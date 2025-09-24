Хороший, плохой, злой. Что за игру затеял Трамп по Украине?

В США допустили передачу Украине наступательного вооружения — якобы для защиты от нападений. По мнению Белого дома, новые поставки не только нужны ВСУ, но и выгодны американским налогоплательщикам. Что за игру ведет Дональд Трамп, выяснил 360.ru.

О вероятности поставок для нужд украинской армии заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине. «У [Трампа] также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие», — сказал он. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News обратила внимание на то, что налогоплательщики США только выиграют от передачи вооружений: теперь за это платят страны НАТО. «То, как эта сделка по вооружениям была заключена при президенте Трампе, ставит Америку на первое место, потому что мы продаем это оружие Украине, то есть НАТО, а альянс поставляет это оружие Украине, так что американские налогоплательщики получают от этого выгоду», — подчеркнула она, указав на отличие позиции нынешней администрации и политики Джо Байдена.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Какое оружие может получить Украина после заявлений Трампа? Военный эксперт и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин в беседе с 360.ru отметил, что недооценивать угрозы, с которыми столкнется Россия при реализации плана Трампа, не стоит. «Только стоит вопрос, кто будет платить за банкет. Европа как-то не очень торопится. Она поддерживает Украину преимущественно на словах. Не уверен, что у них получится покупать на миллиарды оружие и новые дальнобойные ракеты», — сказал он. Никулин напомнил, что для начала необходимое вооружение нужно произвести, а делать это будут по предоплате. Поэтому, скорее всего, процесс затянется.

И вполне может затянуться до капитуляции Киева и принятия российских условий. <…> Так просто не вытащишь миллиарды евро. Думаю, в лучшем случае они заложат их на следующий год. Значит, если эти ракеты даже произведут, то поставят только в следующем году. Такие вопросы решаются небыстро. Игорь Никулин военный эксперт

Военный эксперт, историк Антон Лиманов отметил, что с 2022 года Соединенные Штаты значительно нарастили военную помощь Украине, потратив на эти цели более 56 миллиардов долларов. ВСУ поставляют внедорожники Humvee, танки М1 Abrams, БТР, БМП Bradley, противотанковые комплексы Javelin и TOW, РСЗО HIMARS, зенитные установки Stinger, гаубицы М109, М777 и многое другое.

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но шансов на то, чтобы получить какое-либо новейшее оружие, у Украины нет никаких. Игорь Никулин объяснил это принципиальностью западного подхода.

В течение нескольких столетий они его придерживались. Туземные армии всегда получали устаревшее и ненужное оружие. Даже Байден на такие вещи не пошел. Считаю, что нет никаких шансов и на то, что на это пойдет Трамп. Игорь Никулин

На Западе также понимают риск того, что российские военные могут заполучить образы новейшего вооружения. В таком случае все тайные разработки превратятся в секрет Полишинеля. «Во-вторых, так было всегда. И если 30 лет было именно так, то нет никаких оснований думать, что будет как-то по-другому из-за Зеленского и Украины. И Зеленский, и Украина не входят в число приоритетных задач администрации Трампа», — подчеркнул бывший член комиссии по разоружению ООН.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Говоря о том, что именно могут направить ВСУ, собеседник 360.ru допустил передачу Украине ракет Tomahawk.

«Ракеты передавали, но оперативно-тактические — ATACMS и другие. Во-первых, они, скорее всего, не новые, а с истекшим сроком годности; а во-вторых, бьют на достаточно близком расстоянии. Если бы „Томагавки“ отдали, пусть даже 20-, 30-летней давности, это уже была бы серьезная вещь. Но, думаю, что и на это Трамп не пойдет. Даже если Европа заплатит, то, скорее всего, отдадут старые», — предположил Никулин.

Фото: U.S. Department of Defense/Digital / www.globallookpress.com

Трамп задвинул Украину на второй план? Позицию США по помощи Украине Антон Лиманов сравнил с тактикой «плохой — хороший следователь», придерживаться которой вечно выйдет вряд ли.

Американцы потрясающе идут в политику. Кнуты-пряники, кнуты-пряники. То бряцают оружием, то говорят о мире, то опять бряцают оружием, то давят. <…> В конце концов должны начаться конструктивные переговоры. Антон Лиманов военный эксперт

Никулин связал заявления Трампа с попыткой добиться от России смягчения требований по урегулированию украинского конфликта. И, конечно, с желанием переложить траты на плечи Европы. К тому же, глава Белого дома неоднократно предупреждал о сокращении поддержки и участия США в делах ЕС. У страны сменились приоритеты: Китай, Тайвань, Израиль оказались на первом месте, а Украина стала второстепенным вопросом, который мешает администрации Трампа наладить отношения с Россией. «Есть большие проекты в освоении шельфа, Северного морского пути, многие другие вопросы сотрудничества. Но всему этому мешает Украина, которая становится чемоданом без ручки. Нести ее тяжело, а выбросить жалко», — заключил собеседник 360.ru.