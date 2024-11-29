Европа, как и ожидалось, не признала итоги парламентских выборов в Грузии. Еще бы, какая же это демократия, если в результате свободного волеизъявления народа побеждает партия, которую европейские глобалисты иначе как пророссийской не называют? И не важно, что это чушь и вранье. Демократия — это власть демократов, точнее либералов-западников. С некоторых пор они присвоили себе право решать за других, что им может быть позволено, а что нет.

«Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую прошедшие в Грузии 26 октября выборы, так как голосование не было ни свободным, ни справедливым и представляло собой еще одно проявление продолжающегося отката страны от демократии, в котором виновата правящая партия „Грузинская мечта“. Парламент призывает повторно провести выборы в Грузии», — говорится в послании Брюсселя Тбилиси. Но грузины — люди не робкого десятка, чего бы там по этому поводу ни писал Лермонтов. Закусившись с Европой всерьез, грузинские власти устами премьер-министра Ираклия Кобахидзе заявили, что страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС. Как минимум до 2028 года. «Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны Европейского союза», — уточнил Кобахидзе.

Фото: Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (в центре). IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON / Global Look Press

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили объяснил решение правительства еще и экономическими интересами: мол, ограничения ЕС по свободной торговле, а также антироссийские санкции Запада (к которым Грузия, кстати, не присоединилась) привели бы к разрушению экономических связей со многими важными торговыми партнерами. Например, и не в последнюю очередь, с той же Россией. По словам Папуашвили, членство в ЕС станет причиной утраты экономических возможностей страны и «крушения грузинской винодельческой отрасли». Разумеется, Запад такой расклад не устроил и вчера ночью он вывел на улицы выкормышей собственных грантоедских структур, чью работу призван наконец регламентировать принятый в начале этой осени грузинский закон об иноагентах. Во главе этого Майдана встала нынешний президент Грузии, а по факту открытый агент западного влияния, гражданка Франции Саломе Зурабишвили, назвавшая решение правительства «конституционным переворотом» и обвинившая власти в «движении от Европы в сторону России».

Удобно, правда? Устраиваешь Майдан, сиречь тот самый государственный переворот, обвиняешь в этом оппонента и стоишь потом такая вся в белом, как Д’Артаньян.

Впрочем, стоять ей осталось недолго, всего-то какие-нибудь две недели: 14 декабря пройдут новые выборы президента, победителем которых наверняка станет Михаил Кавелашвили — бывший футболист и чемпион России, на минуточку, в составе владикавказской «Алании». Ну, а чему тут удивляться?! В Грузии футбол всегда был чем-то вроде религии.

Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Что нас ждет дальше? Очевидно, Европа продолжит идти в отказ и в итоге превратит Грузию в страну-изгоя с кучей санкций и постоянным осуждением «диктаторского режима» со стороны «международной общественности». Грузины, если не дадут слабину, успокоят своих оппозиционеров и пошлют Европу лесом, а с ней и весь Запад, окончательно перейдя на светлую сторону и сделав выбор в пользу мультиполярной версии этого мира. Тем более что в нормализации наших отношений заинтересована Россия. Китай, для которого Грузия — важный транзитный регион, готов инвестировать в грузинскую инфраструктуру (транспортную, логистическую, портовую) довольно внушительные средства.

Фото: Китай помогает Грузии строить транспортный коридор. Cao Yang/XinHua / Global Look Press

Скажу больше, грузинская антиглобалистская революция, а, по сути, мы наблюдаем именно ее, может и наверняка станет отличным примером для других стран, все еще наивно цепляющихся за посулы западных кукловодов. В итоге именно этот процесс станет определяющим в закате эпохи либерального глобализма. К чему, собственно говоря, мы все и идем.