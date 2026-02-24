Сегодня 19:45 «Халиско» без главаря, Мексика без ЧМ. Ликвидация Эль Менчо— триумф или шаг к войне? Профессор Мартынов: ликвидация главарей наркокартелей не решает проблему в корне 0 0 0 Фото: Diana Marquez / www.globallookpress.com Мир

Мексика полыхает — вот уже несколько дней она охвачена массовыми беспорядками после ликвидации лидера одного из крупнейших наркокартелей, известного как Эль Менчо. Эпицентром масштабного кризиса стал штат Халиско, где все еще находится база картеля. И все это на фоне приближающегося ЧМ по футболу, матчи которого должны принимать сразу несколько мексиканских городов. Правда, теперь все это под большим вопросом.

Кто такой Эль Менчо Настоящее имя убитого могущественного наркобарона и основателя картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) — Немесио Осегера Сервантес. В свои 59 лет Эль Менчо был самым разыскиваемым человеком в Мексике и США. За данные о нем Госдеп обещал награду в размере до 15 миллионов долларов. По словам журналиста и публициста Пабло Ферри, Сервантес был последним из поколения наркобаронов, начинавших свое восхождение на преступную вершину еще в прошлом столетии. Последствия ликвидации главы CJNG Ферри называет крайне серьезными и сравнивает их с событиями, которые повлек за собой арест главы картеля «Синалоа», наркобарона Исмаэля Замбады. Преступные группировки сейчас явно готовы посеять хаос на улицах и автострадах, а ведь скоро в Мексике должен пройти ЧМ по футболу, напомнил он. Вместе с тем, по его оценке, устранение Эль Менчо, несмотря на беспорядки в семи штатах, можно считать победой стратегии безопасности президента страны. Причем триумф этот происходит в один из самых критических моментов президентства Клаудии Шейнбаум, подчеркнул Ферри.

Интересно О ликвидации Сервантеса официально объявили 22 февраля. Заявление выпустило Минобороны Мексики. После этого начались масштабные столкновения между правительственными силами и боевиками CJNG. Причем участников «Нового поколения Халиско», как известно, отправляли воевать на Украину в рядах ВСУ. Для преступников это были тренировки в боевых условиях.

Мексику ждут тяжелые времена Политолог-американист Малек Дудаков также называет уничтожение лидера одной из самых военизированных и жестоких криминальных группировок в Мексике большой победой властей страны. И, как отдельно отметил эксперт, проводили эту операцию в координации с администрацией Дональда Трампа, хотя отношения между Мехико и Вашингтоном по-прежнему очень сложные.

«Вместе с тем в вопросе борьбы с картелями сторонам все-таки удалось найти общий язык. Хотя по другим направлениям, в том числе с торговыми войнами, с водным кризисом, который разгорелся на границе между Мексикой и Соединенными Штатами, проблемы сохраняются», — указал он в беседе с 360.ru.

Сейчас обе стороны пытаются представить эту операцию своей большой победой. У мексиканцев, я думаю, есть еще дополнительная мотивация, потому что им важно показать, что они способны сами воевать с картелями, без прямой военной поддержки американцев. Важно это на фоне того, что у Трампа, как известно, были и есть планы устроить военное вторжение на севере Мексики именно для борьбы с картелями. Малек Дудаков

Но, как говорят, обещать не значит жениться. И скорее всего, в обозримом будущем американцы не пойдут на такой шаг, опасаясь настоящей партизанской гражданской войны и больших военных потерь. Так что все какое-то время и дальше будет ограничиваться передачей разведданных и общей координацией усилий. Вместе с тем, продолжил Дудаков, при всех плюсах обезглавливания преступных картелей есть и одно большое «но» — ликвидация наркобаронов не искореняет проблему. После этого ничего не меняется, на смену убитым лидерам приходят другие, и эти синдикаты продолжают вести свой смертоносный бизнес. Ситуацию эту можно даже считать драматичной, соглашается профессор МГИМО Борис Мартынов. По оценке ученого, при потере контроля все может приобрести совершенно фантастические и не только региональные масштабы. А контроль, надо признать, очень и очень слабый.

«Практически ничего не делается в плане профилактики и борьбы с основными причинами. А так убить можно одного, другого главу картеля. Ну, убили Пабло Эскобара в Колумбии. И что? Ну, на его место встал другой. Если не бороться со спросом, эту борьбу не выиграть, а наркотики будут оставаться для преступников дорогостоящим и выгодным бизнесом. Мексику ждут нелегкие времена», — указал он в беседе с 360.ru.

