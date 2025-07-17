Истерика евромилитаристов. Почему на Западе испугались военного альянса России и Китая
Бывший еврокомиссар от Франции Тьерри Бретон, со скандалом покинувший свой пост в начале нового срока Урсулы фон дер Ляйен, не растерял брюссельских привычек и по-прежнему считает возможным решать любые проблемы только с позиции силы. Недавно он призвал надавить на Китай, чтобы «остановить Россию».
«Конечно, Китай и Индия, особенно Китай, играют очень важную роль. Мы знаем, что Китай оказывает России финансовую поддержку, в частности активно скупает ее углеводороды по сниженным ценам. Мы также знаем, что Китай поставляет важнейшие компоненты, в том числе те, что используются в российском вооружении. Всем известна двойственная позиция, которую занимает председатель Си Цзиньпин в этом конфликте. Что ж, возможно, пришло время сказать и ему: пора надавить на своего вечного друга Путина», — заявил Бретон.
Может показаться, что такое заявление продиктовано извечным европейским высокомерием и столетней колониальной привычкой диктовать свою волю всем и каждому.
Отчасти так оно и есть. Но на самом деле Тьерри Бретон не такой дурак и самодур, каким хочет выглядеть. Его истерика (иначе и не назовешь) связана не столько с недовольством пророссийской позицией Пекина, сколько с пониманием, что за этой позицией стоит нечто больше, чем дружеская поддержка двух лидеров.
Дело в том, что с недавних пор западные аналитики начали истошно вопить о появлении мощного антизападного альянса, готового при необходимости единым фронтом выступить на защите интересов мирового большинства, в том числе с оружием в руках.
Как пишет Bild, Китай, Россия, Иран и Северная Корея постепенно формируют опасный военный альянс, который в западной прессе уже называют новой «осью зла» — CRINK (China, Russia, Iran, North Korea).
«Эти четыре страны потратили много лет на усиление военного, технологического и разведывательного сотрудничества, сокращая взаимный разрыв в возможностях. Китай, несомненно, самая мощная из них», — заявил в разговоре с The Wall Street Journal аналитик по вопросам безопасности Сет Францман.
По мнению немецкого профессора Йоахима Краузе, дополнительную поддержку CRINK получает и на международной арене, в частности в рамках БРИКС, члены которой выражают симпатию к действиям России.
«Мы имеем дело со все более мощной осью. Кроме того, Путина поддерживают в Бразилии, Южной Африке и Индии. Достаточно взглянуть на итоговое коммюнике саммита БРИКС на прошлой неделе. В нем фактически осуждаются украинские атаки на мосты и железные дороги в России. У меня просто дар речи пропал, когда я это увидел», — посокрушался Краузе.
Понимаете, что происходит? Буквально вчера Запад, строящий планы будущей войны с Россией, был уверен, что противостоять объединенным силам НАТО и союзников Москва будет в гордом одиночестве. Теперь вдруг выясняется, что, помимо северных корейцев, показавших в Курской области, что значит боевое братство, противодействовать западным попыткам продлить существование нынешнего миропорядка — того самого, основанного на правилах — с весьма высокой долей вероятности будут еще Китай с Ираном.
В такой ситуации шансы Европы — и без того весьма призрачные — одолеть Россию в конвенциональной (то есть без применения ядерного оружия) войне становятся вовсе равными нулю. Тут уж волей-неволей начнешь истерить, как Бретон и прочие.
Ничего, пусть истерят, пусть хоть в падучей бьются, нам все равно. Авось, трезвый аналитический расчет — редкое по нынешним временам на Западе явление — заставит многие горячие головы успокоиться и отказаться от планов «маленькой победоносной войны» с Россией.