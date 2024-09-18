Импичмент Макрону и новый премьер. Игры левых или политический кризис во Франции?

Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции одобрило процедуру запуска импичмента президенту Эммануэлю Макрону. Инициативу выдвинула партия «Непокоренная Франция» во главе с Жан-Люком Меланшоном. Что стало причиной этого и дойдет ли дело до импичмента — в материале 360.ru.

Этапы импичмента президенту Франции Резолюцию об отстранении Макрона от власти поддержал 81 депутат от блока «Новый народный фронт», в том числе 72 члена партии «Непокоренная Франция». Как пояснил 360.ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, процедура импичмента проходит в несколько этапов, и формальное одобрение нижней палаты — лишь первый шаг.

Этот документ должен быть направлен на рассмотрение юридического комитета, который должен узаконить его и сказать, что он действительно может быть рассмотрен. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

После этого документ направляют в Национальное собрание, где за него должны проголосовать две трети, то есть 385 депутатов. Аналогичная процедура должна пройти в сенате, где резолюцию должны согласовать 232 члена. Далее — обе палаты собираются на совместное заседание. Для принятия импичмента необходимо, чтобы за него проголосовали 617 из 925 парламентариев. В случае, если резолюция пройдет все этапы, то президента незамедлительно отстранят от власти, пояснил эксперт.

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Что помешает импичменту Макрона Однако трудности у левых могут возникнуть уже на втором шаге, считает Оленченко. В юридическом комитете у них всего 24 места из 75-ти. «В сенате левых вообще нет. Из этого можно сделать вывод о перспективах этого обращения», — добавил эксперт. Оленченко также отметил, что «Непокоренная Франция» не продемонстрировала «организующей роли», партии в парламенте предоставлены сами себе и предварительных соглашений у них нет.

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«Причин достаточно» Причиной для инициации импичмента послужил отказ Макрона назначить премьер-министра от победившей на выборах коалиции. Действия президента левые оценили как «силовой переворот», о чем писали французские СМИ. «Причин [для импичментан] имеется более чем достаточно, поскольку деятельность Макрона во Франции и для Франции носит большей частью деструктивный характер. К примеру, можно вспомнить зеленые жилеты, сельское хозяйство. За какую болевую точку ни взяться, к ней имеет причастность нынешний президент», — пояснил Оленченко.

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Назначение премьер-министром «не того» кандидата — это всего лишь повод, считает эксперт. У левых с Макроном имелась договоренность, что «Новый народный фронт» блокирует приход к власти политической силы во главе с Марин Ле Пен, а президент в ответ назначает премьера из их блока. Макрон нарушил договор и пошел против народной воли, назначив своего кандидата, Мишеля Барнье. «Новый народный фронт» выдвигал кандидатуру социалистки Люси Кастетс. «Макрон не хочет подчиниться сделанному избирателями выбору и поручить формирование правительства левым, поэтому мы должны отстранить его», — написала в соцсети Х глава парламентской фракции «Непокоренной Франции» Матильда Пано. Опрос Ipsos показал, что 64% французов обвиняют Макрона в игнорировании выборов. Только треть респондентов одобрили выбор Барнье на пост премьер-министра.

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Французский старожил Мишель Барнье «Он опытный чиновник, долгое время работал в Евросоюзе, и в политической жизни старожил такой французский», — отозвался о Барнье Оленченко. Барнье — из партии республиканцев, которая у французов ассоциируется с бывшим президентом страны Николя Саркози. Барнье сменил самого молодого премьера Габриэля Атталя и в 73 года стал самым пожилым главой правительства Франции.

Что известно о новом премьер-министре Франции Барнье родился 9 января 1951 года в Ла Тронше, в 1972 году окончил парижское отделение Европейской школы бизнеса. В политику он пришел в 14 лет, а в 21 год уже работал в аппарате министра окружающей среды, потом — в аппарате государственного секретаря по делам молодежи и спорта, в 25 стал сотрудником аппарата госсекретаря премьер-министра. В 1978 году Барнье избрали депутатом Национального собрания, на тот момент он был самым молодым парламентарием. С 1993 по 1995 годы он занимал должность министра окружающей среды, потом — пост министра по европейским делам Франции. Два года, с 1997 по 1999, Барнье был членом Сената от департамента Савойя. До 2004 года политик был европейским комиссаром, потом перешел на должность главы МИД Франции. С 2006 года Мишель Барнье является политическим советником партии «Республиканцы».

