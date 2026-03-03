Дверь для дипломатии захлопнулась. На фоне ударов и растущего напряжения Тегеран демонстративно отказывается от диалога с Вашингтоном, а внутри самих США все громче звучат сомнения в необходимости новой войны. Мир снова движется к эскалации вместо компромисса, и возникает главный вопрос: переговоров не будет?

Как в США отреагировали на атаку на Иран В Тегеране дали понять: о переговорах с американцами речи сейчас не идет. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что никаких контактов с Вашингтоном вести не будут. Так он отреагировал на публикации о возможном возобновлении диалога. Поводом стала статья издания The Wall Street Journal, где со ссылкой на арабские и американские источники утверждалось, что Лариджани якобы сам предложил вернуться к обсуждению иранской ядерной программы — через посредничество Омана. Ранее Дональд Трамп тоже говорил, что Иран хочет поговорить, и заявлял о своей готовности к контакту. По его словам, Тегеран «слишком долго тянул» с этим шагом. Однако внутри Штатов ситуация выглядит не столь однозначно. Судя по первым реакциям, удары по Ирану не принесли Трампу ощутимых политических дивидендов. Более того, среди демократов и части республиканцев начинает формироваться что-то вроде осторожного антивоенного консенсуса.

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

Основные вопросы, которые сейчас звучат там, касаются легитимности операции: была ли она санкционирована конгрессом, не превысил ли президент полномочия и как на все это реагирует общественность? Критики указывают, что если речь шла не о защите от неминуемой атаки, а о превентивном ударе, то решение должно было пройти через конгресс — но этого не произошло. Более того, по данным Пентагона, подтверждений неизбежной угрозы со стороны Ирана на тот момент не было. Уже есть предложения ограничить военные полномочия президента США. Ряд законодателей потребовали срочного голосования по соответствующей резолюции. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис напомнил, что Трамп обещал не втягивать Америку в дорогостоящие и бесконечные конфликты, а сейчас делает прямо противоположное.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Трамп провалился? Главный товар Трампа — переговоры — уже ничего не стоит. Похоже, президент США просчитался, более того, в его действиях не просматривается намека на самостоятельность, заявил в разговоре 360.ru политолог, историк Владимир Ружанский.

Нужна ли была эта война США? Абсолютно нет. У них достаточно технологий и возможностей для инвестиций, которые в Иране были бы с радостью приняты. Не будем забывать очевидный факт: Штаты уже активно поддерживали Иран во время Ирано-иракской войны. Да и без координации с Тегераном американцам пришлось бы уйти из Афганистана гораздо раньше. Так в чем же тут дело? Владимир Ружанский

Даже людям, далеким от геополитики, очевидно, что главный выгодоприобретатель этой войны — Израиль, отметил эксперт. Да, простые граждане заплатят высокую цену. Но стоит вспомнить предыдущую войну в июне: целые улицы израильских городов превратились в руины, а Тель-Авивская биржа между тем пребывала в эйфории. Интересно, как поведет себя израильская биржа сейчас? «Что касается Трампа, ему не позавидуешь. Этот бизнесмен, пытающийся строить политику как торговец акциями, обещал закончить войну с Ираном за четыре дня. Теперь он говорит уже о четырех неделях. Дальше, вероятно, будет четыре месяца. А что потом? Поживем — увидим. Возможно, „суп с Трампом“. Кто-то очень крепко держит его за компромат. Америке эта война абсолютно не нужна. Как и союзникам США в регионе», — заключил политолог.

Фото: U.S Navy / www.globallookpress.com

Иран будет защищаться Когда мы говорим о внешней политике Соединенных Штатов Америки, необходимо понимать их иерархию противников. Есть стратегические конкуренты, есть постоянные противники. Иран относится именно к категории постоянных — это константа американской внешней политики на протяжении десятилетий. По сути, все, что США делают на Ближнем Востоке, имеет антииранский характер. Это напрямую связано с их особыми отношениями с Израилем, который воспринимается как ключевой союзник Штатов в регионе, через него американцы реализуют свои задачи, напомнила в комментарии для 360.ru профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Наталья Еремина. — В чем заключается особая важность этого региона? — Это перекресток международной торговли. Через Ормузский пролив и Персидский залив проходит до четверти всех энергоносителей, которые поступают не только в Азию и Китай, но и в Европу — из того же Катара, например. Речь о поставках нефти и газа. Контроль над этими артериями напрямую влияет на мировое ценообразование, это колоссальный рычаг давления.

