Кровная месть, убийства, деньги. Итальянского главаря мафии поймали благодаря глупой ошибке

Желание отпраздновать Пасху в кругу семьи стало роковой ошибкой одного из самых опасных людей в Италии. Главу влиятельнейшего клана Каморры Роберто Маццареллу выследили на роскошном курорте — преступник скрывался от правосудия с 2009 года.

Пасхальный визит в Виетри-суль-Маре

Маццарелла — один из четырех самых опасных разыскиваемых лиц в списке МВД Италии. Его приключения завершились глубокой ночью на Амальфитанском побережье.

Вдали от бетонных джунглей восточного Неаполя, в элитном курортном комплексе города Виетри-суль-Маре карабинеры Следственного подразделения провинциального командования Неаполя поставили точку в поисках главаря опаснейшего клана Каморры, отметила La Repubblica.

Операция координировалась неаполитанским Управлением по борьбе с мафией (DDA). Как выяснилось, правоохранители в течение долгого времени вели кропотливую работу: под пристальным наблюдением находились не только финансовые потоки семьи Маццарелла, но и активность его близких в социальных сетях.

Цифровой след родственников помог следствию вычислить точное местоположение босса, решившего повидаться с женой и детьми перед Пасхой.

Элитный спецназ и бухгалтерия клана

Захват Маццареллы напоминал сцену из боевика. К операции привлекли не только сотрудников следственного отдела, но и бойцов вертолетной эскадрильи «Охотники Калабрии» (Cacciatori di Calabria), а также подразделения API (группы оперативного вмешательства).

Чтобы исключить любую возможность побега по воде, акваторию патрулировал катер береговой охраны Салерно.

Маццарелла не оказал сопротивления при аресте. В ходе обыска в его номере обнаружили три пары люксовых часов, около 20 тысяч евро наличными, фальшивые документы и смартфоны.

Наиболее ценной находкой для следствия стали рукописные заметки, которые, по предварительным данным, представляют собой «черную бухгалтерию» клана. Сейчас эти документы изучают специалисты.