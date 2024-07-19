Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй пятилетний срок. Она активно продвигала повестку, связанную с проблемами экологии, но благополучно о ней забыла. Теперь глава ЕК обещает милитаризацию ЕС, но и в этом случае дальше разговоров дело не пойдет. Об этом автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Далее — его прямая речь От экологии к войне Урсула фон дер Ляйен остается главой Еврокомиссии еще на один срок. Можно даже сказать, на еще один совершенно бесполезный срок. Вы вообще помните ее планы, когда она избиралась на должность главы европейского правительства первый раз? Наверное, нет. Тогда главным для нее были экология и климат. Именно при ней климатическая повестка в Евросоюзе достигла своего абсолютного маразма — и были приняты совершенно невыполнимые обязательства. И, может быть, кто-то в итоге с Урсулы за все это и спросил, но началась СВО и фрау фон дер Ляйен быстро встала на «военные рельсы». И уже никто не говорит об отказе от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, а также о полном отказе от ископаемого топлива, тем более что в Германии все больше жгут уголь.

Теперь Урсула воюет с Россией. Воюет, как может. Например, просто врет. Именно эта дама постоянно заявляет о том, что в России разрушена экономика, а на поле боя побеждает Украина. Не верят ей даже соратники, но должность обязывает врать.

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Урсула фон дер Ляйен собирается создать в Европе некий оборонный союз, фактически еще один НАТО внутри НАТО. Говорит о создании всеевропейской противовоздушной обороне и усилении пограничного контроля. Знаете, что из этого выйдет? Ровно то же самое, что и с климатической повесткой. Вообще ничего.

Пустые обещания В Европе вообще очень много говорят о милитаризации, о войне с Россией, о возрождении военной промышленности, но тут лучше посмотреть на цифры. Какие материалы в первую очередь востребованы военпромом?

Сталь, химия, электроника. И удивительное дело — по всем этим показателям в Европе вовсе не рост, а падение. Причем системное. Конечно, можно предположить, что Америка заставит покупать Европу свое оружие, но и в Америке ситуация в промышленности не сильно отличается от европейской. И никакого просвета на горизонте нет.

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Но такие персонажи, как Урсула, нужны не для дел, а для риторики. И она обещает становиться все более жесткой, несмотря на полную военную импотенцию современной Европы. Потому что никто на Западе не верит в возможность обычной войны с Россией и уж тем более в то, что Россия собирается напасть на Европу. Политики понимают, что в любом случае такая война кончится ядерной, а этот вариант по душе далеко не всем. Даже Урсуле. Так что она продолжит пугать Россию. И если повезет, глобальная повестка со временем снова резко сменится. И об обещаниях Урсулы снова все забудут.