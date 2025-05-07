Ходи и оглядывайся. Позор с голосованием в бундестаге как послание новому канцлеру ФРГ
Немецкие депутаты со второй попытки избрали нового бундесканцлера, коим ожидаемо стал Фридрих Мерц. Но то, каким образом проходило историческое голосование, не оставляет сомнений в глубочайшем политическом кризисе в ФРГ.
Напомню, накануне вчерашнего дня парламентские фракции блока ХДС/ХСС и СДПГ, согласившиеся создать правящую коалицию, придали своим договоренностям форму подписанного документа. Для начала полноценного функционирования нового правительства оставалась формальность, сущий пустяк — проголосовать за кандидатуру канцлера, которым по традиции становится лидер победившей на выборах партии. В этом случае — ХДС.
Новая коалиция в сумме имеет 328 голосов в бундестаге. Для избрания канцлера достаточно и 316 (при общей численности депутатов в 630 человек), то есть 315 + один голос. Это называется абсолютным большинством. И до сих пор ни разу в истории ФРГ не было случая, когда с исполнением этой формальности возникали бы какие-то заминки.
Но вчера произошло, казалось бы, немыслимое. При первой попытке проголосовать за высказались лишь 310 депутатов из 316 необходимых и 328 возможных. То есть не шесть, а сразу 18 участников коалиции отказались поддержать кандидатуру Мерца.
Поначалу я подумал, что сам Мерц все это подстроил. Мол, понимая, в какую авантюру он ввязывается как с точки зрения экономических проблем ФРГ, так и общего курса европейских национал-глобалистов на войну с Россией, решил по-тихому соскочить в последний момент.
Подговорил пару-тройку депутатов (голосование-то тайное) — и вуаля. А надо знать, насколько сильна в Германии партийная дисциплина, в рамках которой любое фрондерство одиночек просто невозможно.
Но когда я увидел лицо нового немецкого канцлера, то понял: итоги первого голосования стали для него сильнейшим ударом. И вот тут, как мне кажется, кроется ответ на вопрос «Что же это такое было?»
Я по-прежнему считаю провал первой попытки намеренным заговором. «Заговорщики», кем бы они ни были, не планировали вообще не допустить избрания Мерца на высокий пост. Со второй попытки, как уже было сказано, его все же избрали, и он уже успел принести присягу.
Совершенно определенно, что новому канцлеру хотели отправить послание в духе известного «ходи и оглядывайся». Но не как угрозу физической расправы, а как клеймо канцлера-неудачника, коим Мерц де-факто становится еще до начала своего правления.
Его стремились выбить из равновесия, заставить нервничать и постоянно чувствовать неуверенность в собственных решениях. Зная о том, какая это слабая в человеческом плане фигура, я ни минуты не сомневаюсь: заговор с голосованием достиг своей цели.
Недаром кое-кто в Германии уже прозвал его «канцлером Пиноккио».