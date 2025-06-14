«Иран согласится с США». Политолог рассказал, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке снова разгорелся конфликт между Израилем и Ираном, стороны обменялись ракетными ударами. Полноценная война на расстоянии продлится несколько месяцев. Такое мнение Елене Кононовой на стриме 360.ru высказал основатель и гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

Полномасштабная война между Ираном и Израилем может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, отметил политолог.

«Она не будет включать в себя сухопутные операции, поскольку между Израилем и Ираном огромное пространство. <…> А вот ракетами и дронами они будут друг в друга кидаться, и бить еще несколько недель, несколько месяцев. И ситуация покажет, кто, собственно, сильнее», — заявил собеседник 360.ru.

По мнению политолога, в ближневосточном регионе Иран никто не поддержит, даже Ирак, где проживает много шиитов. Причина такого поведения — страх перед поддержкой, которую Израилю оказывает Британия, Франция и самое главное — США.

«Но еще и потому, что Израиль нанес несколько чувствительных поражений уже Ирану, разгромил ХАМАС, разгромил Хезболлу. <…> Иран потерпел колоссальное поражение. И несколько было обменов ударов. Они все, в общем-то, в пользу Израиля были», — пояснил специалист.