Война с наркоторговлей ведется исключительно на словах и силовым путем — методом подавления конкретных очагов. Так было в Колумбии, когда подавили несколько картелей и они позже перебрались в Мексику, наладили там производство. Нужно бороться комплексно. Бороться не только с предложением со стороны латиноамериканских государств, но и со спросом на рынках развитых государств, прежде всего, самих США. Борис Мартынов

Боевики «Халиско» воевали на Украине В обезглавленном картеле «Халиско», по разным оценкам, до 30 тысяч бойцов, говорит Дудаков. Они зарабатывают как минимум 12 миллиардов долларов ежегодно на продаже наркотиков, в основном на американском рынке. Вдобавок у них есть огромное количество оружия. «Именно они отправляли, кстати говоря, своих боевиков на Украину летом 2025-го, для того чтобы те обучались работе с дронами, а после эти навыки применяли в рамках борьбы с мексиканской властью и американскими пограничниками», — напомнил американист. Так что, безусловно, расклад сейчас в действительности далек от триумфального: руководства картеля нет, но сам картель есть. И наркобизнес сохраняется. И совсем нельзя исключать то, что в американском приграничье, на границе США и Мексики, в любой момент может вспыхнуть уже упомянутая выше партизанская война. «Это возможно, если американцы продолжат закручивать гайки в отношении мигрантов и наркокартелей. Тогда, конечно, очень сильно пострадают и экономика Соединенных Штатов, и экономика Мексики», — заключил Дудаков.

Мартынов при этом обращает внимание, что потребление наркотиков в США год от года только растет. И именно из-за запрещенных веществ там умирает все больше молодых людей. Но есть и еще один фактор, который также вызывает большие опасения. Речь о разрастании преступных бизнесов до преступных синдикатов. «Мы не может говорить исключительно о наркокартелях. Это конвергентная преступность, где и наркотрафик, и коррупция, там и рэкет, там и похищение людей, контрабанда самого разного рода. И все эти ребята настолько разбогатели, настолько освоили современные технологии, что они уже не прочь дорваться до власти», — подчеркнул профессор. А это уже говорит о перерастании оргпреступности в терроризм. И при этом эти уголовники буквально рвутся в политики, прилагают для этого немалые усилия и, прежде всего, пользуются слабостью государства. Они идут даже на то, что помогают семьям тех, кто погиб за их дела, более серьезно, чем власти, отметил Мартынов. И это становится для масштабных группировок еще одним способом пустить корни.

Они пустили корни во всех слоях общества в таких странах, как Мексика, Венесуэла, Колумбия, Перу, Бразилия. И очень тревожно, что в мире наблюдается тенденция к формированию криминально-террористических государств. То есть это уже не просто какие-то конгломераты, картели. Но государства. Та же Украина сегодня что такое? Не криминально-террористическое государство разве? Оно и есть. Борис Мартынов

Мексика отменит матчи ЧМ-2026? Одним из самых обсуждаемых вопросов в эти дни стала судьба грядущего чемпионата мира по футболу. В этом году он впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Проходить турнир будет с 11 июня по 19 июля. По плану стартовать первенство будет на арене Azteca в Мехико, а завершится на MetLife Stadium в Нью-Джерси. Помимо матча открытия, Мексика должна принять 13 матчей.

Сегодня стало известно, что ФИФА рассматривает вопрос о переносе стыковых матчей и матчей финальной части турнира из Мексики. По данным The Athletic, решение маловероятно и может быть принято только после обсуждения с властями Мексики и коммерческими партнерами ЧМ.

По словам футбольного эксперта, автора телеграмм-канала «Дубль Вэ» Анатолия Горскова, такой риск обусловлен вопросами безопасности, обеспечение которой остается одним из главных условий проведения спортивных мероприятий.

«Если не будет обеспечена безопасность болельщикам, которые собираются приехать на чемпионат мира в Мексику, то, скорее всего, матчи, которые должны пройти на территории этого государства, распределят между США и Канадой», — пояснил он в комментарии 360.ru.

Конечно, полностью чемпионат мира отменять не будут, потому что на него закручено огромное количество денег, в том числе США, которые очень много вложились в инфраструктуру и разного рода рекламные события, связанные с проведением турнира на своей территории. Поэтому, я думаю, матчи, которые должны пройти в Мексике, если не сможет правительство этой страны взять под контроль ситуацию, распределят между двумя другими странами —хозяйками ЧМ. Анатолий Горсков

«Причем в истории мирового футбола именно с Мексикой есть случаи, когда чемпионат мира едва не перенесли. В далеком 1986 году ЧМ по футболу изначально должна была принять Колумбия. Но при подготовке выяснилось, что у страны попросту нет денег. И тогда на совещании ФИФА приняли решение перенести все в Мексику», — напомнил Горсков.

Однако буквально за полгода до соревнования произошла трагедия — было очень тяжелое и землетрясение. Разрушения были очень серьезные. И на фоне этого снова встал вопрос о возможном переносе, однако Мексика с блеском провела турнир. «И именно на том чемпионате мира блистал Диего Армандо Марадона. Если говорить о других перенесенных чемпионатах, то такой опыт в других видах спорта тоже был. Достаточно вспомнить 2021 год, когда Международная хоккейная федерация отобрала чемпионат мира у Минска», — заключил эксперт.