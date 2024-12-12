Сегодня 13:28 «Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера проявили чудеса инфантилизма Публицист Белов: требовать от РФ возобновить выплаты в Абхазии — инфантилизм 0 0 0 Фото: Участники акции протеста оппозиции у здания администрации президента Абхазии в Сухуме. 15 ноября парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с Россией по инвестиционной политике / РИА «Новости» Эксклюзив

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Михаил Мишустин

Абхазия вчера осталась без света. Согласно графику подачи электроэнергии, опубликованному компанией «Черноморэнерго», жители этой маленькой, но очень гордой республики в дневное время получали электричество лишь на два часа 48 минут. Причина: остановка работы Ингурской ГЭС в связи с понижением уровня воды в водохранилище.

Впрочем, остается еще один источник энергии, практически бесконечный, — электричество в республику может поступать за счет перетока из России. Но для его оплаты, как заявил глава управления энергосбыта «Черноморэнерго» Саид Блабба, требуется восемь-десять миллионов рублей в сутки. И это только в ночное время. Днем гораздо дороже — примерно 30 миллионов рублей. У Абхазии таких денег нет. До недавнего времени они и не требовались, поскольку Россия поставляла электричество по искусственно заниженным тарифам, крайне далеким от коммерческих или даже просто рыночно оправданных. Ну чего не сделаешь ради помощи братскому народу?! Вот только братья-абхазы некоторое время тому назад отказались ратифицировать инвестиционные соглашения с Москвой, гарантировавшие российским инвесторам в республике права собственности. И даже устроили форменную бузу, скинув своего президента и потребовав перевыборов, назначенных в итоге на 15 февраля.

Фото: Ремонт поврежденного забора у здания парламента Абхазии в Сухуме / РИА «Новости»

В ответ Россия сказала «Ок, как хотите» и перестала покрывать дефицит абхазского бюджета за счет субсидий из бюджета российского. Тут вдруг выяснилось, что дефицит этот составляет немыслимые 42%. По признанию самих абхазских властей, за 15 лет независимости Москва перевела Сухуму 110 миллиардов рублей безвозмездной (!!!) финансовой помощи. Пенсии, соцвыплаты, зарплаты бюджетникам — все это фактически выплачивалось за счет России, не говоря уже об инвестициях в различные социальные программы и инфраструктуру. Но теперь все. Раз сами абхазы решили перейти с доверительных отношений на коммерческие, какой нам резон сохранять режим наибольшего благоприятствования по отношению к этой республике?

Фото: Заседание сессии Народного собрания — парламента Республики Абхазии / РИА «Новости»

Не тут-то было. Почувствовав, как им внезапно стало неуютно в темноте, граждане Абхазии и местные политики обратились к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой вернуть все «как раньше». СМИ написали, что этот призыв даже стал неким паролем в Абхазии, его говорят друг другу при встрече, пишут в социальных сетях, выдвигают в качестве политического требования. Причем формула «хотим как раньше» по-абхазски выглядит уж больно чудно. Примерно так: «Мы требуем, чтобы нас кормили как раньше, три раза в день, и желательно посытнее, и не лезли к нам со своими инвестиционными соглашениями». Сказочный инфантилизм!

Фото: РИА «Новости»

Поверьте, в этой формулировке нет ни тени сарказма. Знаете, куда уходила львиная доля потребляемой Абхазией российской электроэнергии? На многочисленные майнинговые фермы, которые предприимчивые абхазы понастроили у себя в горах. Они таким образом решили найти 401-й способ легального обогащения за чужой счет, неизвестный ранее Остапу Бендеру. Русский народ, конечно, добрый и терпеливый. Это хорошо известно, и многие, увы, этим пользуются. Но продолжать каким-то мандариновым разводилам бесконечно наживаться на нашей доброте мы не позволим. Не те нынче времена, чтобы терпеть у себя на шее таких вот сомнительных «братьев».