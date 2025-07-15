Сегодня 04:17 Хитрый ход России. Как союз с Северной Кореей напугал Запад 0 0 0 Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

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Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в минувшие выходные. Министр выступил за укрепление альянса, а северокорейский лидер пообещал безусловную поддержку в конфликте с Украиной. О том, как союз между Россией и КНДР меняет геополитическую ситуацию — в материале 360.ru.

Союз России и Северной Кореи Соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР с его военной составляющей уже начало менять глобальный расклад, причем не только в Азии, но и в Европе. Также оно влияет на противостояние США и Китая. При этом особенно сильно эти последствия ощутили в Сеуле, сообщило издание Neue Zürcher Zeitung.

Фото: РИА «Новости»

На Западе визит Лаврова в Пхеньян не посчитали обычным дипломатическим жестом. Тем более после его обращения к США, Южной Корее и Японии, создавших трехсторонний альянс против КНДР.

Мы предупреждаем о недопустимости использования этих отношений для создания альянсов против кого-либо, включая Северную Корею и, конечно же, Россию. Сергей Лавров Глава МИД России

Северная Корея, изолированная из-за санкций, обрела в лице России «мощного союзника» после начала спецоперации на Украине. Более 10 тысяч северокорейских военных участвовали в боях в Курской области. В ответ Россия передала Северной Корее военные технологии для модернизации армии. Помимо этого Пхеньян может получить от Москвы критически важные технологии для своей ракетной и ядерной программ. Страх НАТО перед альянсом РФ, КНДР и КНР Поддержка КНДР, как отметил автор статьи, укрепляет военную экономику России, поэтому НАТО активизировал сотрудничество с Японией и Южной Кореей.

На Западе КНДР назвали вероятным игроком в возможном конфликте вокруг Тайваня и потенциальной угрозой для союзников США в регионе. Особое беспокойство вызывает усиление координации между Москвой, Пекином и Пхеньяном. Ранее генсек НАТО Марк Рютте даже озвучил сценарий нападения Китая на Тайвань с помощью России.

Фото: РИА «Новости»

«В случае китайского вторжения на Тайвань Пекин может попросить Россию открыть второй фронт, чтобы отвлечь американские силы», — заявили в материале. Эксперты из Корейского института оборонного анализа опасаются, что при возникновении кризиса на Корейском полуострове Россия может вмешаться в ситуацию на стороне КНДР. Стратегия США в Азии Внешняя и оборонная политика США в Индо-Тихоокеанском регионе исторически строилась на представлении об американском превосходстве. Оно поддерживалось ключевыми союзниками — Японией, Австралией и Южной Кореей. Но сейчас превосходство США оспаривается подъемом Китая и его активностью в Южно-Китайском море.

Пентагон уже обратился к Японии и Австралии с призывом конкретизировать их вклад в защиту Тайваня. От Южной Кореи потребовали увеличить выплаты за размещение почти 30 тысяч американских солдат и удвоить оборонный бюджет до 5% ВВП на фоне решения стран НАТО повысить целевой показатель военных расходов. Еще американцы хотят использовать базы в Южной Корее для поддержки Тайваня.

Фото: IMAGO/Matrix Images/Lee Sang-hoo / www.globallookpress.com

Существуют и более жесткие подходы. Аналитический центр Defense Priorities, близкий к президенту Дональду Трампу, предложил перестроить военное присутствие США в регионе, чтобы сосредоточиться на сдерживании Китая и защите американских интересов. Речь идет о сокращении воинского контингента в Южной Корее до 10 тысяч человек и передаче оборонных задач Японии и Филиппинам. Американцы более не хотят нести на себе основную нагрузку по ситуации в регионе.