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С 2009 по 2010 годы был членом Европарламента, потом четыре года был еврокомиссаром по внутреннему рынку и услугам. В 2014 Барнье намеревался стать кандидатом на пост председателя Еврокомиссии, но проиграл, после чего стал советником по безопасности у своего оппонента Жан-Клода Юнкера. В 2016 году Барнье участвовал в Brexit в качестве переговорщика, а также готовил торговое соглашение между Великобританией и Евросоюзом. ЕС Барнье покинул в 2021 году и занялся продвижением своей книги, посвященной периоду его работы во время Brexit. В августе 2021 года Барнье хотел участвовать в гонке за пост президента, однако в декабре свернул кампанию. В начале сентября 2024 года Макрон назначил его премьер-министром Франции. Мишель Барнье написал несколько книг, женат, имеет троих детей.

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Закулисный арбитр Франции Ультраправая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен вряд ли поддержит импичмент президенту Макрону, заявил в беседе с News.ru политолог Алексей Макаркин. Он заявил, что импичмент — это игра Меланшона, которому нужно показать избирателям свою непримиримость с Макроном. «Во Франции не хотят дополнительных потрясений, когда страна останется без президента, но при этом с подвешенным парламентом. Тогда это будет полный хаос», — отметил Макаркин. Историк, политолог, дипломат, специалист по новейшей истории и политике Франции, кавалер ордена Почетного легиона Юрий Рубинский в беседе с 360.ru рассказал о перспективах Макрона «усидеть» на своем посту.

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«„Национальное объединение“ Ле Пен демонстрирует тот факт, что они вроде бы могут поддержать это (импичмент — прим. ред.), а могут и не поддержать. То есть они доказывают, что без них он (Макрон — прим. ред.) ничего не может сделать и вообще не может усидеть», — заявил историк. Во Франции «Национальное объединение» рассматривают как закулисного арбитра. Научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров заявил «Абзацу», что партия Ле Пен воздержится от голосования, потому что для импичмента Макрону нет формальных, юридических оснований. «Никто не хочет вновь сейчас парламентского кризиса», — подчеркнул Федоров. Инициация импичмента грозит Макрону только репутационными издержками, так как он формально не нарушал никаких юридических норм или статей конституции.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

Рубинский также отметил, что во Франции продолжается формирование кабинета министров и отдельный вопрос, какая судьба ждет это правительство. В подборе министров активно участвует президент. «Насколько ему дастся найти такой состав правительства, которому не откажут сразу же в доверии — это первый вопрос. И второй не менее важный — сможет ли это правительство <…> прежде всего принять бюджет», — отметил собеседник 360.ru. Барнье пообещал сформировать обновленную администрацию уже на этой неделе, «выслушав всех». Это весьма амбициозная задача, учитывая угрозы крайне правых и крайне левых, которые готовы объявить вотум недоверия любой команде министров, которая их не устроит. Французский политолог Кристиан Ле Барт заявил газете La Dépêche, что Барнье «застрял» и вряд ли сможет найти такой компромисс, который устроит и правых, и левых.

Фото: Global Look Press

«Мишель Барнье — это лучший из худших, но с его назначением на пост премьера политический кризис во Франции не исчезнет», — заявил в беседе с РБК научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев. Он отметил, что в силу раздробленности парламента нынешнее правительство просуществует недолго, предположительно, до следующего лета.

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Барнье — ставленник Ле Пен? Несмотря на внешние колебания «Национального собрания» в вопросе импичмента, левые считают, что Мишель Барнье — ставленник Марин Ле Пен. В ходе своей предвыборной кампании в 2021 году Барнье крайне резко высказывался по вопросам нелегальной миграции и вопросам безопасности. Такая риторика свойственна крайне правой партии Ле Пен, поэтому левые предположили, что именно она «одобрила» кандидатуру Барнье. К тому же, политик приезжала в Елисейский дворец на прошлой неделе. «Мы знаем, кто в конечном итоге принимает решение. Ее зовут Марин Ле Пен. Она та, кому Макрон решил подчиниться», — заявила лидер «зеленых» Марин Тондье изданию France 24.