«Безоговорочная покупка»: Трамп выдвинул ультиматум. Гренландия обречена?

Гренландцев призывают запасаться едой на случай чрезвычайной ситуации, а Дональд Трамп запугивает Европу карательными тарифами. Напряжение вокруг огромного арктического острова нарастает с каждым днем, но будет ли война?

Трамп поставил ультиматум Лидер Гренландии открыто призвал жителей готовиться к возможному вторжению. Премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен прямо сказал: «Маловероятно, что дойдет до военного конфликта, но полностью исключать его нельзя». Правительство острова уже создает специальную рабочую группу из представителей всех ключевых ведомств, чтобы помочь людям подготовиться к возможным перебоям в обычной жизни. Гражданам же скоро разошлют новые рекомендации: держать дома запас еды хотя бы на пять дней. Тем временем Пентагон, как сообщила The New York Times, не получал приказов разрабатывать планы военной операции по захвату Гренландии или по ее удержанию после возможного контроля. Однако это только пока. Зато на выходных в Truth Social Трамп выдал настоящий ультиматум европейцам: если не согласятся на «полную и безоговорочную покупку» Гренландии, то в феврале тарифы на их товары в США вырастут на 10%, а в июне — уже на 25%.

Речь идет о восьми странах НАТО, которые недавно отправили в Гренландию в общей сложности 34 военнослужащих. Официально — для учений «Арктическая выносливость» под датским руководством. Неофициально — чтобы протестировать, как быстро можно нарастить военное присутствие европейцев на самом большом острове планеты. Трамп воспринял это как прямой вызов и угрозу американским интересам. Европейцы ответили совместным заявлением: мол, мы укрепляем безопасность в Арктике как общий трансатлантический интерес, учения никому не угрожают. Также они заверили, что готовы к диалогу, но на основе суверенитета и территориальной целостности. Однако та же NYT подчеркнула, что Европа по-прежнему сильно «сидит» на американской поддержке в НАТО и особенно в конфликте с Россией на Украине.

Именно поэтому, как отметили журналисты, европейские лидеры до сих пор старались не ссориться с Трампом по-крупному: терпели его тарифы, ездили на поклон, молчали, когда он склонялся к российской позиции по Киеву.

Европа боится США Суть происходящего — не в событиях вокруг Гренландии как таковых. Правильнее говорить о кризисе прежней модели мирового управления, проявлениями которого стали и ситуация с островом, и внутренний кризис в США, и самоубийственное для Европы желание тонуть вместе с Украиной, отметил 360.ru исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко профессор Николай Межевич.

Мы наблюдаем, как этот кризис повсеместно вспыхивает то тут, то там, временно затихает и вновь разгорается. Что же касается прямого военного конфликта из-за Гренландии, то это несерьезно. Европа боится США, и, надо сказать, небезосновательно. Николай Межевич

Суть в том, добавил он, что Европа разучилась защищать себя. Даже в годы Второй мировой войны британский флот теоретически мог на равных противостоять американскому, а немецкий — создать ему серьезные проблемы, если бы не был связан борьбой с Британией. Сейчас ничего подобного нет. Дональд Трамп прав: Европа долгое время обеспечивала свою безопасность руками и за счет американцев. Если раньше это устраивало Вашингтон, то сейчас уже нет.

«Поэтому ключевой вопрос сегодня не в том, утратит ли Дания контроль над Гренландией, а в том, как и в какой форме это произойдет. Позволят ли Европе и Дании сохранить лицо, или же в это лицо демонстративно плюнут? Думаю, какой-то компромисс все же возможен», — заключил Межевич. Оккупация уже начинается Конечно, в истории альянса были конфликты между его членами, вспомнить хотя бы спор Великобритании и Аргентины (имеет статус основного союзника вне НАТО) из-за Фолклендов или постоянные трения между Грецией и Турцией. Однако в текущем случае нет такой перспективы по одной простой причине: абсолютное военное превосходство США. Дания — карликовое государство, крошечная, ни на что не влияющая амеба, медуза в море мировой политики, где плавают такие киты, как США. Никакой военной операции здесь не будет. Такое мнение 360.ru высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов. — Почему вы так в этом уверены? — Во-первых, на территории Гренландии давно существует американская военная база Туле. Сейчас туда активно перебрасывают дополнительную авиацию и силы. США могут в короткие сроки разместить там такое количество военнослужащих, которое сделает любое сопротивление бессмысленным. Фактически оккупация с военной точки зрения уже начинается — тихо и под предлогом плановой деятельности.

— Какова численность датского контингента? — Смехотворная. Дания держит в Гренландии около 100 человек кадровых военных. Вы понимаете? Один батальон морской пехоты США, высадившись с вертолетов, захватит весь остров без единого выстрела. Говорить о партизанской войне тоже не приходится — европейцы, по моему мнению, люди аморфные и разобщенные. Если, как сообщалось, Трамп предлагал гренландцам по 100 тысяч долларов за гражданство США, думаю, они с радостью примут это предложение и добровольно перейдут под американский протекторат. — То есть сценарий будет иным? — Совершенно верно. Речь не о военном захвате. Трампу важно, чтобы Королевство Дания само отказалось от Гренландии под колоссальным политическим и экономическим давлением. Его дожмут до заключения нового договора. Уже есть документ об аренде базы на 100 лет — будет и о протекторате или особом статусе всей Гренландии.

Это может быть оформлено как заморская территория США, подобно Пуэрто-Рико, с американскими законами и валютой, но с какой-то формальной автономией. Левон Арзанов

— Значит, препятствий для аннексии нет? — Абсолютно никаких. Ни военных — персонал одной базы Туле уже втрое превышает все датские силы в Гренландии. Ни политических — Трамп давно демонстративно игнорирует мнение всего мира, действует развязано и чувствует полную безнаказанность. Серьезного сопротивления ему никто не оказывает. Размазать такую Данию по тарелке мировой политики для него — вопрос техники и желания. В нынешнем году нас ждет много интересных открытий. Хотя сценарий и останется политическим, результат уже предрешен.