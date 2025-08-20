Идеальное гибридное оружие. Запад обвинил Россию в «играх с погодой»
Войны ведутся не только на фронтах — арсенал современной агрессии очень велик. Идеальным гибридным оружием может стать влияние на погоду. В роли главного диверсанта, «играющего с климатом», на Западе выставили Россию. Видимо, в очередной раз все решили списать на «происки врагов».
Кто и как может повлиять на погоду
В Чехии забили тревогу: новым фронтом гибридной войны может стать не киберпространство или информационная сфера, а небо над головой. Этим вопросом уже задаются аналитики в области безопасности, сообщило издание Seznam zprávy.
Речь идет о технологиях, предназначенных для масштабного и целенаправленного вмешательства в климат. Влияние на погоду уже можно наблюдать в локальных объемах. Например, в ОАЭ самолеты распыляют частицы соли и вызывают искусственный дождь над засушливыми районами.
Похожие технологии применяют в разных уголках мира для предотвращения града или разгона туманов. Однако настоящий геополитический риск скрывается в методах, способных влиять на всю планету.
Первый способ заключается в удалении оксида углерода из атмосферы, но это сейчас слишком дорого. Второй метод больше подходит для «климатической войны»: часть солнечной энергии нужно отразить обратно в космос прежде, чем прогреется Земля.
Идеальное гибридное оружие
Вмешательство в климат очень пригодится, если понадобится дестабилизировать какой-либо регион, заявили авторы материала. Эксперты считают, что доказать вмешательство в погоду не помогут никакие модели и измерения.
«Именно эта невозможность что-то убедительно доказать дает массу возможностей убедительно опровергнуть все обвинения, а это базовый принцип российских гибридных операций», — заявили чешские журналисты.
По их словам, США готовятся к созданию системы, которая выявит возможные попытки искусственно охладить планету. Схема не сможет точно установить последствия, но покажет, кто, когда и в каком количестве распыляет вещества, способные повлиять на климат. Эта система похожа на фиксацию ядерных испытаний.
В Чехии призвали не игнорировать риск вмешательства в погоду с помощью климатической инженерии, хотя угроза пока носит гипотетический характер. Журналисты уверены, что она обязательно воплотится в жизнь.