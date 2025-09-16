И хочется и колется. Готова ли Европа отказаться от российской нефти ради войны?
Последние несколько месяцев европейцы потратили на то, чтобы… превратить Дональда Трампа в его предшественника Джо Байдена. Фигурально — чтобы переманить нынешнего президента США на свою сторону в конфликте на Украине. Порой казалось, еще чуть-чуть — и старина Дональд сорвется, последует-таки советам европейских союзников, введя вторичные санкции на поставки углеводород в страны Глобального Юга, прежде всего в Индию и Китай.
Помнится, еще в начале августа Трамп угрожал наказать Пекин и Нью-Дели 100%-ными пошлинами, если те не откажутся от импорта нефти из России. Но не тут-то было.
Китай и Индия дружно и, главное, демонстративно проигнорировали требование Вашингтона, а в ответ Белый дом… не сделал ничего. Точнее, почти ничего, добавив к уже имевшимся на тот момент 25%-ным пошлинам на индийские товары еще 25%.
Тем не менее на торговлю российскими нефтепродуктами это не повлияло никак, более того, только сблизило Индию и Китай, которые конфликтовали последние лет пять из-за военного инцидента на границе. И все же лидеры Евросоюза, возможно, сильнее прочих заинтересованные в военном конфликте на Украине, не унимались и продолжали мягко, но настойчиво склонять Трампа к новым санкциям против Москвы.
Но то ли американскому лидеру это в какой-то момент смертельно надоело, то ли он при помощи многочисленных советников нашел-таки действенное средство против европейского нытья. В один прекрасный день Вашингтон, обращаясь к европейцам, заявил: друзья, мы введем столь желанные вам санкции, однако только сразу после того, как вы сами откажетесь от закупок российских нефти и газа, а заодно введете «запретительные» пошлины на товары из Индии и Китая.
Это был поистине гениальный ход. Дело в том, что большая часть той самой нефти, которую индийская сторона покупает у России, в дальнейшем в виде переработанных нефтепродуктов отправляется именно в страны ЕС. И не только к «ренегатам» вроде Венгрии и Словакии, открыто выступающих против европейской санкционной политики, но и во вполне лояльные нынешнему курсу Брюсселя страны типа Франции, Италии, Германии.
Отказаться от этих поставок равноценно выстрелу себе в ногу, а то и в обе. Но куда хуже — тарифная война с Китаем, начать которую тоже требует Трамп. Это уже выстрел не в ногу, а прямо в голову европейской экономике, контрольный. За ним последует немедленная смерть всей промышленности ЕС, для которой КНР не только важнейший рынок сбыта, но и поставщик редких металлов, взять которые (ну, кроме России) просто больше негде.
После такого решения — если его все же примут — говорить о Евросоюзе и о Европе как одном из геополитических центров силы можно будет исключительно в прошедшем времени. Европейцы это знают, оттого и отложили, как сообщило издание Politico, на неопределенный срок принятие нового, 19-го по счету, пакета санкций против Москвы.
Впрочем, не стоит рассчитывать, что ультиматум Трампа окончательно остудил европейские головы и прибавил им адекватности. Увы.
Понимая, в какой капкан ее заманивают США, Европа решила избрать выжидательную позицию, выпустив на арену украинского боевого петуха Зеленского, рассчитывая через него взять Трампа на слабо.
Во вчерашнем интервью британской SkyNews киевский узурпатор всеми силами пытался убедить американского лидера, что он не должен бояться Путина и обязан проявить смелость и решительность, начав санкционную войну де-факто со всем Глобальным Югом.
«Уверен, что США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же у Трампа достаточно силы, чтобы заставить Путина его бояться… Мировая сверхдержава не должна ждать, пока другие предпримут шаги. Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России. И теперь не хватает только мощного пакета санкций со стороны США. Трамп не хочет усиливать давление на Путина, <…> это неправильный подход», — заявил бывший комик.
Вот только проблема Зеленского и его европейских хозяев в том, что они напрочь не понимают мотивации президента США. Трамп вовсе не боится ввести санкции, хотя и не стремится этого делать хотя бы потому, что заинтересован в хороших отношениях с Кремлем, а не в укреплении российско-китайского союза (возможно, даже военного).
Не в этом дело. Трамп хочет уничтожить Европу, ставшую оплотом его злейших врагов, глобалистов. Потому делает все, чтобы подтолкнуть ЕС к самоуничтожению. Благо дури у тамошних русофобов и милитаристов, которым уже сейчас и хочется и колется, для этого хватит.