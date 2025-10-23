Индия откажется от нефти России до конца года: хайп Трампа или реальный сценарий?

Индия может почти полностью отказаться от российской нефти после того, как «Роснефть» и «Лукойл» попали под санкции США. Пока Нью-Дели около 40% сырья закупает у Москвы. Но уже к концу 2025 года, по версии Дональда Трампа, закупки практически остановятся.

Зачем США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» Блокирующие санкции против «Роснефти» и «Лукойла» ввели 22 октября: вместе с компаниями управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило в SDN-лист и ряд их структур. В Вашингтоне полагают, что эти меры оправданы из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу», направленному на прекращение военных действий на Украине. После этого акции «Лукойла» и «Роснефти» потеряли около 4%, а утром 23 октября бумаги обеих компаний на Московской бирже продолжили дешеветь на 2,7–2,9%.

«Китай — это немного другое» В день введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» Трамп поднял тему Индии и российского сырья на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Республиканец высказал уверенность, что скоро индийские власти откажутся от этих закупок. «Это процесс. Невозможно просто его остановить. Но к концу года они почти полностью прекратят», — заявил президент США. Также республиканец опроверг информацию о том, что Штаты собираются давить на председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы от российской нефти отказался и Пекин. «Китай — это немного другое», — пояснил Трамп.

При этом политик отметил, что между Россией и Китаем «по природе» не может быть дружественного настроя, а сближению стран помогли его предшественники — Барак Обама и Джо Байден. Тут же он на всякий случай заверил, что не против того, чтобы Москва и Пекин двигались навстречу друг другу.

В августе США ввели огромные пошлины на импорт индийских товаров и услуг (в конце месяца их довели до 50%) за приобретение Индией российской нефти. В дальнейшем Трамп угрожал, что сохранит эти высокие ставки для Нью-Дели, если страна не откажется покупать энергоносители у РФ.

На фоне этих угроз заместитель главы МИД России Андрей Руденко говорил ТАСС, что поставки нефти в Индию по-прежнему осуществляются. «Все продолжается», — подчеркнул он.

Как Индия может свести санкции на нет Теперь — после введения новых американских санкций — индийские государственные нефтеперерабатывающие компании бросились пересматривать свои контракты с Россией. Проверки ведут, чтобы убедиться в отсутствии прямых закупок у производителей, попавших под ограничения.

По информации Reuters, проверки ведут Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals. Также источник агентства обратил внимание, что, как правило, индийские госкомпании покупают нефть напрямую у попавших под санкции российских компаний редко и, как правило, закупки идут через посредников.

Опрошенные журналистами представители индийских НПЗ признались, что новые санкции действительно ставят продолжение поставок российской нефти под вопрос. Вполне вероятно, что они станут невозможны. В то же время эксперты, опрошенные Bloomberg, убеждены, что у Нью-Дели есть возможности ослабить санкции по российской нефти, хотя они и стали «одними из наиболее значимых мер». «Думаю, что эффективность будет сведена на нет массовым использованием незаконных финансовых сетей», — заявила аналитик Центра новой американской безопасности Рэйчел Зимба.

Последствия полного отказа Индии от нефти России С тезисом о возможности полной остановки закупок Индией не согласились и российские специалисты. По словам независимого эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, такая ситуация крайне маловероятна.

Дело в том, что Москва продает топливо с дисконтом и Нью-Дели нигде больше не сможет купить такой объем за столь выгодную цену. И даже если власти этой страны когда-то решат отказаться от российской нефти, скорее всего, будут закупать все равно ее же, но через третьи страны, пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Усомнился в негативном сценарии с полным отказом от закупок и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Для «Роснефти» и «Лукойла», по его словам, попадание под санкции будет означать рост издержек, поиск большего количества посредников, чтобы продавать свое сырье и контрактовать танкеры. Так что прибыльность может сократиться, но временно — на период перестройки работы, убежден он. Что же до мотивов США, которые так усиленно давят на Индию, совершенно очевидно, что дело тут не в украинском конфликте, которым оправдали введение ограничений, а в желании заставить Нью-Дели подписать невыгодное для себя торговое соглашение со Штатами.

«Поэтому американцы заставляют Индию отказаться от российской нефти. Если мы не сможем продавать в Индию свою нефть, нужно будет искать альтернативные рынки сбыта на этот период. Это прежде всего Китай. На этот период придется сократить добычу, а в Индию мы поставляем очень большие объемы», — объяснил собеседник 360.ru.

И если мы сократим хотя бы на месяц добычу на этот объем, последует сокращение нашего экспорта, сокращение добычи, снижение выплаты налогов на добычу ПИ и, соответственно, снижение доходов бюджета. Но на глобальном рынке это вызовет дефицит и рост стоимости более 100 долларов за баррель, а это ударит и по США, и по Индии. Игорь Юшков

А Россия, напротив, при таком раскладе за счет оставшихся объемов заработает примерно те же самые деньги. Поэтому тут большой вопрос, кто больше потеряет, развел руками специалист. Вопрос теперь для Индии стоит ребром. «Сейчас они покупают нашу нефть со скидкой, и это наиболее выгодное предложение для них. А если они от нее откажутся, получат любую остальную нефть очень дорого. Поэтому непонятно, зачем им это делать», — добавил Юшков. По словам старшего инвестиционного аналитика «Альфа-инвестиций» Игоря Галактионова, в конечном счете эффект санкций США сводится к тому, что расширится дисконт в цене российской нефти и сократятся доходы нефтяных компаний и бюджета РФ. «При этом перспектива следующих санкций сильно зависит от дальнейших переговоров по вопросу украинского урегулирования, так что делать какие-то прогнозы сейчас, возможно, преждевременно. Тем более что адаптивные возможности российских и азиатских нефтяных компаний очень высоки», — указал он.