Любимцы наркобарона и ужас рыбаков. История «кокаиновых бегемотов»

Любимцев наркобарона Пабло Эскобара прозвали «кокаиновые бегемоты». Африканские гиганты отлично прижились в Колумбии и стали серьезной проблемой для местных фермеров, рыбаков, а также нескольких видов животных. Власти решились было уничтожить гиппопотамов, но мировая общественность надеется их спасти.

Зверинец Пабло Эскобара Колумбиец Пабло Эмилио Эскобар Гавирия был третьим сыном фермера и школьной учительницы. У парня рано проявилась криминально-коммерческая жилка. Еще школьником вместе с друзьями он крал с местного кладбища надгробия, стирал с них надписи пескоструйным аппаратом и продавал перекупщикам в Панаму. В 1971-м году 22-летний Эскобар стал народным героем: по его приказу похитили богатого колумбийского промышленника Диего Эчаваррию. От семьи потребовали выкуп в 50 тысяч долларов — большие деньги по тем временам, особенно в Колумбии. Пока шел сбор нужной суммы, бизнесмена запытали до смерти и выбросили труп на помойку.

Фото: Пабло Эскобар, 1976 год / Публичное достояние

Бедняки праздновали смерть эксплуататора и прославляли Эскобара. С тех пор он всю жизнь оставался для простых колумбийцев святым человеком. И не удивительно, ведь бандит, убийца, наркоторговец заботился о простом народе куда больше властей: строил дороги, бесплатно возводил жилье, школы, больницы и церкви, футбольные поля. А еще пускал всех желающих в свой личный зоосад. К 1979 году 30-летний Эскобар стал одним из самых богатых людей мира, а его картель владел более чем 80% кокаинового трафика в США. На своем ранчо Hacienda Napoles он поселил жирафов, слонов и носорогов, зебр и верблюдов, львов, тигров и гепардов, множество птиц, включая страусов, фламинго и редких попугаев. Но главными звездами были бегемоты.

Фото: Revierfoto via www.imago-images. / www.globallookpress.com

Бегемоты Эскобара Самца и трех самок купили в США в 1981 году и они сразу стали главными любимцами наркобарона. Специально для африканских гигантов вырыли сеть искусственных озер и создали идеальные грязевые зоны. Эскобар мог часами наблюдать, как гиппопотамы отдыхают в воде. При том, что бегемоты — одни из самых агрессивных и опасных млекопитающих в мире, любимцы Эскобара могли бродить, где им вздумается. Охране запрещали хоть как-то их ограничивать или пугать. Так что животные быстро привыкли к людям и абсолютно их не боялись. Наркобарон с удовольствием показывал гостям своих питомцев. После гибели Эскобара в декабре 1993 года часть обитателей его зоосада из-за отсутствия должного ухода погибла, уцелевших распределили по государственным зоопаркам Колумбии. Бегемотов ловить не стали: никому не улыбалось близко знакомиться с огромными здоровяками, весом по несколько тонн каждый. К тому же их перевозка была слишком дорогой.

Фото: Long Lei / www.globallookpress.com

«Умные» чиновники решили, что предоставленные сами себе звери сами умрут. Вот только бегемоты думали иначе. Вокруг них были идеальные условия, прекрасный климат и полно сочной травы. С чего бы им гибнуть? И они продолжили вольготно тусить на опустевшем ранчо, радуясь жизни и активно размножаясь. Последний нюанс заставил «кокаиновых бегемотов», как их прозвали в Колумбии, выйти за пределы ранчо: к 2007 году там стало попросту тесно. Ограда к тому времени знатно проржавела, а местами и вовсе обрушилась, так что стадо выдвинулось за пределы насиженных мест и оккупировало близлежащую реку Магдалену. Гиппопотамам понравилась вольная жизнь. Климат, как уже было сказано, идеальный, все естественные враги остались в Африке, еды — завались, причем не только на природе, но и на фермерских угодьях. Возражать бегемотам люди не решались — они очень обидчивы, прекрасно бегают (в два раза быстрее человека) и обладают здоровенными зубами.

Интересно У знаменитого дрессировщика Вла­димира Дурова (это его «Театр зверей» в Москве с 8 января 1912 года очаровывает детей и взрослых в Москве) был бегемот Малышка. Он был настолько обидчив, что чуть кто-то проявлял к нему не достаточно уважения, тут же уходил в бассейн. Выплывал только поесть и сразу возвращался в воду. Подчас обижался по две недели. Помириться можно было только одним способом: взять его на прогулку.

Скандал с бегемотом Пепе Среди потомков эскобаровских бегемотов больше других прославился Пепе. Вместе со своей подругой Матильдой он ушел на 100 километров на северо-запад от ранчо и поселился в районе города Пуэрто-Беррио на реке Магдалене. Звери, как к себе домой, заходили на фермерские поля, легко сокрушая заборы и пугая скот. Скоро у них появился детеныш Хипо. Пепе не терпел фамильярности и яростно переворачивал лодки местных рыбаков, когда они заплывали на бегемотью территорию. Ловить его было делом чрезвычайно опасным и дорогим: зверь быстро наел вес в четыре тонны — поди, справься с таким гигантом! Тогда местные чиновники решили объявить охоту на буяна — дескать он может переносить опасные африканские заболевания. Летом 2009 года против Пепе выдвинулись профессиональные охотники на крупную дичь и солдаты колумбийской армии. Они выслеживали бегемота три дня и в итоге застрелили его на лесной просеке.

