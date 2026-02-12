Империя «с человеческим лицом». Как европейские глобалисты бредят о новом величии
Признаюсь, когда в начале этой недели прочитал очередной твит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинившего европейские власти в стремлении превратить ЕС в единое государство с полным уничтожением любых признаков национального суверенитета, я посчитал его чересчур эмоциональным.
«Отказываясь от Европы, состоящей из суверенных государств, брюссельцы планируют построить централизованную империю. К сожалению, централизованная система означает меньшую поддержку наших фермеров, меньшее количество малых предприятий, отсутствие снижения цен на коммунальные услуги и передачу большей власти иностранным транснациональным корпорациям. Мы отвергаем их Соединенные Штаты Европы и будем продолжать ставить венгров на первое место!» — заявил Орбан.
«Да ладно, не может быть. Это уже перебор» — подумал я, полагая, что так далеко планы европейских глобалистов все-таки не заходят.
Однако, когда накануне на глаза попался фрагмент из интервью премьера Бельгии Барта де Вевера — человека, в конце прошлого года отстоявшего бельгийский суверенитет от настойчивых попыток Еврокомиссии силой заставить фонд Euroclear передать в ее распоряжение замороженные российские ЗВР, — понял, что Орбан не только не преувеличивал, но даже преуменьшал масштаб проблемы.
Какие там Соединенные Штаты (хотя бы с какой-то видимостью демократии), Европейская империя, буквально четвертый рейх — вот о чем мечтают Урсула фон дер Ляйен и ко.
«Когда больше не будет никакой привязанности между Соединенными Штатами и Европой, мы должны готовиться к автономии. Предстоит много работы, чтобы достичь европейской интеграции и развить потенциал, чтобы стать, скажем так, имперской державой. Но я надеюсь не на такую империю, как Китай или США, а скорее на империю доброй воли. Но тот факт, что европейцы были наивны и мечтали жить в мире, которого больше не существует и, возможно, никогда не существовало, — суровая правда», — убежден де Вевер.
«Империя доброй воли». Скажите еще «с человеческим лицом». Как же все это похоже на живую иллюстрацию знаменитой фразы архивариуса из фильма «Убить дракона» о том, что лучшая защита от чужого дракона (США) — иметь собственного (Еврорейх).
Я даже не говорю о том, насколько все это нереалистично, учитывая, что за последние 80 лет Европа сдала все свои позиции в сфере обороны, энергетики и внешней торговли Соединенным Штатам. На восстановление утраченного понадобятся десятилетия.
Нет, весь ужас в том, что они даже не понимают пагубности, абсурдности и преступности, с точки зрения печального исторического опыта, имперской идеи объединения Европы. Может быть, им напомнить, чем заканчивались все предыдущие попытки реализовать подобный проект? Римская империя, Наполеон, Гитлер.
Или они полагают, что их соседи — США, Россия, Китай, наученные горьким опытом, — будут спокойно взирать на то, как в Европе появляется новый фюрер? Разумеется, нет.
Все же в одном де Вевер прав: Европе пора переосмыслить себя и вернуть ранее утраченный суверенитет. Но не для того, чтобы в очередной раз превратиться в опасного монстра, а чтобы прежде всего изменить свой подход к выстраиванию отношений с этим миром, отказавшись от химеры империализма и теории расового превосходства.
Европейцам нужна работа над ошибками. И начинать ее необходимо с самих себя.