Империя «с человеческим лицом». Как европейские глобалисты бредят о новом величии

Признаюсь, когда в начале этой недели прочитал очередной твит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинившего европейские власти в стремлении превратить ЕС в единое государство с полным уничтожением любых признаков национального суверенитета, я посчитал его чересчур эмоциональным.

«Отказываясь от Европы, состоящей из суверенных государств, брюссельцы планируют построить централизованную империю. К сожалению, централизованная система означает меньшую поддержку наших фермеров, меньшее количество малых предприятий, отсутствие снижения цен на коммунальные услуги и передачу большей власти иностранным транснациональным корпорациям. Мы отвергаем их Соединенные Штаты Европы и будем продолжать ставить венгров на первое место!» — заявил Орбан.

«Да ладно, не может быть. Это уже перебор» — подумал я, полагая, что так далеко планы европейских глобалистов все-таки не заходят.

Однако, когда накануне на глаза попался фрагмент из интервью премьера Бельгии Барта де Вевера — человека, в конце прошлого года отстоявшего бельгийский суверенитет от настойчивых попыток Еврокомиссии силой заставить фонд Euroclear передать в ее распоряжение замороженные российские ЗВР, — понял, что Орбан не только не преувеличивал, но даже преуменьшал масштаб проблемы.

Какие там Соединенные Штаты (хотя бы с какой-то видимостью демократии), Европейская империя, буквально четвертый рейх — вот о чем мечтают Урсула фон дер Ляйен и ко.

«Когда больше не будет никакой привязанности между Соединенными Штатами и Европой, мы должны готовиться к автономии. Предстоит много работы, чтобы достичь европейской интеграции и развить потенциал, чтобы стать, скажем так, имперской державой. Но я надеюсь не на такую империю, как Китай или США, а скорее на империю доброй воли. Но тот факт, что европейцы были наивны и мечтали жить в мире, которого больше не существует и, возможно, никогда не существовало, — суровая правда», — убежден де Вевер.