Исполнился ровно год с того момента, как на выборах в США вновь победил Дональд Трамп. Ожиданий было много, обещаний — еще больше. Приветствуя американского президента в Белом доме, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня назвал его «великим лидером и государственным деятелем, посланным с небес», возвращающим в политику здравый смысл.

Восточная склонность к лести и почеркнутому подобострастию хорошо известна, но тут Токаев явно перестарался. Назвать здравым смыслом действия человека, который сегодня вводит санкции, а завтра их отменяет или наоборот, кто меняет свое мнение по любому вопросу 10 раз на дню, кто до сих пор не разобрался в разнице между атомной бомбой и атомным реактором, — явный перебор.

А что мы имеем на самом деле, в сухом, так сказать, остатке?

— Нереализованные прожекты: покупка Гренландии, включение Канады в состав США, возвращение Штатам контроля над Панамским каналом. Хорошо, последнее частично реализовать удалось.

— Пустые невыполненные обещания: завершение военного конфликта на Украине в 24 часа, расследование хищений помощи киевскому режиму, опубликование файлов Джеффри Эпштейна с раскрытием списка его клиентов. Файлы вроде как опубликовали, но списка в них не оказалось — не было, говорят. «Многие верят» ©.

— Глобальные задачи по возвращению Америке утраченного величия: победа в торговой войне с Китаем — полный провал без всяких надежд на успех.