Фото: Christina Krutz / www.globallookpress.com

Но в прессу утекли снимки с места убийства Пепе: больше десятка мужчин в камуфляже, с оружием, улыбались на фоне окровавленной туши. В столице Колумбии тут же начались протесты. «Зеленые» и просто неравнодушные граждане требовали отставки министра окружающей среды, который допустил «варварство» и «убийство ради забавы». Хотя фермеры и рыбаки явно были другого мнения, колумбийский суд ввел официальный судебный запрет на регулирование популяции бегемотов путем отстрела. Лицензию на уничтожение вдовы Пепе Матильды и юного Хипо тоже отозвали — они здравствуют и поныне.

Фото: BriganiArt/PFOETCHENGALERIE/Hein / www.globallookpress.com

Бегемоты против экосистемы Сегодня стадо «кокаиновых бегемотов» уже насчитывает две сотни, а через четыре года компания может разрастись до 500 голов. Звери неслабо покачнули экосистему Колумбии. Они стали вытеснять и так вымирающих ламантинов, несколько видов речных черепах, выдр и очковых кайманов. К тому же каждый бегемот ежедневно выделяет десятки килограммов фекалий. Так в водоемы попадают тонны органики, фосфора и азота. Они способствуют распространению вредных бактерий и сине-зеленых водорослей. Последние поглощают из воды так много кислорода, что рыба массово гибнет. Кроме того, тяжелые бегемотьи стада ежедневно спускаются к воде в одних и тех же местах, обрушивая берега рек. В поисках травы гиганты съедают и вытаптывают огромные площади прибрежной растительности и уничтожают хрупкий подлесок колумбийских лесов.

Фото: Soeren Stache / www.globallookpress.com

Решение бегемотьего вопроса Хотя активисты и защитили гиппопотамов, их соседи требовали от правительства полной ликвидации африканской ОПГ. К счастью, пока не было ни одной смерти по вине "кокаиновых бегемотов", но вот несчастные случаи были. К тому же звери практически уничтожили рыбацкий промысел на облюбованной ими реке: рвали рыболовные сети, таранили лодки, распугивали рыбу. Вывозить бегемотов на их историческую родину в Африку для Колумбии слишком дорогое удовольствие: животное нужно поймать, обеспечить специальные условия для транспортировки и, собственно, перевести. Весь пакет только для одного гиганта обошелся бы примерно в три с половиной миллиона.

Фото: Günter Lenz / www.globallookpress.com

Стерилизация же не только дорогое, но и очень опасное дело. Для этого ветеринару нужно засунуть руку в бегемотью пасть почти по плечо. Одна ошибка с наркозом — минус один врач. В итоге месяц назад колумбийские власти дали добро на истребление 80 зверей во второй половине 2026 года. Это обойдется казне в примерно два миллиона долларов. Убийства хотят начать с окрестностей ранчо Эскобара — считается, что там максимальная плотность проживания бегемотов. Действовать решили в два этапа: сначала усыпить снотворным на расстоянии, а затем — вколоть смертельную инъекцию. В труднодоступных местах будут по старинке отстреливать из крупнокалиберного оружия.

Фото: Matthias Graben / www.globallookpress.com

Спасение «кокаиновых бегемотов» Мировая общественность встала на защиту бегемотов. Первым откликнулся индийский миллиардер Акаш Амбани: он предложил полностью оплатить транспортировку и принять всех назначенных на отстрел в свой гигантский заповедник «Вантара» в штате Гуджарат. Животным гарантированы пожизненный уход и медицинское сопровождение. Зоозащитник Эрнесто Зазуэта и заповедник «Осток» готовы забрать еще 10-20 особей в Мексику. Московский зоопарк во главе с президентом Глобального объединения зоологических учреждений Светланой Акуловой предложил решать проблему глобально. Эксперты взялись разработать логистическую карту, чтобы распределить животных по зоопаркам мира. Этот вариант, кстати, поможет решить проблему инбридинга, то есть близкородственного скрещивания. Ведь все колумбийские бегемоты — родственники, и это может привести к уязвимостью перед болезнями и генетическому вырождению популяции.

Фото: Eric Baccega / www.globallookpress.com

История Ваннесы Единственный «кокаиновый бегемот», которому ничего не грозит в Колумбии — Ванесса. Она родилась уже после смерти Эскобара и по неизвестной причине стадо изгнало ее со своей территории. Израненного, истощенного и обреченного на гибель детеныша нашли сотрудники парка, который как раз обустраивали на месте заброшенного ранчо наркобарона. Ветеринары и смотрители выкормили Ванессу из бутылочки, залечили ее раны, выделили для нее личное озеро и просторный вольер. Так как бегемотиха «с младых ногтей» была окружена людьми, она отлично с ними поладила и ни разу не проявляла никакой агрессии. Говорят, она ведет себя как домашняя собака, правда, собака весом около полутора тонн.

Фото: Ванесса. Alvaro Morales Ríos / Википедия

Ванесса стала любимицей всей страны. Она отзывается на свое имя и бежит к смотрителю, когда ее зовут. Больше всего на свете она любит когда ее поливают прохладной водой из шланга, а еще в восторге, если туристы кормят ее морковью прямо из рук.