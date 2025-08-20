Войны ведутся не только на фронтах — арсенал современной агрессии очень велик. Идеальным гибридным оружием может стать влияние на погоду. В роли главного диверсанта, «играющего с климатом», на Западе выставили Россию. Видимо, в очередной раз все решили списать на «происки врагов».

Кто и как может повлиять на погоду

В Чехии забили тревогу: новым фронтом гибридной войны может стать не киберпространство или информационная сфера, а небо над головой. Этим вопросом уже задаются аналитики в области безопасности, сообщило издание Seznam zprávy.

Речь идет о технологиях, предназначенных для масштабного и целенаправленного вмешательства в климат. Влияние на погоду уже можно наблюдать в локальных объемах. Например, в ОАЭ самолеты распыляют частицы соли и вызывают искусственный дождь над засушливыми районами.

Похожие технологии применяют в разных уголках мира для предотвращения града или разгона туманов. Однако настоящий геополитический риск скрывается в методах, способных влиять на всю планету.

Первый способ заключается в удалении оксида углерода из атмосферы, но это сейчас слишком дорого. Второй метод больше подходит для «климатической войны»: часть солнечной энергии нужно отразить обратно в космос прежде, чем прогреется Земля.