Головная боль Трампа. Как Украина стала проблемой, которая никак не хочет решаться

Президент США Дональд Трамп провел очередную пресс-конференцию, в которой затронул конфликт России и Украины. Об истинном отношении американского лидера к конфликту Telegram-каналу 360.ru рассказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Далее — его прямая речь. Украина — назойливая проблема Очевидно, что Украина не является внешнеполитическим приоритетом Соединенных Штатов Америки при администрации Дональда Трампа. Трамп считает, что ему, во-первых, нужно сосредоточить США на противостоянии с Китаем, и этому должны быть подчинены все остальные цели. Во-вторых, ему нужно восстановить отношения с Россией, поскольку это позволит не только перестать тратить бюджет на противостояние с ней, но и поможет ему в противостоянии с Китаем. Трамп заинтересован в том, чтобы Россия была независимой в проведении своей внешней политики, не являлась вассалом Китая, и могла в целом вести политику, балансируя между двумя центрами силы XXI века: между Китаем и США. Поэтому он относится к Украине как к проблеме. Ему нужно решить эту проблему.

Фото: РИА «Новости»

Он недоволен президентом Украины Владимиром Зеленским, он не любит его еще со времен первого срока. И пока он не может нащупать тот ход, тот порядок действий, который позволил бы ему добиться желаемого. Скорее всего, для него Украина — это навязчивая, нелюбимая проблема, которая никак не хочет решаться. И он не знает, с какой стороны к ней подступиться. Но, по крайней мере, может записать себе в актив прошедшие переговоры между Москвой и Киевом и гуманитарные инициативы, вроде обмена пленными, которые были согласованы.

Отношения между Трампом и Маском Это был союз, основанный на ценностях. Дональд Трамп провозглашал идею борьбы с федеральным госдолгом. Илон Маск эту историю поддерживал и выступал в поддержку Трампа, во многом из-за вот этого вопроса, из-за его культурных инициатив в области борьбы с так называемыми прогрессивными ценностями и так далее. Но Трамп все-таки в первую очередь политик, и сейчас ему понадобилось поднять потолок госдолга для реализации своей политической программы. Маск, как человек, приверженный своим принципам, с этим согласиться не смог и поставил их выше отношений, выше дружбы с Трампом. И поэтому их пути разошлись.