22 апреля 2025 16:07 «Горе побежденным». Как соседи Сирии продолжают рвать ее на куски 0 0 0 Фото: Boris Roessler/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что израильские военные не планируют покидать территорию юга Сирии и продолжат удерживать там свои позиции.

«Мы вошли сюда, потому что Сирия развалилась. Мы удерживаем ключевые позиции и находимся на передовой, чтобы лучше защитить себя. Отсюда мы видим всех на этом хребте (Хермон на Голанских высотах)», — безо всяких обиняков заявил израильский генерал, попутно оценив ситуацию с безопасностью на юге Сирии, а также утвердив с командирами и бойцами планы обороны и наступления. Вот так просто: Сирия развалилась и Израиль посчитал себя вправе присвоить часть ее территории. Принцип «горе побежденным», известный со времен Древнего Рима, остается актуальным по сей день. А судьба Сирии может послужить неплохим уроком всем, кто не уделяет должного внимания единству государства и сплоченности его народа.

«Цветные революции» и «повстанческие движения» хороши лишь на страницах западных газет, да в пропагандистских поделках Голливуда. В реальности же они несут любой стране лишь разорение и неизбежный распад в итоге. Полагаю, кое-кому из нынешних самоуверенных узурпаторов стоило бы об этом задуматься.

Но вернемся к Израилю. При всем очевидном цинизме его политики она не лишена значительной доли прагматизма. С учетом положения дел в Сирии, действительно находящейся в стадии полураспада, откажись Тель-Авив от экспансионистских планов — и очень скоро израильские военные в свои бинокли смогли бы наблюдать турецкие флаги. По данным израильского аналитического центра Alma Research and Education Center, Турция значительно активизировалась в Сирии и начала переброску военной техники на базу к северу от Алеппо. «Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, давний покровитель исламистских группировок в Сирии, стремится расширить контроль над соседней страной, особенно после того, как к власти в Дамаске пришли союзные ему силы во главе с Ахмедом аш-Шараа», — отметила немецкая газета Bild.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua / www.globallookpress.com

В свою очередь, The New York Times сообщила, что, выполняя решение президента США Дональда Трампа сократить военное присутствие в Сирии, около 600 американских солдат покинут страну в ближайшие месяцы, а в перспективе их число сократится до менее чем тысячи. «До сих пор они поддерживали курдские силы в борьбе с террористами ИГ, в том числе финансируя содержание лагерей и тюрем с боевиками. Это решение может изменить баланс сил в регионе», — резюмировали журналисты NYT. Разумеется, на этом фоне экспансионистские планы Турции, открыто заявляющей права на сирийскую территорию, не могут не вызывать серьезную тревогу Израиля. Издание Times of Israel напомнило, что Эрдоган неоднократно выступал с агрессивной риторикой в адрес Израиля и «турецкая военная база у границ» считается красной чертой для Тель-Авива.

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Чтобы избежать прямого конфликта, Израиль и Турция начали тайные переговоры в Азербайджане — стране, которая поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами. Какая-то форма военного соглашения, вероятно, все же будет», — отметил военный аналитик Боаз Шапира. Полагаю, он прав, ибо ни одна из сторон не готова сейчас к прямому военному столкновению. Так что некоего хрупкого баланса интересов турки и израильтяне все же достигнут. Но какой ценой? Точнее, за чей счет это будет происходить и уже происходит? Ответ очевиден: за счет Сирии и ее народа. В этом, пожалуй, главная трагедия некогда процветающего ближневосточного государства.