Фото: IMAGO/Didier Lebrun / www.globallookpress.com

— Как на все это реагируют страны самого региона? — Ситуация для них крайне сложная. Они в первую очередь страдают от постоянных военных действий и рисков. Это страны-экспортеры, энергоносители — значимая часть их ВВП. И постоянные удары наносят прямой ущерб. Здесь интересна позиция ОАЭ. Они выступают наиболее четко. Эмиратская сторона заявила: необходимо немедленно остановить военные действия. Потому что это не только разрушения и гибель людей, но и нарушение возможностей для поставок, транзита. Если война затянется, это грозит катастрофическими последствиями. Позиция Саудовской Аравии сложнее. В свое время Китай выступил посредником, и Саудовская Аравия с Ираном сели за стол переговоров, урегулировали отношения. Но восприятие друг друга как региональных гигантов-конкурентов сохраняется. Эр-Рияд все равно видит в Тегеране скорее конкурента. Их заявления сводятся к осуждению всех действий всех сторон: осуждают и США, и ответные удары Ирана, потому что ракеты, летящие по базам США, наносят ущерб инфраструктуре других стран на Ближнем Востоке.

Фото: В центре — президент Ирана Масуд Пезешкиан.Tasnim/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сейчас Саудовская Аравия пытается выдержать паузу и призвать к окончанию войны. Им нужна стабильность для поставок. — Насколько силен Иран? — Иран — мощное государство, крепость, нацеленная на противостояние внешним угрозам. У них четко выстроенная система управления, колоссальные военно-политические ресурсы, собственные разработки. Это не та страна, которую можно взять штурмом за неделю. Информации о реальных возможностях Ирана мало, но показательно, что его постоянно обвиняют в создании ядерного оружия. Это результат того наката и давления, которые Тегеран переживает все это время. Именно угроза извне провоцирует на создание ядерного оружия больше, чем что-либо еще. — Сколько может продлиться эта война? — Иран будет защищаться. Других вариантов просто не остается. Что касается помощи ему — вряд ли мы увидим открытые заявления. Сейчас любые громкие заявления делают скорее для того, чтобы остановить Штаты, заставить их задуматься. Но многие в мире понимают: ситуация беспрецедентная. Сначала похитили президента Венесуэлы, аятоллу Ирана уничтожили вместе с семьей. Отношение к этим действиям в мире негативное, даже в американском обществе растет непонимание. Зачем нужно было доводить до такого состояния, когда шел переговорный процесс по ядерной программе? Зачем опрокидывать стул и менять диспозицию? Если только это не интересы какой-то отдельной группы политиков. Трамп, видимо, полагался на ложные данные о том, что победа будет легкой. Но данные, которыми оперируют американцы, всегда вызывают вопросы. Верили же они украинским сводкам о победах. Так что к интерпретации данных у нас тоже много вопросов.

Фото: Gao Wencheng/XinHua / www.globallookpress.com

— Каков ваш прогноз? — Война будет длиться не дни, а как минимум недели. Иран будет сопротивляться, а Трамп начнет терять поддержку — это факт. Потому что ему придется менять формат участия, направлять людей, нести потери. Если они попытаются провести тотальную зачистку, на которую провоцируют, чтобы все набросились на Иран, — это обрушит регион полностью. Вспыхнут масштабные конфликты по всей территории, множество локальных войн. Стабилизировать Ближний Восток будет невозможно даже в среднесрочной перспективе. Поэтому главная задача всех соседних государств — остановить Трампа. Остановить эту войну.