте — преступник скрывался от правосудия с 2009 года.
Пасхальный визит в Виетри-суль-Маре
Маццарелла — один из четырех самых опасных разыскиваемых лиц в списке МВД Италии. Его приключения завершились глубокой ночью на Амальфитанском побережье.
Вдали от бетонных джунглей восточного Неаполя, в элитном курортном комплексе города Виетри-суль-Маре карабинеры Следственного подразделения провинциального командования Неаполя поставили точку в поисках главаря опаснейшего клана Каморры, отметила La Repubblica.
Операция координировалась неаполитанским Управлением по борьбе с мафией (DDA). Как выяснилось, правоохранители в течение долгого времени вели кропотливую работу: под пристальным наблюдением находились не только финансовые потоки семьи Маццарелла, но и активность его близких в социальных сетях.
Цифровой след родственников помог следствию вычислить точное местоположение босса, решившего повидаться с женой и детьми перед Пасхой.
Элитный спецназ и бухгалтерия клана
Захват Маццареллы напоминал сцену из боевика. К операции привлекли не только сотрудников следственного отдела, но и бойцов вертолетной эскадрильи «Охотники Калабрии» (Cacciatori di Calabria), а также подразделения API (группы оперативного вмешательства).
Чтобы исключить любую возможность побега по воде, акваторию патрулировал катер береговой охраны Салерно.
Маццарелла не оказал сопротивления при аресте. В ходе обыска в его номере обнаружили три пары люксовых часов, около 20 тысяч евро наличными, фальшивые документы и смартфоны.
Наиболее ценной находкой для следствия стали рукописные заметки, которые, по предварительным данным, представляют собой «черную бухгалтерию» клана. Сейчас эти документы изучают специалисты.
Тень старой вендетты
Арест Роберто Маццареллы нанес тяжелейший удар по одной из старейших и мощнейших группировок Каморры, которая десятилетиями противостоит «Альянсу Секондильяно». Клан, основанный под влиянием знаменитого Микеле Заза, прошел путь от контрабанды сигарет и наркотрафика до сложной структуры, раскинувшейся по всей Италии.
Исторически базируясь в районе Сан-Джованни-а-Тедуччо, Маццарелла подчинили себе центр Неаполя (район Форчелла, Маддалена) и ряд прилегающих муниципалитетов. Однако амбиции клана давно вышли за пределы юга.
По данным следствия, Милан стал для мафии ключевым узлом по отмыванию денег. Через рестораны, ночные клубы и даже инвестиции в кинопроизводство и шоу-бизнес «грязные» капиталы Каморры превращались в легальные доходы.
Роберто Маццареллу также считают заказчиком ликвидации Антонио Майоне в 2000 году.
Предыстория этого убийства уходит корнями в классическую мафиозную вендетту. Антонио Майоне был братом Ивана Майоне, который ранее признался в убийстве Сальваторе Маццареллы — отца Роберто и тогдашнего лидера клана (убит 28 мая 1995 года).
Реакция властей
Успех карабинеров вызвал резонанс на самом высоком уровне. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила силовиков в соцсети X, отметив важность поимки преступника такого калибра.
«Это важный удар по Каморре и четкий сигнал: государство на месте и оно не отступает. Правительство продолжит поддерживать тех, кто каждый день борется с организованной преступностью ради законности и безопасности», — заявила Мелони.
В ближайшее время Роберто Маццарелла предстанет перед судом на предварительных слушаниях, которые станут решающим этапом перед началом полномасштабного процесса.
