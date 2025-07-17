Истерика евромилитаристов. Почему на Западе испугались военного альянса России и Китая

Бывший еврокомиссар от Франции Тьерри Бретон, со скандалом покинувший свой пост в начале нового срока Урсулы фон дер Ляйен, не растерял брюссельских привычек и по-прежнему считает возможным решать любые проблемы только с позиции силы. Недавно он призвал надавить на Китай, чтобы «остановить Россию».

«Конечно, Китай и Индия, особенно Китай, играют очень важную роль. Мы знаем, что Китай оказывает России финансовую поддержку, в частности активно скупает ее углеводороды по сниженным ценам. Мы также знаем, что Китай поставляет важнейшие компоненты, в том числе те, что используются в российском вооружении. Всем известна двойственная позиция, которую занимает председатель Си Цзиньпин в этом конфликте. Что ж, возможно, пришло время сказать и ему: пора надавить на своего вечного друга Путина», — заявил Бретон.

Может показаться, что такое заявление продиктовано извечным европейским высокомерием и столетней колониальной привычкой диктовать свою волю всем и каждому.

Отчасти так оно и есть. Но на самом деле Тьерри Бретон не такой дурак и самодур, каким хочет выглядеть. Его истерика (иначе и не назовешь) связана не столько с недовольством пророссийской позицией Пекина, сколько с пониманием, что за этой позицией стоит нечто больше, чем дружеская поддержка двух лидеров.