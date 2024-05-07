Пожары на оружейных заводах в Германии, Великобритании и США: что известно, причины, версии | 360°

Мир 07 мая 2024, 13:54 Кто на новенького. Почему на Западе горят оружейные заводы Эксперт Джерелиевский: пожары на оружейных заводах на Западе скрывают коррупцию IMAGO / Marius Schwarz / Global Look Press

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Произошедшее единожды — случай. Произошедшее дважды — возможно, совпадение. Произошедшее трижды — заявка на закономерность. С прошлого месяца в западных странах зафиксировали три крупных возгорания на заводах, производящих боеприпасы. В том числе — только не смейтесь очень громко — для нужд Украины. В красивых совпадениях и их возможных причинах, разбирался 360.ru.

1 Первый пошел. Армейский завод по производству боеприпасов в Скрантоне (США) У американского оружейного завода в Скрантоне, что в штате Пенсильвания, история весьма богатая: как военное производство он работает с середины прошлого века, так что продукция SCAAP успела отметиться в огромном количестве военных конфликтов, которые вели Штаты и их союзники. Основная работа этого завода — изготовление непосредственно металлической оболочки для боеприпасов, начинку же в них размещают на других предприятиях. По данным нынешних владельцев завода, компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, за 2021 год, на заводе в Скрантоне имеется (ну или имелось, что уж там…) четыре раскроечных пресса, пять печей для термообработки, столько же кузничных прессов, более 120 токарных станков, две автоматизированные линии нанесения покрытия, а еще девять вращающихся ленточных сварочных аппаратов специально для самых ходовых снарядов — 155-миллиметровых M795, которые Вашингтон и поставляет вэсэушникам. Специально для задачи напичкать режим националистов — простите, поддержать демократию! — мощности SCAAP увеличили, о чем на заводе отчитались перед представителями Пентагона в 2022 году. И вот среди этого милитаристского райка, который Business Insider называл производителем самых важных для Украины вооружений, такая неприятность: 15 апреля сначала по американским, а потом и по мировым СМИ разлетелись первые новости о пожаре на заводе SCAAP. Местный канал 16 WNEP сообщил: с огнем оперативные службы справились сравнительно быстро, расследование инцидента, ясное дело, инициировали, но вот дальше — тишина. Ущерб после пожара не озвучивают, как и вероятные причины возгорания. На заводе в Скрантоне / Aimee Dilger / Keystone Press Agency / Global Look Press

2 Второй пошел. Оружейная фабрика BAE Systems (Уэльс, Великобритания) BAE Systems — британский оборонный «последний из могикан». Это редкий рукотворный гигант военпрома, выдержавший с момента слияния в начале 2000-х все или почти все встряски, которые переживала Великобритания, в особенности ее оборонные бюджеты. Завод в городке Гласкод (не путать с шотландским Глазго) существует с конца 1930-х годов, на нем производили боеприпасы перед Второй мировой, а в ведение BAE Systems он перешел в начале XXI века. С тех пор в «меню» завода — 80% боеприпасов общего назначения вооруженным силам для обучения и операций. Зеленский на видеовстрече с представителями BAE Systems / Global Look Press Через два дня после инцидента за океаном пожар начался именно на заводе в Гласкод. Очевидцы сообщили, что содержимое предприятия сдетонировало, скажем прямо, живописно. «С того места, где я находился, было не так уж громко, но это было похоже на землетрясение. Мою машину встряхнуло», — сообщил Daily Mail один из свидетелей. Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press Дальше — не поверите, снова тишина. Власти Южного Уэльса отчитались, что начали расследование причин возгорания, и добавили, что никто из работников завода и, не дай бог, мирных жителей не пострадал. Ущерб от пожара — тайна за семью печатями.

3 Третий пошел. Завод Diehl Metal Applications (Берлин, Германия) Спустя пару недель, 3 мая, вспыхнул последний (на сегодня) неожиданный пожар на оборонном предприятии в недружественных России странах. В этот раз не повезло заводу концерна Diehl Metall, который занимается обработкой металла. Немецкая компания, кстати говоря, производит для Украины системы ПВО Iris-T. Хотя немецкое издание Spiegel клянется и божится, что на производстве очередных жизненно важных вооружений для Киева пожар не сказался, осадочек, как говорится, от происшествия остался. Посудите сами: завод стоит в Берлине, у всех на виду, и полыхает, словно большой четырехэтажный факел. Когда выяснилось, что в горящем комплексе в небольшом количестве, но все-таки находятся вещества, при горении выделяющие ядовитые пары, стало совсем некрасиво. Берлинцам, которым не повезло жить или работать вблизи объекта оборонного значения, рекомендовали закрыться в домах и без острой надобности наружу не выходить. Пожар на заводе Diehl Metall, Берлин / Global Look Press Худо-бедно справиться с огнем немецкие пожарные службы сумели только через три дня после начала возгорания. Часть здания обрушилась, к моменту начала тушения зайти внутрь было невозможно, хотя весь персонал завода успел самостоятельно эвакуироваться. Все, что еще может гореть, сгорит. представитель пожарной службы Берлина для Tagesspiegel Позже газета Die Welt со ссылкой на саму компанию Diehl Metall с некоторым раздражением заметила: СМИ начали спекулировать на теме вовлеченности концерна в поставки на Украину, а завод вообще-то был гальванический, в том числе автомобильные детали производил. Но все еще считался оборонным. IMAGO / Marius Schwarz / Global Look Press

4 Кто виноват в инцидентах на заводах в Европе и США: «русские идут» или хитрый план? Западные журналисты нашли «виновников» трех подряд возгораний на важных предприятиях, так или иначе связанных с Украиной, просто влет. Издания попроще (Newsweek) и посолиднее (Financial Times) объявили: во всем замешаны длинные руки Кремля, объясняя это тем, что больше такой «саботаж» осуществлять просто некому. «Россия теперь, похоже, может проводить операции на европейской территории „[с] высоким потенциалом ущерба“», — написали журналисты FT, ссылаясь на мнение Томаса Хальденванга, главы немецкой внутренней разведки. Global Look Press Вот только старинная европейская забава искать во всем влияние России может в любой момент вывернуться и пребольно цапнуть забавляющихся за все известные деликатные места. Как рассказал в беседе с 360.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, больше всего весь этот «саботаж» похож на «самострел». На примере Чехии и Украины мы уже видели, как загораются заводы, чтобы скрыть недостачи. В Чехии так скрыли поставки вооружений и взрывчатых веществ террористическим организациям Ближнего Востока, в том числе ИГ*. Здесь, скорее всего, акты призваны скрыть коррупцию. Борис Джерелиевский Опасения, что «происками Москвы» Запад сможет оправдать очередные санкции или другие откровенно недружелюбные действия, Джерелиевский развеял немного философски. «Весь ущерб, который Запад может нам нанести, он нанесет. Уровень этого ущерба не зависит от наших действий или заявлений, он зависит исключительно от их возможностей и наших возможностей ответить на враждебность. Если они будут убеждены, что ответ России для них будет неприемлем, они действовать не решатся», — заключил эксперт. Здание концерна Diehl Metall в Берлине после пожара, 6 мая 2024 года / Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

* Террористическая организация, запрещена в России