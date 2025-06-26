Иран против Израиля и США: как победили и проиграли все

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о поражении Израиля и США. Он поздравил «великий иранский народ» с победой над сионистским режимом, который раздавили удары Исламской Республики. Это если верить аятолле. Следующее поздравление он адресовал народу в связи «с победой любимого Ирана над американским режимом». Вот только как такое согласуется с заявлениями Израиля и США? Те ведь, как утверждается, тоже победили.

Да, мы живем в дивное, а, если честно, то безумное время, когда капитуляция или победа в медиа намного важнее, чем происходящее в реальности. И тут надо дать немножечко предыстории конфликта. В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Тогда нам заявили, что многие представители местной власти ликвидированы прямо у себя в квартирах, с точностью до квадратного сантиметра. Тель-Авив, сначала негласно, а потом уже и гласно поддержанный Вашингтоном, надеялся на иранский шок и разделение внутри страны. Официально главной целью называли уничтожение ядерной программы Ирана. Однако Тегеран не стал подчиняться и начал запускать ракеты в ответ. Некоторые из них пробили так называемый «железный купол» Израиля — хваленую и, как утверждалось, неуязвимую систему ПВО.

И тогда в Тель-Авиве заволновались. Оказалось, что в кровавую игру можно играть вдвоем.

Тут-то и пришел миротворец Трамп. В ночь с 21 на 22 июня Штаты атаковали ядерные объекты Ирана. Для этого применили семь стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit. Американский президент поспешил заявить, что все мощности, необходимые для ядерной программы Тегерана, были уничтожены. Позднее в Исламской Республике опровергли эту информацию и ударили по американской базе в Катаре.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Каковы итоги этих перестрелок? Трамп претендует на Нобелевскую премию. Исламская Республика проводит парад победы в Тегеране. Израиль рапортует о достижении всех поставленных целей. В Вашингтоне заявляют, что всех помирили, прекратили конфликт и лишили Тегеран ядерной программы.

Фокус в том, что по-своему правы все, но и врут на самом деле тоже все. Истины здесь нет и априори быть не может.

Сама война ведется по очень странным лекалам. Да, разрушения есть, и весьма чудовищные, но в реальности воевать по-настоящему никто не хочет. Гораздо важнее для сторон конфликта — сохранить лицо, показать в медиа, что удар нанесен, а возмездие совершено. Все это напоминает легендарный фильм «Плутовство». Помните, да? Война, которой нет. Согласитесь, все это — чистый постмодерн. То самое общество спектакля по Ги Дебору, но в крайне патологической форме. И катастрофа тут заключается в том, что для современных политиков война — в первую очередь шоу, поднимающее их рейтинги. Поэтому они с такой легкостью начинают конфликты по всему миру — и поэтому же конфликты проходят крайне своеобразно. Потому уже упомянутый Дональд Трамп спит и видит, когда ему дадут Нобелевскую премию мира, и тут же постит в своих социальных сетях ролик «Бомбить Иран».

Фото: Peng Ziyang/XinHua / www.globallookpress.com

Подобный расклад приучает к безнаказанности и абсолютному обнулению и человеческой жизни, и национальной идентичности. Погружает в сон разума, который станет критичен, когда вспыхнет реальный масштабный конфликт. А в таком будущем нет никаких сомнений. Ведь как только политики добрались до гаджетов, мы увидели, какие они безумцы и идиоты. Нет сомнений, что когда-нибудь один из них нажмет ядерную кнопку, и начнется летальный конфликт. Вот только многие до конца будут сомневаться в его реальности. Ровно до тех пор, пока не решат отпраздновать «победу» где-нибудь посреди руин, снимая происходящее на айфон, точно Джейсон, глава аппарата Белого дома, из очень точного фильма «Не смотрите наверх».