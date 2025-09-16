И хочется и колется. Готова ли Европа отказаться от российской нефти ради войны?

Последние несколько месяцев европейцы потратили на то, чтобы… превратить Дональда Трампа в его предшественника Джо Байдена. Фигурально — чтобы переманить нынешнего президента США на свою сторону в конфликте на Украине. Порой казалось, еще чуть-чуть — и старина Дональд сорвется, последует-таки советам европейских союзников, введя вторичные санкции на поставки углеводород в страны Глобального Юга, прежде всего в Индию и Китай.

Помнится, еще в начале августа Трамп угрожал наказать Пекин и Нью-Дели 100%-ными пошлинами, если те не откажутся от импорта нефти из России. Но не тут-то было.

Китай и Индия дружно и, главное, демонстративно проигнорировали требование Вашингтона, а в ответ Белый дом… не сделал ничего. Точнее, почти ничего, добавив к уже имевшимся на тот момент 25%-ным пошлинам на индийские товары еще 25%.

Тем не менее на торговлю российскими нефтепродуктами это не повлияло никак, более того, только сблизило Индию и Китай, которые конфликтовали последние лет пять из-за военного инцидента на границе. И все же лидеры Евросоюза, возможно, сильнее прочих заинтересованные в военном конфликте на Украине, не унимались и продолжали мягко, но настойчиво склонять Трампа к новым санкциям против Москвы.

Но то ли американскому лидеру это в какой-то момент смертельно надоело, то ли он при помощи многочисленных советников нашел-таки действенное средство против европейского нытья. В один прекрасный день Вашингтон, обращаясь к европейцам, заявил: друзья, мы введем столь желанные вам санкции, однако только сразу после того, как вы сами откажетесь от закупок российских нефти и газа, а заодно введете «запретительные» пошлины на товары из Индии и Китая.