«Иран согласится с США». Политолог рассказал, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
Политолог Марков: Иран принудят заключить ядерную сделку спустя месяцы войны
На Ближнем Востоке снова разгорелся конфликт между Израилем и Ираном, стороны обменялись ракетными ударами. Полноценная война на расстоянии продлится несколько месяцев. Такое мнение Елене Кононовой на стриме 360.ru высказал основатель и гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.
Полномасштабная война между Ираном и Израилем может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, отметил политолог.
«Она не будет включать в себя сухопутные операции, поскольку между Израилем и Ираном огромное пространство. <…> А вот ракетами и дронами они будут друг в друга кидаться, и бить еще несколько недель, несколько месяцев. И ситуация покажет, кто, собственно, сильнее», — заявил собеседник 360.ru.
По мнению политолога, в ближневосточном регионе Иран никто не поддержит, даже Ирак, где проживает много шиитов. Причина такого поведения — страх перед поддержкой, которую Израилю оказывает Британия, Франция и самое главное — США.
«Но еще и потому, что Израиль нанес несколько чувствительных поражений уже Ирану, разгромил ХАМАС, разгромил Хезболлу. <…> Иран потерпел колоссальное поражение. И несколько было обменов ударов. Они все, в общем-то, в пользу Израиля были», — пояснил специалист.
Марков отметил, что Иран все же боится по-настоящему нанести удар по Израилю, а ракетные удары — показательные выступления для своего населения. Поэтому в нынешнем обмене ударами, по мнению большинства, победит снова Израиль.
После этого наиболее вероятно Иран согласится с требованием США по ядерной сделке.
Сергей Марков
политолог
США, скорее всего, потребуют прозрачности, чтобы не возникало подозрений, что Иран изготавливает ядерную бомбу. Штаты потребуют запретить Ирану обогащать уран и вырабатывать ядерное топливо.
Итогом сделки должен быть отказ Ирана от ядерной программы, а со стороны Запада — снятие санкций и прекращение боевых действий со стороны Израиля.
Ирану придется избавиться от уже выработанного ядерного топлива и производства. Вероятнее всего, его переместят в дружественную Россию, считает политолог. Вряд ли иранское руководство согласится передать его «на хранение» Западу из опасений, что западные страны разорвут сделку, как ранее уже проделывали американцы.
«Чтобы этого не произошло, это иранское ядерное топливо будет зарезервировано у друзей Ирана, то есть, наиболее вероятно — в России», — резюмировал Марков.