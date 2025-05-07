Ходи и оглядывайся. Позор с голосованием в бундестаге как послание новому канцлеру ФРГ

Немецкие депутаты со второй попытки избрали нового бундесканцлера, коим ожидаемо стал Фридрих Мерц. Но то, каким образом проходило историческое голосование, не оставляет сомнений в глубочайшем политическом кризисе в ФРГ.

Напомню, накануне вчерашнего дня парламентские фракции блока ХДС/ХСС и СДПГ, согласившиеся создать правящую коалицию, придали своим договоренностям форму подписанного документа. Для начала полноценного функционирования нового правительства оставалась формальность, сущий пустяк — проголосовать за кандидатуру канцлера, которым по традиции становится лидер победившей на выборах партии. В этом случае — ХДС.

Новая коалиция в сумме имеет 328 голосов в бундестаге. Для избрания канцлера достаточно и 316 (при общей численности депутатов в 630 человек), то есть 315 + один голос. Это называется абсолютным большинством. И до сих пор ни разу в истории ФРГ не было случая, когда с исполнением этой формальности возникали бы какие-то заминки.

Но вчера произошло, казалось бы, немыслимое. При первой попытке проголосовать за высказались лишь 310 депутатов из 316 необходимых и 328 возможных. То есть не шесть, а сразу 18 участников коалиции отказались поддержать кандидатуру Мерца.