Лесть, лицемерие и провалы. Чем запомнился год после избрания Дональда Трампа?
Исполнился ровно год с того момента, как на выборах в США вновь победил Дональд Трамп. Ожиданий было много, обещаний — еще больше. Приветствуя американского президента в Белом доме, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня назвал его «великим лидером и государственным деятелем, посланным с небес», возвращающим в политику здравый смысл.
Восточная склонность к лести и почеркнутому подобострастию хорошо известна, но тут Токаев явно перестарался. Назвать здравым смыслом действия человека, который сегодня вводит санкции, а завтра их отменяет или наоборот, кто меняет свое мнение по любому вопросу 10 раз на дню, кто до сих пор не разобрался в разнице между атомной бомбой и атомным реактором, — явный перебор.
А что мы имеем на самом деле, в сухом, так сказать, остатке?
— Нереализованные прожекты: покупка Гренландии, включение Канады в состав США, возвращение Штатам контроля над Панамским каналом. Хорошо, последнее частично реализовать удалось.
— Пустые невыполненные обещания: завершение военного конфликта на Украине в 24 часа, расследование хищений помощи киевскому режиму, опубликование файлов Джеффри Эпштейна с раскрытием списка его клиентов. Файлы вроде как опубликовали, но списка в них не оказалось — не было, говорят. «Многие верят» ©.
— Глобальные задачи по возвращению Америке утраченного величия: победа в торговой войне с Китаем — полный провал без всяких надежд на успех.
— Главное — то, с чем Трамп носится как с писаной торбой: показательное (я бы сказал, показушное) миротворчество. Сколько он там войн прекратил — семь, восемь, девять? Все и не упомнишь. Но это в теории. А что на практике?
К перемирию между Индией и Пакистаном Трамп не имеет никакого отношения, Нью-Дели не устает ему об этом напоминать. «Мир» между Азербайджаном и Арменией, названия которых американский президент вечно путает и коверкает — скорее результат националпредательской политики Никола Пашиняна, нежели дипломатических усилий Вашингтона.
«Вечный мир» в Палестине не продержался и недели. Активных боевых действий, конечно, нет, но причины войны так и не устранены, а Израиль продолжает наносить удары по соседям когда ему вздумается. Последним на этой неделе вновь пострадал Ливан.
Наконец, назвать миротворцем человека, отдавшего приказ бомбить Иран, угрожающего руками своих морских пехотинцев свергнуть руководство Венесуэлы и ввести американские войска в Нигерию, — не знаю как у кого, но у меня язык точно не поворачивается. Видимо, потому что я не Токаев.
А теперь о том, что в политике Трампа важнее всего нам, России. Как и во всех предыдущих примерах «миротворчества», 47-й президент США не пожелал углубляться в суть украинского конфликта, который стал лишь проявлением более масштабного противостояния между Западом и Востоком.
Он не захотел прислушиваться к озабоченностям, высказанным Москвой, и, как выяснилось, оказался просто не способен приструнить зарвавшихся политиканов как в самом Киеве, так и в Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине и еще нескольких европейских столицах.
Вместо этого Трамп разобиделся на весь мир, надулся как мышь на крупу и ввел против Москвы очередную порцию санкций — возможно, не слишком болезненных, но все же весьма показательных.
Теперь президент Соединенных Штатов заявил о неких «о подвижках в урегулировании украинского конфликта», а его спецпосланник Стивен Уиткофф отметил, что «определенный прогресс» на пути к миру все же имеется. Да, но и «подвижки», и «прогресс» обеспечиваются исключительно решительными действиям Вооруженных сил России в Покровске, Купянске и на других участках фронта.
Обеспечиваются не благодаря, а, безусловно, вопреки политике США. Это, пожалуй, все, что надо знать об «успехах» Трампа за год, прошедший с его избрания.